Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යුද්ධ බිමේ සිට අස්වනු බිමට: කාගිල්ස් කිස්ට් ආයතනය කිලිනොච්චිය කෘෂිකාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළ හැටි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යුද්ධ බිමේ සිට අස්වනු බිමට: කාගිල්ස් කිස්ට් ආයතනය කිලිනොච්චිය කෘෂිකාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළ හැටි

2013 වර්ෂයේදී කාගිල්ස් කිස්ට් ප්‍රාථමික ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තශාලාව කිලිනොච්චියේ අරිවියල් නකරම් ප්‍රදේශයේ නිහඬව දොරගුළු හැරියේය. ආඩම්බරයෙන් පිරි එළිදැක්වීමේ උත්සව නොතිබුණි, බිත්ති පෝස්තර ව්‍යාපාර නොතිබුණි, ජනප්‍රිය ප්‍රවර්ධන කටයුතු ද නොතිබුණි. එහෙත්, එකදු නිවේදනයක් නොකළත්, පහසුකම් වෙත දිවෙන දූවිලි මතින් නිමා වූ මාර්ගය දිගේ ප්‍රදේශීය වාසිකයන්ගේ දිගු ඉවසිලිවත් පෝලිමක් දැනටමත් ගොඩනැගී තිබුණි — යුද්ධයේ අඳුරු සෙවනැල්ලෙන් මතුවෙමින් සිටි ජනතාවක් සඳහා මෙම ආයෝජනය දරා සිටි බලාපොරොත්තුවේ බලවත් නිශ්ශබ්ද සාක්ෂියක් ලෙස.

කෘෂිකර්මය හරහා නැවත උපන් ප්‍රදේශයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා දිවෙන සිවිල් ගැටුමේ විනාශකාරී අවසාන පරිච්ඡේදයේ සංකේතයක් ව සිටි කිලිනොච්චිය, සටන් නතර වූ දා සිට නිහඬ නමුත් සැලකිය යුතු පරිවර්තනයකට භාජනය වී ඇත. වරෙක තුවාල සහිත සමරභූමිව පැවති ඉඩම් ක්‍රමක්‍රමයෙන් සශ්‍රීක කෘෂිකාර්මික බිම් බවට පත්ව ඇති අතර, ඒ වෙනසට දිශාව ලබා දීමේදී කාගිල්ස් කිස්ට් ආයතනය ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඉටු කර ඇත.

සැකසුම් කර්මාන්තශාලාව ස්ථාපිත කිරීම, උතුරු පළාතේ යුද්ධයෙන් පසු ප්‍රකෘතිමත් වීමට ලබා දුන් ප්‍රාථමිකතම සහ වඩාත්ම අර්ථවත් පෞද්ගලික අංශයේ කැපවීම් අතරට ගැනෙයි. ස්ථාවර වෙළෙඳපොළක් නොමැතිව දේශීය ගොවීන් සිය අස්වනු ලබා ගත් ආකාරය සහ වසර ගණනාවක් අවතැන් වීමෙන් හා දුෂ්කරතාවලින් පෙළුණු වාසිකයන්ට ස්ථාවර රැකියා අවස්ථා සැලසීමෙන් ඒ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට ඉඩ ලබා දිණි.

දේශීය ගොවීන් සවිබල ගැන්වීම

වසර ගත වෙද්දී, කිලිනොච්චි කර්මාන්තශාලාව ප්‍රදේශයේ කෘෂිකාර්මික ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් ඇල්ල බවට පත් විය. අවට ගම්මානවල කුඩා ගොවීන්ට ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයකින් ප්‍රතිලාභ ලැබුණේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකට ආහාර වෙළෙඳ නාමයක් සමඟ ඔවුන්ගේ අස්වනු කෙලින්ම සම්බන්ධ කරමිනි. මෙය, මධ්‍යස්ථකරුවන් මත රඳා සිටින ග්‍රාමීය නිෂ්පාදකයන්ට බොහෝ විට ඇති වන අවිනිශ්චිතතාව සහ සූරාකෑම ඉවත් කෙළේය.

  • දේශීය ගොවීන්ට සහතිකව ගැනුම් කරගත් ගිවිසුම් ලැබීමෙන් ආදායමේ අස්ථාවරත්වය අඩු විය.
  • කර්මාන්තශාලාව, යුද්ධයෙන් පසු නැවත ගොඩනැගෙමින් සිටි ප්‍රජාවන්ට සෘජු හා වක්‍ර රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කළේය.
  • කෘෂිකාර්මික දැනුම හුවමාරු කිරීම් සහ පුහුණු වැඩසටහන් ප්‍රදේශයේ ගොවිතැන් ක්‍රම වැඩිදියුණු කිරීමට හේතු විය.
  • ගැටුම් හේතුවෙන් දිගු කලක් නොසලකා හරිනු ලැබූ හෝ භාවිත කළ නොහැකි ව පැවති ඉඩම් නැවත ජීවය ගැන්වීමට කර්මාන්තශාලාව දායක විය.

සංහිඳියාවට උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස පෞද්ගලික ආයෝජනය

කිලිනොච්චියේ කාගිල්ස් කිස්ට් මුලපිරීම, ගැටුම්වලින් පසු ප්‍රදේශවල රජය මෙහෙයවන යළි ගොඩනැගීමේ උත්සාහයන් සඳහා වගකිවයුතු පෞද්ගලික අංශ ආයෝජනයට අනුබල දිය හැකි ආකාරයේ පුළුල් නිදසුනක් ලෙස හැඳිනේ. බොහෝ ව්‍යාපාරික ආයතන ප්‍රවේශම්කාරිව සිටි කාලෙක, උතුරේ මුල් බැසීමට තෝරා ගැනීමෙන් ආයතනය, ප්‍රදේශයේ හා එහි ජනතාවගේ හැකියාව කෙරෙහි විශ්වාසය ප්‍රකාශ කළේය.

නිහඬ මාර්ගයක සාමාන්‍ය සැකසුම් කර්මාන්තශාලාවක් ලෙස ආරම්භ වූ දේ, ආර්ථික ප්‍රතිරෝධිතාවේ සංකේතයක් බවට ක්‍රමයෙන් පරිණාමය වී ඇත — යුද්ධයෙන් තැලූ ප්‍රජාවන්ට නිවැරදි සහාය ලැබෙන විට නැවත පිපෙන්නට හැකි බවේ සාධකය.

අනුකරණය කිරීමට සුදුසු ආදර්ශයක්

ශ්‍රී ලංකාව ඇගේ ම පුළුල් ආර්ථික අභියෝග හරහා ගමන් කරද්දී, කිලිනොච්චියේ කෘෂිකාර්මික නැවත පිබිදීමේ කතාව ප්‍රබල අධ්‍යයන ආදර්ශයක් ලෙස ඉදිරිපත් වේ. හිටපු යුද්ධ ප්‍රදේශ ආධිපත්

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවූ "නකල් නකලේ" යුනික්ලෝ සාප්පුව — සහ එහි දුර්ලභ "පිකාචු" ඇඳුම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවූ "නකල් නකලේ" යුනික්ලෝ සාප්පුව — සහ එහි දුර්ලභ "පිකාචු" ඇඳුම්

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ව්‍යාජ විලාසිතා භාණ්ඩ සමඟ හුරුපුරුදු වී ඇතත්, අන්තර්ජාලයේ කලබලයක් ඇති කළ මෑත කාලීන සොයාගැනීමක් අනුකරණ සිල්ලර වෙළඳාමේ සංකල්පය…

06 Jul 2026 Discuss
චතුරශ්‍රයක හිරවූ ශ්‍රී ලංකාව: රාජ්‍යය දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී තිබේද? Sinhala

චතුරශ්‍රයක හිරවූ ශ්‍රී ලංකාව: රාජ්‍යය දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී තිබේද?

ශ්‍රී ලංකාව අවිනිශ්චිත මාවතක ගමන් කරමින් සිටින අතර, දිවයිනේ රාජ්‍යය ගැඹුරු වෙමින් පවතින දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී ඇත්දැයි යන ප්‍රශ්නය දිනෙන් දිනෙ බලවත්…

06 Jul 2026 Discuss
හයිටියට ශ්‍රී ලංකා හමුදා යෙදවීමේ යෝජනාව පිළිබඳව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි Sinhala

හයිටියට ශ්‍රී ලංකා හමුදා යෙදවීමේ යෝජනාව පිළිබඳව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව අන්තර්ජාතික ආරක්ෂක මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස හයිටියට හමුදා පිරිස් යෙදවීම සලකා බලන බවට වාර්තා වන බව සම්බන්ධයෙන් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය දැඩි…

06 Jul 2026 Discuss