දුබායි අනතුරේ වින්දිතයින්ගේ පවුල්වලට UAE රජය රුපියල් මිලියන එකක් ආධාර බෙදා දෙයි
දුබායිහිදී සිදු වූ භයානක අනතුරකින් පීඩාවට පත් වින්දිතයින්ගේ පවුල්වලින් හදවත් කම්පා කරවන පුද්ගලික කථා එළිදැකෙමින් තිබෙන අතර, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය රජය ශ්රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ ශෝකාකූල පවුල්වලට දිර්හාම් මිලියනයක මූල්ය සහනාධාරයක් ලබා දීමට ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී ඇත.
ශෝකාර්ත පවුල්වලට ආධාර ළඟා වෙයි
UAE බලධාරීන් විසින් මෙම විශාල ආධාර මුදල අනතුරේදී මිය ගිය හෝ දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ අයගේ පවුල්වලට ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව දෙරටෙහිම සෘජුවම බෙදා දී ඇත. මෙම ඉමහත් ශෝකයෙහිදී ජීවිත අහිමි වූ ප්රවාසී ජනකොටස් කෙරෙහි ගල්ෆ් රාජ්යයෙන් දැක්වූ සංවේදිත්වයේ හා සහයෙහි ප්රකාශනයක් ලෙස මෙය බහුලව සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ සිටින බොහෝ පීඩිත පවුල්වලට, අසීමිත ශෝකය හා ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාව මැද මෙම මූල්ය ආධාරය ළඟා වී ඇත. වින්දිතයින් අතරින් සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් UAE ට ගොස් සිටියේ වැඩිහිටි දෙමාපියන්ට, කලත්රයන්ට සහ දරුවන්ට ජීවනෝපාය සලසා දීම සඳහා ප්රේෂණ යොමු කළ සංක්රාන්තික කම්කරුවන් ය.
喪失 හා කැපකිරීමේ කථා
දරිද්රතාවෙන් පවුල් ගොඩ නැගීමේ සිහිනය ඉටු කර ගනිමින් දුබායිට ගිය, ශ්රී ලංකාවෙන් සහ ඉන්දියාවෙන් ද විදෙස්ගත ජීවිතය ගෙවන සිහිනය රදවා ගත්, නොබෝ කාලයකට ඉහත දුබායිට ළඟා වූ ප්රධාන ජීවනාධාරකයන්ගේ කථා ඒ අතරින් වඩාත් හදවත් කම්පා කරවන ඒවා වෙයි. ගිය හැකි යැයි සිතූ ගමනක් නොවූ කිහිප දෙනෙකුට කුඩා දරුවන් ඔවුන්ගේ ආපසු පැමිණීම බලා සිටිය අතර, තවත් අය ශ්රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ ග්රාමීය ප්රජාවල වයෝවෘද්ධ දෙමාපියන් සඳහා එකම ආදායම් මූලාශ්රය ව සිටියෝ ය.
අනතුරේ මානවීය බිල දෙරටෙහිම ජනතාව ගැඹුරින් කම්පනයට පත් කළ අතර, ප්රාදේශීය ප්රජාවන් පීඩිත පවුල්වලට මූල්ය ආධාරයෙන් ඔබ්බට ගිය සහායක් ලබා දීමට ඒකාබද්ධ විය.
ප්රවාසී සුබසාධනය සඳහා UAE හි කැපවීම
දිර්හාම් මිලියනයේ ඉක්මන් ව්යාප්තිය, රටේ ආර්ථිකයේ礎石යක් වන තම විශාල ප්රවාසී කාර්ය මණ්ඩලයේ සුභසාධනය සඳහා UAE හි දීර්ඝකාලීන කැපවීම අවධාරණය කරයි. ශ්රී ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ කම්කරුවන් ගල්ෆ් කලාපයේ විශාලතම ප්රවාසී ප්රජාවන් දෙකක් ලෙස සාමූහිකව නිරූපණය කරති.
UAE හිදී ශ්රී ලංකාවේ රාජ්යතාන්ත්රික මෙහෙවරන් ආධාරය නිසි පවුල්වලට ප්රමාදයකින් තොරව ළඟා වන බව සහතික කිරීමට දේශීය බලධාරීන් සමඟ සමීපව සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටින අතර, ව්යසනයේ නීතිමය හා කාර්යාත්මක ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙන අයට කොන්සියුලර් සහාය ද සලසා දෙයි.
ශෝකයෙන් කිමිදුනු ප්රජාවක්
ශ්රී ලංකාවේ, අනතුරේ පුවත ශෝකයේ රළ නැගීමකට තුඩු දී ඇත; විශේෂයෙන් ගල්ෆ් ප්රේෂණ ඓතිහාසිකව ගෘහස්ථ ආදායමේ මූලික මූලාශ්රය ලෙස රඳා සිටි ගම්මාන හා නගරවල ශෝකය ගැඹුරු ය. ප්රජා නායකයන් හා ආගමික පුද්ගලයන් මෙකී ඉමහත් කළකිරීමේ කාලවකවානුවේදී වින්දිතයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් වෙනුවෙන් යාඥා කිරීමට ඉල්ලා ඇත.
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන දෙරටේ බලධාරීන් UAE රජයේ ඉක්මන් හා සංවේදී ප්රතිචාරයට කෘතඥතාව ප්රකාශ කරමින්, ඉදිරි සති හා මාසවල පවතින සෑම ක්රමයකින්ම වින්දිතයින්ගේ පවුල් සඳහා සහාය ලබා දීමේ තම කැපවීම නැවත අවධාරණය කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.