හාලන්ඩ්ගේ අගවාර ද්විත්ව ගෝල් වලින් බ්රසීලය කම්පනයට — නෝර්වේ පළමු වරට ලෝක කුසලාන කාර්තු අවසන් මහ තරගයට
එර්ලිං හාලන්ඩ් ඉරිදා 2026 ලෝක කුසලානයේ වඩාත්ම නාටකීය මොහොතක් ජනනය කළේය — 16 වන වටයේදී බ්රසීලයට එරෙහිව අගවාර ගෝල් දෙකක් ගසා නෝර්වේට 2-1ක් සුළු ජයක් ලබා දෙමිනි. එමගින් පස් වරක් ලෝක ශූරතාව දිනූ බ්රසීලය 1990 වසරෙන් පසු වාර්තා වූ ඉතාම කලින් ම ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් විය.
නෝර්වේ පාපන්දු ඉතිහාසයේ ඓතිහාසික රාත්රියක්
නෝර්වේ කාර්තු අවසන් මහ තරගයට පිවිසීම එම රාජ්යයේ පාපන්දු ඉතිහාසයේ転換 転換 සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැලකේ — ඔවුන් මෙතෙක් කිසිදා ලෝක කුසලාන තරගාවලියක මෙතරම් දුරකට ඉදිරියට ගොස් නොතිබුණි. මෙම ජයග්රහණය ගොඩ නගනු ලැබුවේ ඔවුන්ගේ ශ්රේෂ්ඨ ප්රහාරකයාගේ නිවැරදි ගෝල් සංඛ්යාව සහ ද්වාරපාලක ඕර්යන් නයිලන්ඩ්ගේ අසාමාන්ය ක්රීඩාවෙනි — නයිලන්ඩ් සමස්ත තරගය පුරාම ඉතාම දක්ෂ ලෙස කාර්යය ඉටු කළේය.
හාලන්ඩ් තීරණාත්මක වෙනස ඇති කරයි
බ්රසීලය ඉදිරියට යාමට සූදානම් ව සිටිනු පෙනෙද්දී, හාලන්ඩ් තරගයේ අවසාන අවස්ථාවේ ඒ මොහොත ග්රහණය කරගෙන ගෝල් දෙකක් ගසා ලකුණු තත්ත්වය පෙරළා දමා දකුණු ඇමරිකානු කණ්ඩායමේ දැවැන්ත ආධාරකයන් නිශ්ශබ්ද කළේය. මෙය මැන්චෙස්ටර් සිටි ප්රහාරකයාගේ ක්ලබ් සහ ජාත්යන්තර මට්ටම් දෙකේ ම වෘත්තීය ජීවිතය නිර්වචනය කරන ධෛර්යමත් ඉහළ පීඩන ක්රීඩාවේ හරිත නිදර්ශනයකි.
දශක තුනකට අධික කාලයකට පසු බ්රසීලයේ ඉතාම කලින් ම ඉවත් වීම
බ්රසීලය සම්බන්ධයෙන් ගත්කල, මෙම පරාජය ඔවුන්ගේ හයවන ලෝක කුසලාන ශූරතාව දිනා ගැනීමේ දිගු කලක් ඇති අභිලාෂයට දරුණු පහරක් ලෙස හැඳිනේ. 1990 වසරෙන් පසු තරගාවලියේ මෙම අදියරේදී ඔවුනට පරාජය නොවී සිටිය හැකිව තිබූ ශූරයන් සඳහා, ඉරිදාගේ ප්රතිඵලය ඔවුන්ගේ ගෙවී ගිය ඉතිහාසයේ වඩාත් කඩු ලා ගත් අත්දැකීම් අතරින් එකක් ලෙස ගණනය වේ.
- නෝර්වේ ඉතිහාසයේ පළමු වරට ලෝක කුසලාන කාර්තු අවසන් මහ තරගයට සුදුසුකම් ලබයි
- බ්රසීලය 1990 වසරෙන් පසු පළමු වරට 16 වන වටයේදී ඉවත් කෙරේ
- එර්ලිං හාලන්ඩ් ගෝල් දෙකම ගැසුවේ තරගයේ අගවාරයේදීය
- ද්වාරපාලක ඕර්යන් නයිලන්ඩ් බ්රසීලය වළක්වා ගැනීමේදී කැපී පෙනෙන ලෙස කාර්යය ඉටු කළේය
මෙම ප්රතිඵලය ලෝක පාපන්දු ක්ෂේත්රය හරහා කම්පනය දනවනු නිසැකය — එමෙන්ම නෝර්වේ ශේෂව සිටින වඩාත් භයංකර කණ්ඩායම් අතරේ ස්ථිරවම ස්ථාන ගනී. දැන් හාලන්ඩ් සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම කාර්තු අවසන් මහ තරගයේදී කවරෙකු හමු වේ ද යන්න කෙරේ අවධානය යොමු වේ — ස්කැන්ඩිනේවියානු ජාතීන් සඳහා දැනටමත් සියලු අපේක්ෂාව ඉක්මවා ගිය මෙම තරගාවලියේ තව දුරටත් ඉදිරියට යාමේ සිහිනය නෝර්වේ ජනතාව දකිමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.