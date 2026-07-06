Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ දින දෙකක ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ දින දෙකක ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි

නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ හා මාරාන්තික ගැටුමකින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු සහ සිරකරුවන් 20 දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු අවම වශයෙන් මිය ගොස් ඇති අතර, දින දෙකක් පුරා ව්‍යාප්ත වූ දරුණු ගැටුම් රටේ ජනතාව කම්පනයට පත් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය පිළිබඳ හදිසි ප්‍රශ්න මතු කර ඇත.

දින දෙකක් පුරා කැළඹිල්ල උග්‍ර වෙයි

පැය 48ක භීතිජනක කාලසීමාවක් තුළ ගිනිගත් මෙම ප්‍රචණ්ඩත්වය, මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත් මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම්වලින් එකක් ලෙස වාර්තා වේ. ගැටුම් අවසන් වූ පසු ව්‍යාප්ත වූ劇的 දර්ශන, බන්ධනාගාරයේ බිත්ති තුළ ඇති වූ විනාශයේ පරිමාණය හා ගැටුමේ දරුණු බව හෙළිදරව් කළේය.

මිය ගිය අය අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු සිටීම, කැළඹිල්ල සන්සිඳුවීමට හෝ මර්දනය කිරීමට උත්සාහ කළ නිලධාරීන්ට මුහුණ දීමට සිදු වූ අසාමාන්‍ය භයානක තත්ත්වය ඉස්මතු කරයි. ඉතිරි මළවුන් 20 දෙනා සිරකරුවන් වීම, පහසුකමේ ඇති වූ ව්‍යවසනකාරී පිළිවෙල බිඳ වැටීම අවධාරණය කරයි.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු වෙයි

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දිගු කලක් තිස්සේ පෙළා ගෙන ආ නිදන්ගත අධිජනගහනය හා පිරිහෙමින් පවතින තත්ත්වයන් කෙරෙහි ක්ෂණික අවධානය යොමු කර ඇත. අයිතිවාසිකම් පෙරටුගාමීන් සහ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන්, ප්‍රචණ්ඩත්වයේ මූල හේතු සහ එය මෙතරම් දරුණු ලෙස උත්සන්න වීමට ඉඩ දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද භාවයෙන් යුත් විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති.

  • ගැටුම් අනුගාමීව අවම වශයෙන් මරණ 25ක් සනාථ වී ඇත
  • මිය ගිය අය අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු සිටිති
  • දින දෙකක කාලය තුළ සිරකරුවන් 20 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය
  • කැළඹිල්ලේ දරුණු බව සනාථ කරන劇的 දර්ශන එළිදරව් වී ඇත

වගවීම ඉල්ලා හඬ නඟයි

ප්‍රාථමික ප්‍රචණ්ඩත්වයට තුඩු දුන් සාධකය කුමක්ද යන්න පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් හෝ තවදුරටත් කැළඹිල්ල වළක්වා ගැනීම සඳහා ගනු ලබන පියවර පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීමට බලධාරීන් තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත. නේගොඹ බන්ධනාගාර සිදුවීම, ආරක්ෂාව, කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රශ්න සහ සිරකරුවන්ගේ යහපැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර විවේචනයට ලක් ව ඇති රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ ආයතනවල සෞඛ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නිලධාරීන් හා සිරකරුවන් එකවර මෙතරම් ප්‍රමාණයකින් මිය යාම, අපගේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම දරන්නන්ගෙන් ක්ෂණික පිළිතුරු ඉල්ලා සිටින ගැඹුරු අසාර්ථකත්වයක් නියෝජනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල ක්‍රමාංක ගත ගැටලු විසඳීමට සහ මෙම ඛේදවාචකයට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ මිය ගිය අයගේ පවුල්වලට පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීමට ආණ්ඩුව ඉදිරි දිනවල වැඩෙන ලෙස බලපෑමට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි Sinhala

එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සැලකිය යුතු සංචාරක ột්‍රාර්ථකයක් සපුරාලමින්, ගුවන් සම්බන්ධතා පුළුල් කිරීම, ගෝලීය විදේශ සංචාරක ඉල්ලුම ඉහළ යාම සහ වඩාත් පහසු වීසා ක්‍රමවේදය ඔස්සේ…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම අනතුරේ — ලෝක බැංකුවේ අවවාදය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම අනතුරේ — ලෝක බැංකුවේ අවවාදය

ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ඉහළ ආදායම් කාණ්ඩයකට නැවත වර්ගීකරණය කර ගැනීම අස්ථිර තත්ත්වයක පවතින බවත්, රටේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් වේගය පවත්වා ගැනීමට අපොහොසත් වුවහොත් එම…

06 Jul 2026 Discuss
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය ගණන 25 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ සිරකරුවන් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලබයි Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය ගණන 25 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ සිරකරුවන් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ කැළඹිල්ලකින් සිරකරුවන් අඩුම තරමින් 25 දෙනෙකු මියගොස් තවත් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලැබූ බව වාර්තා වන අතර,…

06 Jul 2026 Discuss