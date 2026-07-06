Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දුබායි අනතුරේ වින්දිතයින්ගේ පවුල්වලට UAE රජය රුපියල් මිලියන එකක් ආධාර බෙදා දෙයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දුබායි අනතුරේ වින්දිතයින්ගේ පවුල්වලට UAE රජය රුපියල් මිලියන එකක් ආධාර බෙදා දෙයි

දුබායිහිදී සිදු වූ භයානක අනතුරකින් පීඩාවට පත් වින්දිතයින්ගේ පවුල්වලින් හදවත් කම්පා කරවන පුද්ගලික කථා එළිදැකෙමින් තිබෙන අතර, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය රජය ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ ශෝකාකූල පවුල්වලට දිර්හාම් මිලියනයක මූල්‍ය සහනාධාරයක් ලබා දීමට ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී ඇත.

ශෝකාර්ත පවුල්වලට ආධාර ළඟා වෙයි

UAE බලධාරීන් විසින් මෙම විශාල ආධාර මුදල අනතුරේදී මිය ගිය හෝ දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ අය‍ගේ පවුල්වලට ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව දෙරටෙහිම සෘජුවම බෙදා දී ඇත. මෙම ඉමහත් ශෝකයෙහිදී ජීවිත අහිමි වූ ප්‍රවාසී ජනකොටස් කෙරෙහි ගල්ෆ් රාජ්‍යයෙන් දැක්වූ සංවේදිත්වයේ හා සහයෙහි ප්‍රකාශනයක් ලෙස මෙය බහුලව සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ සිටින බොහෝ පීඩිත පවුල්වලට, අසීමිත ශෝකය හා ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාව මැද මෙම මූල්‍ය ආධාරය ළඟා වී ඇත. වින්දිතයින් අතරින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් UAE ට ගොස් සිටියේ වැඩිහිටි දෙමාපියන්ට, කලත්‍රයන්ට සහ දරුවන්ට ජීවනෝපාය සලසා දීම සඳහා ප්‍රේෂණ යොමු කළ සංක්‍රාන්තික කම්කරුවන් ය.

喪失 හා කැපකිරීමේ කථා

දරිද්‍රතාවෙන් පවුල් ගොඩ නැගීමේ සිහිනය ඉටු කර ගනිමින් දුබායිට ගිය, ශ්‍රී ලංකාවෙන් සහ ඉන්දියාවෙන් ද විදෙස්ගත ජීවිතය ගෙවන සිහිනය රදවා ගත්, නොබෝ කාලයකට ඉහත දුබායිට ළඟා ‍වූ ප්‍රධාන ජීවනාධාරකයන්ගේ කථා ඒ අතරින් වඩාත් හදවත් කම්පා කරවන ඒවා වෙයි. ගිය හැකි යැයි සිතූ ගමනක් ‍නොවූ කිහිප දෙනෙකුට කුඩා දරුවන් ඔවුන්ගේ ආපසු පැමිණීම බලා සිටිය අතර, තවත් අය ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවල වයෝවෘද්ධ දෙමාපියන් සඳහා එකම ආදායම් මූලාශ්‍රය ව සිටියෝ ය.

අනතුරේ මානවීය ‍බිල දෙරටෙහිම ජනතාව ගැඹුරින් කම්පනයට පත් කළ අතර, ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන් පීඩිත පවුල්වලට මූල්‍ය ආධාරයෙන් ඔබ්බට ගිය සහායක් ලබා දීමට ඒකාබද්ධ විය.

ප්‍රවාසී සුබසාධනය සඳහා UAE හි කැපවීම

දිර්හාම් මිලියනයේ ඉක්මන් ව්‍යාප්තිය, රටේ ආර්ථිකයේ礎石යක් වන තම විශාල ප්‍රවාසී කාර්ය මණ්ඩලයේ සුභසාධනය සඳහා UAE හි දීර්ඝකාලීන කැපවීම අවධාරණය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ කම්කරුවන් ගල්ෆ් කලාපයේ විශාලතම ප්‍රවාසී ප්‍රජාවන් දෙකක් ලෙස සාමූහිකව නිරූපණය කරති.

UAE හිදී ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මෙහෙවරන් ආධාරය නිසි පවුල්වලට ප්‍රමාදයකින් තොරව ළඟා වන බව සහතික කිරීමට දේශීය බලධාරීන් සමඟ සමීපව සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටින අතර, ව්‍යසනයේ නීතිමය හා කාර්යාත්මක ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙන අයට කොන්සියුලර් සහාය ද සලසා දෙයි.

ශෝකයෙන් කිමිදුනු ප්‍රජාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ, අනතුරේ ‍පුවත ශෝකයේ රළ නැගීමකට තුඩු දී ඇත; විශේෂයෙන් ගල්ෆ් ප්‍රේෂණ ඓතිහාසිකව ගෘහස්ථ ආදායමේ මූලික මූලාශ්‍රය ලෙස රඳා සිටි ගම්මාන හා නගරවල ශෝකය ගැඹුරු ය. ප්‍රජා නායකයන් හා ආගමික පුද්ගලයන් මෙකී ඉමහත් කළකිරීමේ කාලවකවානුවේදී වින්දිතයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් වෙනුවෙන් යාඥා කිරීමට ඉල්ලා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන දෙරටේ බලධාරීන් UAE රජය‍ේ ඉක්මන් හා සංවේදී ප්‍රතිචාරයට කෘතඥතාව ප්‍රකාශ කරමින්, ඉදිරි සති හා මාසවල පවතින සෑම ක්‍රමයකින්ම වින්දිතයින්ගේ පවුල් සඳහා සහාය ලබා දීමේ තම කැපවීම නැවත අවධාරණය කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවූ "නකල් නකලේ" යුනික්ලෝ සාප්පුව — සහ එහි දුර්ලභ "පිකාචු" ඇඳුම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවූ "නකල් නකලේ" යුනික්ලෝ සාප්පුව — සහ එහි දුර්ලභ "පිකාචු" ඇඳුම්

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ව්‍යාජ විලාසිතා භාණ්ඩ සමඟ හුරුපුරුදු වී ඇතත්, අන්තර්ජාලයේ කලබලයක් ඇති කළ මෑත කාලීන සොයාගැනීමක් අනුකරණ සිල්ලර වෙළඳාමේ සංකල්පය…

06 Jul 2026 Discuss
යුද්ධ බිමේ සිට අස්වනු බිමට: කාගිල්ස් කිස්ට් ආයතනය කිලිනොච්චිය කෘෂිකාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළ හැටි Sinhala

යුද්ධ බිමේ සිට අස්වනු බිමට: කාගිල්ස් කිස්ට් ආයතනය කිලිනොච්චිය කෘෂිකාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළ හැටි

2013 වර්ෂයේදී කාගිල්ස් කිස්ට් ප්‍රාථමික ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තශාලාව කිලිනොච්චියේ අරිවියල් නකරම් ප්‍රදේශයේ නිහඬව දොරගුළු හැරියේය. ආඩම්බරයෙන් පිරි එළිදැක්වීමේ…

06 Jul 2026 Discuss
චතුරශ්‍රයක හිරවූ ශ්‍රී ලංකාව: රාජ්‍යය දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී තිබේද? Sinhala

චතුරශ්‍රයක හිරවූ ශ්‍රී ලංකාව: රාජ්‍යය දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී තිබේද?

ශ්‍රී ලංකාව අවිනිශ්චිත මාවතක ගමන් කරමින් සිටින අතර, දිවයිනේ රාජ්‍යය ගැඹුරු වෙමින් පවතින දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී ඇත්දැයි යන ප්‍රශ්නය දිනෙන් දිනෙ බලවත්…

06 Jul 2026 Discuss