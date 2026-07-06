හයිටියට ශ්රී ලංකා හමුදා යෙදවීමේ යෝජනාව පිළිබඳව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි
ශ්රී ලංකාව අන්තර්ජාතික ආරක්ෂක මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස හයිටියට හමුදා පිරිස් යෙදවීම සලකා බලන බවට වාර්තා වන බව සම්බන්ධයෙන් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇති අතර, අර්බුදයෙන් පීඩිත එම කැරිබියන් රාජ්යයට හමුදා යෙදවීමට කැපවීමට පෙර කොළඹ රජය සිය මානව හිමිකම් වගකීම් පිළිබඳව ප්රවේශමෙන් සලකා බලන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
අයිතිවාසිකම් සංවිධානය ප්රවේශම් වන ලෙස අනතුරු අඟවයි
ගෝලීය මානව හිමිකම් සංවිධානය අනතුරු ඇඟවූයේ, හයිටියේ භූමිය තුළ පවතින අස්ථාවර තත්ත්වය සහ ශ්රී ලංකාවේ ම සිය සන්නද්ධ හමුදාව සම්බන්ධ ලේඛනගත මානව හිමිකම් ගැටලු ඉතිහාසය සැලකිල්ලට ගෙන, හයිටියේ ශ්රී ලංකා හමුදා සහභාගීත්වය දැඩි සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවකට යටත් කළ යුතු බවයි.
ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අවධාරණය කළේ, සාම සාධනය හෝ ආරක්ෂක යෙදවීම් මෙවැනි ස්වභාවයේ ඒවා සැලකිය යුතු වගකීම් රාශියක් ඇති කරන බවත්, දායක රාජ්යයන් සිය නිලධාරීන් නිසිලෙස තරඟකාරීව පරීක්ෂා කරනු ලබන බවත් ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් හා මානවීය නීති ප්රමිතීන්ට වගකිව යුතු බවත්ය.
හයිටියේ ගැඹුරු අර්බුදය
හයිටිය දැඩි ආරක්ෂක හා මානවීය අර්බුදයකට ගිලී ඇති අතර, බලවත් සන්නද්ධ කල්ලි කණ්ඩායම් අගනුවර පෝ-ඕ-ප්රින්ස් සහ අනෙකුත් කලාපවල විශාල ප්රදේශ පාලනය කරයි. නීතිය හා සාමය බිඳ වැටීම හේතුවෙන් රටේ ස්ථාවරතාව ළඟා කර ගැනීමට සහාය වීම සඳහා බහුජාතික ආරක්ෂක සහාය මෙහෙයුමක් සඳහා ජාත්යන්තර ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් ව තිබේ.
රටවල් කිහිපයක් මෙවැනි මෙහෙයුමකට හමුදා දායක කිරීමට ප්රකාශ කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව ද සහභාගීත්වය සඳහා සලකා බලනු ලබන රටවල් අතර සිටින බව වාර්තා වේ.
මතු කරන ලද ප්රධාන කනස්සල්ල
- යෝජිත යෙදවීමේ නියෝගය හා විෂය පථය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඉල්ලා සිටීමට ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් ඉල්ලීම් කළේය.
- එවැනි මෙහෙයුමකට තෝරා ගනු ලබන ශ්රී ලංකා හමුදා සෙබළුන් පූර්ණ මානව හිමිකම් පරීක්ෂාවකට ලක් කළ යුතු බව සංවිධානය අවධාරණය කළේය.
- මෙහෙයුම අතරතුර ඕනෑම විය හැකි වැරදි හැසිරීම් විසඳීම සඳහා පැහැදිලි වගවීමේ යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කළ යුතුය.
- ඕනෑම ආරක්ෂක මෙහෙයුමක් පුරාවටම සිවිල් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම ප්රමුඛ කළ යුතු බව අයිතිවාසිකම් සංවිධානය අවධාරණය කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ සාම සාධන ඉතිහාසය
ශ්රී ලංකාව ලොව පුරා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන මෙහෙයුම් සඳහා දායක වීමේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල්ගේ මැදිහත්වීම ඉස්මතු කරන්නේ, විශේෂයෙන් හයිටිය තරම් අනතුරුදායක හා සංකීර්ණ පරිසරයක, මෙම සම්ප්රදාය ඉහළම හැසිරීම් ප්රමිතීන් සමඟ ඉටු කිරීම සහතික කිරීමේ වැදගත්කමයි.
හයිටි සිවිල් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම ඕනෑම ජාත්යන්තර ආරක්ෂක මෙහෙයුමක කේන්ද්රීය ප්රමුඛතාව ව සිටිය යුතු බවත්, දායක රාජ්යයන් තමන් යෙදවූ නිලධාරීන්ගේ ක්රියාවන් සම්බන්ධයෙන් සෘජු වගකීමක් දරන බවත් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් අවධාරණය කළේය.
මේ වන විට, යෝජිත මෙහෙයුමට සහභාගී වීමේ අදහස තහවුරු කිරීමටත් ප්රතික්ෂේප කිරීමටත් ශ්රී ලංකා රජය නිල මහජන නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත. ගෑස් කල්ලි හිංසාව හා දේශපාලන අස්ථාවරත්වය ගිනි ජාලාවක් මෙන් ස්පර්ශ වන ලක්ෂ සංඛ්යාත සාමාන්ය පුරවැසියන් සඳහා මානවීය තත්ත්වය දරුණු ව පවතින අතර, ජාත්යන්තර ප්රජාව හයිටිය තුළ වන සිදුවීම් දිගටම සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.