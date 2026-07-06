නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ දින දෙකක ප්රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය සංඛ්යාව 25 දක්වා ඉහළ යයි
නේගොඹ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ හා මාරාන්තික ගැටුමකින් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු සහ සිරකරුවන් 20 දෙනෙකු ඇතුළු පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු අවම වශයෙන් මිය ගොස් ඇති අතර, දින දෙකක් පුරා ව්යාප්ත වූ දරුණු ගැටුම් රටේ ජනතාව කම්පනයට පත් කරමින් ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්රමය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
දින දෙකක් පුරා කැළඹිල්ල උග්ර වෙයි
පැය 48ක භීතිජනක කාලසීමාවක් තුළ ගිනිගත් මෙම ප්රචණ්ඩත්වය, මෑත කාලීන ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ වඩාත් මාරාන්තික බන්ධනාගාර සිදුවීම්වලින් එකක් ලෙස වාර්තා වේ. ගැටුම් අවසන් වූ පසු ව්යාප්ත වූ劇的 දර්ශන, බන්ධනාගාරයේ බිත්ති තුළ ඇති වූ විනාශයේ පරිමාණය හා ගැටුමේ දරුණු බව හෙළිදරව් කළේය.
මිය ගිය අය අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු සිටීම, කැළඹිල්ල සන්සිඳුවීමට හෝ මර්දනය කිරීමට උත්සාහ කළ නිලධාරීන්ට මුහුණ දීමට සිදු වූ අසාමාන්ය භයානක තත්ත්වය ඉස්මතු කරයි. ඉතිරි මළවුන් 20 දෙනා සිරකරුවන් වීම, පහසුකමේ ඇති වූ ව්යවසනකාරී පිළිවෙල බිඳ වැටීම අවධාරණය කරයි.
බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ ප්රශ්න මතු වෙයි
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දිගු කලක් තිස්සේ පෙළා ගෙන ආ නිදන්ගත අධිජනගහනය හා පිරිහෙමින් පවතින තත්ත්වයන් කෙරෙහි ක්ෂණික අවධානය යොමු කර ඇත. අයිතිවාසිකම් පෙරටුගාමීන් සහ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන්, ප්රචණ්ඩත්වයේ මූල හේතු සහ එය මෙතරම් දරුණු ලෙස උත්සන්න වීමට ඉඩ දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද භාවයෙන් යුත් විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති.
- ගැටුම් අනුගාමීව අවම වශයෙන් මරණ 25ක් සනාථ වී ඇත
- මිය ගිය අය අතර බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පස් දෙනෙකු සිටිති
- දින දෙකක කාලය තුළ සිරකරුවන් 20 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය
- කැළඹිල්ලේ දරුණු බව සනාථ කරන劇的 දර්ශන එළිදරව් වී ඇත
වගවීම ඉල්ලා හඬ නඟයි
ප්රාථමික ප්රචණ්ඩත්වයට තුඩු දුන් සාධකය කුමක්ද යන්න පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් හෝ තවදුරටත් කැළඹිල්ල වළක්වා ගැනීම සඳහා ගනු ලබන පියවර පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීමට බලධාරීන් තවමත් ඉදිරිපත් වී නොමැත. නේගොඹ බන්ධනාගාර සිදුවීම, ආරක්ෂාව, කාර්ය මණ්ඩල ප්රශ්න සහ සිරකරුවන්ගේ යහපැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර විවේචනයට ලක් ව ඇති රටේ ප්රතිසංස්කරණ ආයතනවල සෞඛ්ය ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නිලධාරීන් හා සිරකරුවන් එකවර මෙතරම් ප්රමාණයකින් මිය යාම, අපගේ බන්ධනාගාර ක්රමය කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම දරන්නන්ගෙන් ක්ෂණික පිළිතුරු ඉල්ලා සිටින ගැඹුරු අසාර්ථකත්වයක් නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරවල ක්රමාංක ගත ගැටලු විසඳීමට සහ මෙම ඛේදවාචකයට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ මිය ගිය අයගේ පවුල්වලට පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීමට ආණ්ඩුව ඉදිරි දිනවල වැඩෙන ලෙස බලපෑමට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.