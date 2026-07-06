කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 6 වැනිදා පළාත් කිහිපයකට වැසි හා තද සුළං අනාවැකි කියයි
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 6 වැනිදා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, දිවයිනේ කිහිපයක් ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට දිනය පුරාවටම විසිරුණු වැසි හා සුළං සහිත තත්ත්වයන් අත්විඳීමට ඉඩ ඇති බව අනතුරු අඟවා ඇත.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
සඳුදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කළ අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් ප්රදේශවල සැහැල්ලු සිට මධ්යම තරම් වැසි ඇතිවීමට අපේක්ෂා කෙරේ:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
තද සුළං ඇතිවීමට ඉඩ ඇත
වැසිවලට අමතරව, කාලගුණ විද්යාඥයින් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, බලපෑමට ලක්වන දිස්ත්රික්කවල පැයට කිලෝමීටර් 40 සිට 50 දක්වා වේගයෙන් යුත් තද සුළං සමහර අවස්ථාවල ඇතිවිය හැකි බවයි. එම ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් හා මාර්ගගාමීන්ට වෙනස්වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සජාග වී සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
දිනය පුරාවට තත්ත්වයන් වර්ධනය වන විට, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල නිවේදන හරහා යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.