Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චතුරශ්‍රයක හිරවූ ශ්‍රී ලංකාව: රාජ්‍යය දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී තිබේද?

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චතුරශ්‍රයක හිරවූ ශ්‍රී ලංකාව: රාජ්‍යය දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී තිබේද?

ශ්‍රී ලංකාව අවිනිශ්චිත මාවතක ගමන් කරමින් සිටින අතර, දිවයිනේ රාජ්‍යය ගැඹුරු වෙමින් පවතින දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී ඇත්දැයි යන ප්‍රශ්නය දිනෙන් දිනෙ බලවත් වෙමින් තිබේ — එය ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ලබාගත් කෙළෙස්නූල් ප්‍රගතිය බිඳ දැමීමේ තර්ජනයක් ගෙනෙයි.

තවමත් සිය ගමන් මග සොයන රාජ්‍යයක්

මෑත කාලයේ ඇති වූ දරුණුතම ආර්ථික කඩා වැටීමෙන් ගොඩ ආ ශ්‍රී ලංකාව, රටේ දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය පිළිබඳව ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් මෙන්ම සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ටද ප්‍රශ්නාර්ථ ඇති කරන ව්‍යූහාත්මක අභියෝගවලට තවමත් මුහුණ දෙමින් සිටී. යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගය බාධාවලින් පිරී ඇති බවත්, කිසිදු ආණ්ඩුවකට ඒවා සම්පූර්ණයෙන් ජය ගැනීමට නොහැකි වූ බවත් බොහෝ විශ්ලේෂකයෝ තර්ක කරති.

ප්‍රධාන පක්ෂ අතර ගැටෙන අවශ්‍යතා හේතුවෙන් තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රවල එකඟතාවකට පැමිණීම වැඩි වැඩියෙන් දුෂ්කර වෙමින් ඇති අතර, දේශපාලන 緊張状態 තව දුරටත් රජයේ සෙවණ යටින් ගිනිගෙන ඇත. සන්ධාන ගතිකත්වය, විචලිත සන්ධාන, සහ ඉදිරි මැතිවරණ චක්‍රයේ ඇති පීඩනය, ගිනිකෙළි ගෙන ඇති ශාසන භූමිකාවට තවත් සංකීර්ණකම් එකතු කර ඇත.

මූල්‍ය පීඩනය සමනය වීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ආර්ථික පෙරමුණේදී, ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්ව ප්‍රකාශනය — ප්‍රවේශමෙන් ශුභවාදී ස්වරයකින් ඉදිරිපත් වුවද — ගැඹුරු අවදානම් සඟවා ගෙන සිටී. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දෛනික නිරීක්ෂණය යටතේ සිටින රට, ව්‍යූහගත ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින අතර, ජාත්‍යන්තර ණය සපයන්නන් සමඟ විශ්වසනීයත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා රාජකෝෂීය විනය හා ආදායම් ඉපැයීම ප්‍රධාන සන්ධිස්ථාන ලෙස සපුරාලිය යුතුය.

ජීවන වියදම ඉහළ යෑමේ පීඩනය ශ්‍රී ලාංකික නිවෙස් කෙරෙහි දැඩි ලෙස බලපාමින් ඇති අතර, රුපියලේ අවප්‍රමාණය, ඉහළ උද්ධමනය, සහ අර්බුද කාලය තුළ සමුච්චිත වූ ඉපැයීම් බලයෙහි අඩුවීම දරා ගැනීමට බොහෝ පවුල් තවමත් අරගල කරමින් සිටිති. ව්‍යාපාරික විශ්වාසය සමහර ස්ථානවල යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ඇතත්, අර්ථදායී රැකියා නිර්මාණය හා ආයෝජනය ගෙන ඒමට අවශ්‍ය මට්ටමට තවමත් ළඟා වී නොමැත.

දේශපාලන අධිෂ්ඨානය ප්‍රශ්නාර්ථයට ලක් වෙයි

රටට වත්මන්膠着 ශෛලයෙන් ගැලවී යාමට නොහැකි වීමේ මූලික සාධකයක් ලෙස, තීරණාත්මක දේශපාලන නායකත්වය නොමැතිකම ලෙස විස්තර කරන දෙයක් ඇතැයි විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති. රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ප්‍රතිව්‍යූහකරණය, බදු ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ, සහ දූෂණ විරෝධී පියවර ඇතුළු ප්‍රධාන ව්‍යූහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ, බොහෝ ආර්ථික විද්‍යාඥයන් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ඉතා අඩු ලෙස සලකන වේගයකින් ඉදිරියට ගොස් ඇත.

  • පොරොන්දු වූ ශාසන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදය මහජන විශ්වාසය ඛාදනය කර ඇත
  • ණය ප්‍රතිව්‍යූහකරණ සාකච්ඡා ප්‍රවේශමෙන් දේශපාලන කළමනාකරණය ඉල්ලා සිටිමින් ද
  • දැඩි රාජකෝෂීය සීමාවන් මධ්‍යයේ සමාජ සවිසෙත් වැඩසටහන් අරමුදල් පීඩනයට මුහුණ දෙයි
  • ඍජු විදේශ ආයෝජනය නිරන්තර වර්ධනයකට අවශ්‍ය මට්ටම්වලට වඩා අඩුව පවතී

ඉදිරි මාර්ගය

ශ්‍රී ලංකාව සමහරු වෙළඳ නාමය ලබා දෙන අගාධයෙන් ගැලවී යාම සඳහා, දේශපාලන සංහිඳියාව හා මූල්‍ය ප්‍රඥාව එකට ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව නිරීක්ෂකයෝ අවධාරණය කරති. අර්ධ පියවරයන් හා කෙටිකාලීන දේශපාලන ගණනය කිරීම් රටේ දුර්වලතා විසඳනවාට වඩා ගැඹුරු කරනු ඇතැයි ඔවුහු අනතුරු අඟවති.

අද ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන මධ්‍යම ප්‍රශ්නය, රට සිය ණය ගෙවිය හැකිද යන්න පමණක් නොව, මෙම ශෛලිය නැවත කිසිදා ඇති

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවූ "නකල් නකලේ" යුනික්ලෝ සාප්පුව — සහ එහි දුර්ලභ "පිකාචු" ඇඳුම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවූ "නකල් නකලේ" යුනික්ලෝ සාප්පුව — සහ එහි දුර්ලභ "පිකාචු" ඇඳුම්

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ව්‍යාජ විලාසිතා භාණ්ඩ සමඟ හුරුපුරුදු වී ඇතත්, අන්තර්ජාලයේ කලබලයක් ඇති කළ මෑත කාලීන සොයාගැනීමක් අනුකරණ සිල්ලර වෙළඳාමේ සංකල්පය…

06 Jul 2026 Discuss
යුද්ධ බිමේ සිට අස්වනු බිමට: කාගිල්ස් කිස්ට් ආයතනය කිලිනොච්චිය කෘෂිකාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළ හැටි Sinhala

යුද්ධ බිමේ සිට අස්වනු බිමට: කාගිල්ස් කිස්ට් ආයතනය කිලිනොච්චිය කෘෂිකාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළ හැටි

2013 වර්ෂයේදී කාගිල්ස් කිස්ට් ප්‍රාථමික ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තශාලාව කිලිනොච්චියේ අරිවියල් නකරම් ප්‍රදේශයේ නිහඬව දොරගුළු හැරියේය. ආඩම්බරයෙන් පිරි එළිදැක්වීමේ…

06 Jul 2026 Discuss
හයිටියට ශ්‍රී ලංකා හමුදා යෙදවීමේ යෝජනාව පිළිබඳව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි Sinhala

හයිටියට ශ්‍රී ලංකා හමුදා යෙදවීමේ යෝජනාව පිළිබඳව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව අන්තර්ජාතික ආරක්ෂක මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස හයිටියට හමුදා පිරිස් යෙදවීම සලකා බලන බවට වාර්තා වන බව සම්බන්ධයෙන් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය දැඩි…

06 Jul 2026 Discuss