Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වය පිපිරී යයි: චිත්‍රාත්මක දර්ශන එළිවේ

06 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩත්වය පිපිරී යයි: චිත්‍රාත්මක දර්ශන එළිවේ

නේගොඹ බන්ධනාගාරය තුළ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම් සජීවීව සටහන් කරගත් කම්පනකාරී දර්ශන එළිවී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය කම්පනයට පත් කළ මෙම මාරාන්තික සිදුවීම පිළිබඳ අවදිගන්නාසුලු චිත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරයි.

කූඩු තුළ ප්‍රචණ්ඩත්වය

බස්නාහිර පළාතේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ රඳවා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානයක් වන නේගොඹ බන්ධනාගාර පරිශ්‍රයේ ප්‍රාකාරය තුළ ඇති වූ ගැටුමේ උග්‍රතාව මෙම දෘශ්‍ය සාක්ෂි ලේඛනගත කරයි. මෙම දර්ශන පුළුල් අවධානයක් ලබා ගෙන ඇති අතර, රටේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ආරක්ෂක තත්ත්වයන් පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරයි.

මෙම ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම මරණ සිදුවීම් දක්වා පැමිණ ඇති අතර, මෑත කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක සිදු වූ බරපතළ සිදුවීම් අතරට එය ඇතුළත් වේ. මාරාන්තික ප්‍රකෝපය ඇති වීමට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස බලධාරීන් දැඩි පීඩනයට ලක්ව ඇත.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

දර්ශන එළිවීම නිසා බන්ධනාගාර කළමනාකරණය සහ රඳවාතබාගත් පුද්ගලයින්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධ හා දේශපාලන සූක්ෂ්මතාව තීව්‍ර වී ඇත. විවේචකයන් සහ මානව හිමිකම් නිරීක්ෂකයන්, ගැටුම වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහ අදාළ රාජ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

සේවක මට්ටම්වල ප්‍රමාණාත්මකභාවය, අධිජොඛිම රඳවාතබාගත් පුද්ගලයින් කළමනාකරණය සහ දිගු කාලයක් තිස්සේ දැඩි අධික පිරවීමෙන් පීඩා විඳිතැයි වාර්තා වන ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර යටිතල පහසුකම්වල සමස්ත තත්ත්වය පිළිබඳව ද ප්‍රශ්න මතු වෙමින් පවතී.

පුළුල් බන්ධනාගාර අර්බුදය

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය මෑත වසරවලදී අඛණ්ඩ අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇති අතර, ඒවා අතර:

  • නිල ධාරිතා සීමාවන් ඉක්මවා ගිය නිදන්ගත අධික පිරවීම
  • රඳවා ගැනීමේ පහසුකම් තුළ කල්ලි සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ වාර්තා
  • රඳවාතබාගත් පුද්ගලයින් කළමනාකරණය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අයිතිවාසිකම් සංවිධාන ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම්
  • දිවයිනේ විවිධ බන්ධනාගාර ස්ථානවල පෙර සිදු වූ නොසන්සුන් සිදුවීම්

නේගොඹ සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ නිවැරදි කිරීමේ ආයතන තුළ ක්ෂණික ආකාරයේ සර්වාංගීණ ප්‍රතිසංස්කරණවල හදිසි අවශ්‍යතාව පිළිබඳ දැඩි සිහිපත් කිරීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. මාරාන්තික ගැටුම පිළිබඳ විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම, බලධාරීන් විසින් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි Sinhala

එක්සත් රාජධානිය ඉදිරියෙන් සිටිද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයන් මිලියනය සීමාව අතික්‍රමණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සැලකිය යුතු සංචාරක ột්‍රාර්ථකයක් සපුරාලමින්, ගුවන් සම්බන්ධතා පුළුල් කිරීම, ගෝලීය විදේශ සංචාරක ඉල්ලුම ඉහළ යාම සහ වඩාත් පහසු වීසා ක්‍රමවේදය ඔස්සේ…

06 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම අනතුරේ — ලෝක බැංකුවේ අවවාදය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම ආදායම් තත්ත්වයට උසස් වීම අනතුරේ — ලෝක බැංකුවේ අවවාදය

ශ්‍රී ලංකාව මෑතකදී ඉහළ ආදායම් කාණ්ඩයකට නැවත වර්ගීකරණය කර ගැනීම අස්ථිර තත්ත්වයක පවතින බවත්, රටේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් වේගය පවත්වා ගැනීමට අපොහොසත් වුවහොත් එම…

06 Jul 2026 Discuss
නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය ගණන 25 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ සිරකරුවන් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලබයි Sinhala

නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් මිය ගිය ගණන 25 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ සිරකරුවන් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නේගම්බෝ බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ කැළඹිල්ලකින් සිරකරුවන් අඩුම තරමින් 25 දෙනෙකු මියගොස් තවත් 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තුවාල ලැබූ බව වාර්තා වන අතර,…

06 Jul 2026 Discuss