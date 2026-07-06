Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විශ්‍රාම වයස් මතභේදය: අධිකරණ අර්බුදය සංසිඳුවීමට ජනාධිපතිගේ පාර්ලිමේන්තු මැදිහත්වීම අසාර්ථකයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විශ්‍රාම වයස් මතභේදය: අධිකරණ අර්බුදය සංසිඳුවීමට ජනාධිපතිගේ පාර්ලිමේන්තු මැදිහත්වීම අසාර්ථකයි

උත්තරීතර අධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස් දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධ ආන්දෝලනාත්මක යෝජනාව වටා ගිනි ගනිමින් ඇති දේශපාලන කළඹවීම මැඩලීමට ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ ප්‍රත්‍යක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මැදිහත්වීම අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ගෙනදීමට අපොහොසත් වී ඇත.

සාරවත් වෙනසක් නොකළ ජනාධිපති කතාවක්

අධිකරණය සම්බන්ධයෙන් තම රජයේ අභිලාෂයන් පිළිබඳව නීතිනිර්මාතෘවරුන් සහ මහජනතාව සහතික කිරීමේ අරමුණින් ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තු මහල්ලේ දී කතා කළේය. එහෙත්, ඔහුගේ ප්‍රකාශයන් නිසා මෙම යෝජනාවට එරෙහිව ඇති විවේචන රළ සමනය වී නොමැත. බොහෝ නීතිඥ නිරීක්ෂකයන් සහ විරුද්ධ පාර්ශ්ව මෙම යෝජනාව අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සිදුකරන භයානක අතික්‍රමණයක් ලෙස හෙළා දකිති.

මතභේදයේ හරය

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය යන ඉහළම උසාවි දෙකෙහි සේවය කරන විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස් වෙනස් කිරීමේ රජයේ සැලැස්ම මෙම මතභේදයේ කේන්ද්‍රස්ථානයයි. එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ක්‍රියාත්මක කළහොත් රටේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිකරණයේ සංයුතිය හා කටයුතු කෙරෙහි විධායකයට අනවශ්‍ය ලෙස බලපෑම් කිරීමේ අවකාශ සැලසෙතැයි විවේචකයෝ තර්ක කරති.

  • යෝජනාව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණයේ දැනට සේවය කරන විනිසුරුවරුන් ඉලක්ක කරයි
  • විරුද්ධ පක්ෂ සහ නීතිවේදීන් බරපතළ ව්‍යවස්ථාමය ගැටළු මතු කර ඇත
  • ජනාධිපතිගේ පාර්ලිමේන්තු කතාව විවේචකයන් සංසිඳුවීමට අපොහොසත් වී ඇත

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පසුබෑමේ බිය

මෙම මතභේදය, විධායක බලය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා රජයන් අධිකරණ ව්‍යුහයන් හසුරවා ඇති අනෙකුත් රටවල් හා සසඳා බැලීමට තුඩු දී ඇත. ශ්‍රී ලංකාව ජයගෙන ඇති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්ප්‍රදායන් සහ ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ආයතනික ආතතියේ සෘජු අත්දැකීම් ලැබූ ජනතාව, ස්වාභාවිකවම, එවැනි ගමනක් ගැන දැඩි කනස්සල්ලෙන් සිටිති.

අධිකරණ ස්වාධීනත්වය විනිසුරුවරුන්ට ලබාදෙන වරප්‍රසාදයක් නොව, නීතිය භය හෝ පක්ෂග්‍රාහිත්වයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි සෑම පුරවැසියෙකුටම හිමි මූලික සහතිකයකි.

ශ්‍රී ලංකාවට ආයතනික දුර්වලතාවය දරාගත නොහෙන මෙවැනි අවස්ථාවක, ප්‍රකාශිත අභිලාෂයන් කෙසේ වෙතත්, විනිසුරු පත්වීම් හෝ ධූර කාලය සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන මැදිහත්වීමේ හැඟීමක් ඇති වීම, උසාවිය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය ඛාදනය කළ හැකි බව නීතිඥ විචාරකයෝ අනතුරු අඟවා ඇත.

විරුද්ධ පාර්ශ්ව පීඩනය තීව්‍ර කරයි

විරුද්ධ පාර්ශ්ව මෙම ප්‍රශ්නය අතින් ගෙන, ස්වකීය ප්‍රතිපත්ති න්‍යාය පත්‍රය ඉටු කර ගැනීම සඳහා ව්‍යවස්ථාමය සීමාවන් ඉක්මවීමට සූදානම් පරිපාලනයක සාක්ෂියක් ලෙස එය ඉදිරිපත් කරති. ජනාධිපතිගේ පාර්ලිමේන්තු මැදිහත්වීම මතභේදයට නිමාවක් ඇති කිරීමට අපොහොසත් වීම, විවාදය නිම නොවූ බවත්, යෝජනාව ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යාමත් සමඟ එය තව තවත් තීව්‍ර වීමට ඉඩ ඇති බවත්시사 කරයි.

රජය යෝජනාව ඉදිරියට ගෙනයාද, මහජන පීඩනයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් සංශෝධනය කරාද, නොඑසේ නම් සම්පූර්ණයෙන් පසුබෑමට ලක් කරාද යන්න දේශපාලන ක්ෂේත්‍රය හරහා සිටින නිරීක්ෂකයෝ දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිති. මෙම තීරණය, බලය වෙන් වෙන් කොට ක්‍රියාත්මක කිරීම කෙරෙහි දිසානායක පරිපාලනයේ කැපවීම පිළිබඳ බොහෝ දෑ කියයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවූ "නකල් නකලේ" යුනික්ලෝ සාප්පුව — සහ එහි දුර්ලභ "පිකාචු" ඇඳුම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවූ "නකල් නකලේ" යුනික්ලෝ සාප්පුව — සහ එහි දුර්ලභ "පිකාචු" ඇඳුම්

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ව්‍යාජ විලාසිතා භාණ්ඩ සමඟ හුරුපුරුදු වී ඇතත්, අන්තර්ජාලයේ කලබලයක් ඇති කළ මෑත කාලීන සොයාගැනීමක් අනුකරණ සිල්ලර වෙළඳාමේ සංකල්පය…

06 Jul 2026 Discuss
යුද්ධ බිමේ සිට අස්වනු බිමට: කාගිල්ස් කිස්ට් ආයතනය කිලිනොච්චිය කෘෂිකාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළ හැටි Sinhala

යුද්ධ බිමේ සිට අස්වනු බිමට: කාගිල්ස් කිස්ට් ආයතනය කිලිනොච්චිය කෘෂිකාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළ හැටි

2013 වර්ෂයේදී කාගිල්ස් කිස්ට් ප්‍රාථමික ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තශාලාව කිලිනොච්චියේ අරිවියල් නකරම් ප්‍රදේශයේ නිහඬව දොරගුළු හැරියේය. ආඩම්බරයෙන් පිරි එළිදැක්වීමේ…

06 Jul 2026 Discuss
චතුරශ්‍රයක හිරවූ ශ්‍රී ලංකාව: රාජ්‍යය දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී තිබේද? Sinhala

චතුරශ්‍රයක හිරවූ ශ්‍රී ලංකාව: රාජ්‍යය දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී තිබේද?

ශ්‍රී ලංකාව අවිනිශ්චිත මාවතක ගමන් කරමින් සිටින අතර, දිවයිනේ රාජ්‍යය ගැඹුරු වෙමින් පවතින දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී ඇත්දැයි යන ප්‍රශ්නය දිනෙන් දිනෙ බලවත්…

06 Jul 2026 Discuss