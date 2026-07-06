Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 6 වැනිදා පළාත් කිහිපයකට වැසි හා තද සුළං අනාවැකි කියයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජූලි 6 වැනිදා පළාත් කිහිපයකට වැසි හා තද සුළං අනාවැකි කියයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 6 වැනිදා සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, දිවයිනේ කිහිපයක් ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට දිනය පුරාවටම විසිරුණු වැසි හා සුළං සහිත තත්ත්වයන් අත්විඳීමට ඉඩ ඇති බව අනතුරු අඟවා ඇත.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

සඳුදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කළ අනාවැකියට අනුව, පහත සඳහන් ප්‍රදේශවල සැහැල්ලු සිට මධ්‍යම තරම් වැසි ඇතිවීමට අපේක්ෂා කෙරේ:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

තද සුළං ඇතිවීමට ඉඩ ඇත

වැසිවලට අමතරව, කාලගුණ විද්‍යාඥයින් අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, බලපෑමට ලක්වන දිස්ත්‍රික්කවල පැයට කිලෝමීටර් 40 සිට 50 දක්වා වේගයෙන් යුත් තද සුළං සමහර අවස්ථාවල ඇතිවිය හැකි බවයි. එම ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් හා මාර්ගගාමීන්ට වෙනස්වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සජාග වී සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

දිනය පුරාවට තත්ත්වයන් වර්ධනය වන විට, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල නිවේදන හරහා යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාගන්නා ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවූ "නකල් නකලේ" යුනික්ලෝ සාප්පුව — සහ එහි දුර්ලභ "පිකාචු" ඇඳුම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුවූ "නකල් නකලේ" යුනික්ලෝ සාප්පුව — සහ එහි දුර්ලභ "පිකාචු" ඇඳුම්

ශ්‍රී ලංකාව දිගු කලක් තිස්සේ ව්‍යාජ විලාසිතා භාණ්ඩ සමඟ හුරුපුරුදු වී ඇතත්, අන්තර්ජාලයේ කලබලයක් ඇති කළ මෑත කාලීන සොයාගැනීමක් අනුකරණ සිල්ලර වෙළඳාමේ සංකල්පය…

06 Jul 2026 Discuss
යුද්ධ බිමේ සිට අස්වනු බිමට: කාගිල්ස් කිස්ට් ආයතනය කිලිනොච්චිය කෘෂිකාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළ හැටි Sinhala

යුද්ධ බිමේ සිට අස්වනු බිමට: කාගිල්ස් කිස්ට් ආයතනය කිලිනොච්චිය කෘෂිකාර්මික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළ හැටි

2013 වර්ෂයේදී කාගිල්ස් කිස්ට් ප්‍රාථමික ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තශාලාව කිලිනොච්චියේ අරිවියල් නකරම් ප්‍රදේශයේ නිහඬව දොරගුළු හැරියේය. ආඩම්බරයෙන් පිරි එළිදැක්වීමේ…

06 Jul 2026 Discuss
චතුරශ්‍රයක හිරවූ ශ්‍රී ලංකාව: රාජ්‍යය දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී තිබේද? Sinhala

චතුරශ්‍රයක හිරවූ ශ්‍රී ලංකාව: රාජ්‍යය දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී තිබේද?

ශ්‍රී ලංකාව අවිනිශ්චිත මාවතක ගමන් කරමින් සිටින අතර, දිවයිනේ රාජ්‍යය ගැඹුරු වෙමින් පවතින දේශපාලන හා මූල්‍ය අගාධයක සිරවී ඇත්දැයි යන ප්‍රශ්නය දිනෙන් දිනෙ බලවත්…

06 Jul 2026 Discuss