ලෝක බැංකුව ශ්රී ලංකාව ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස නැවත වර්ගීකරණය කරයි
ලෝක බැංකුවේ නවතම රට ආදායම් ඇගැයීම් වලදී ශ්රී ලංකාව ඉහළ මධ්යම ආදායම් රටක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇති අතර, දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ප්රයත්නයන් අඛණ්ඩව ගෙන යන මෙම මොහොතේ එය වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. නව නිකුත් කළ ඇගැයීම් වලදී වියට්නාමය සහ පිලිපීනය ද එම ශ්රේණිගත කිරීම ලබා ගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ転換 転換 転換転換ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ හැරවුම් ලක්ෂ්යය
ලෝක බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද මෙම නැවත වර්ගීකරණය ශ්රී ලංකාව සඳහා ඉදිරියට ගත් අර්ථවත් පියවරක් නියෝජනය කරයි. 2022 වර්ෂයේ විදේශ විනිමය හිඟය සහ ණය අපොහොසත්වයෙන් ඇති වූ, නිදහසින් පසු ඉතිහාසයේ වඩාත් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකකට මුහුණ දෙමින් ශ්රී ලංකාව ඉදිරියට ගමන් කරමින් සිටී. මෙම ශ්රේණිගත කිරීමේ ඉහළ යාම රටේ ආර්ථික ගමන් මගට සහ අඛණ්ඩ ස්ථාවරකරණ ක්රියාමාර්ග මගින් ළඟා කරගත් ප්රගතියට ඇති විශ්වාසය ඉහළ නැංවීමේ ලකුණකි.
ලෝක බැංකුව නිරතුරු ලෙස එහි රට ආදායම් වර්ගීකරණ දළ ජාතික ආදායම (GNI) ඒක පුද්ගල අගයන් මත පදනම්ව සංශෝධනය කරමින්, රටවල් අඩු ආදායම්, පහළ මධ්යම ආදායම්, ඉහළ මධ්යම ආදායම් සහ ඉහළ ආදායම් ලෙස සමූහ කරයි. ශ්රී ලංකාව ඉහළ මධ්යම ආදායම් කාණ්ඩය තුළට ඇතුළත් වීමෙන් රට සැලකිය යුතු සංවර්ධන ගතිවේගයක් දක්වන ආර්ථිකයන් සමූහය සමඟ එක් කදයකට ගෙන යයි.
කලාපීය සගයන් ද ඉහළට
ශ්රී ලංකාව, ඇගැයීම්වල මෙම වටයේදී ඉහළ මධ්යම ආදායම් නාමය ලබා ගැනීමේදී වියට්නාමය සහ පිලිපීනය සමඟ එක් වෙයි. මෙය ගිනිකොනදිග සහ දකුණු ආසියාවේ කොටස් හරහා ව්යාප්ත වන පුළුල් ආර්ථික ප්රගතිය පිළිබිඹු කරයි. එම රට තුන එකම වර්ගීකරණය යටතේ ඒකරාශී වීම ගෝලීය වේදිකාව මත කලාපයේ ව්යාප්ත වෙමින් ඇති ආර්ථික බලය යටින් ඉස්මතු කරයි.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද
ශ්රී ලංකාව සඳහා, මෙම නැවත වර්ගීකරණය සංකේතාත්මක මෙන්ම ප්රායෝගික ඇඟවීම් ද දරයි. එවැනි නාම නිර්ණය, රටක් ජාත්යන්තර මූල්ය ප්රවේශය ලබා ගන්නා කොන්දේසි, විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය සහ සංවර්ධන ආධාර සුදුසුකම් කෙරෙහි බලපෑ හැකිය. රජය ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩසටහන සහ පුළුල් ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය හරහා ගමන් කරන මෙම මොහොතේ, ඉහළ ශ්රේණිගත කිරීම රටේ යථා තත්ත්ව ප්රවෘත්තියට අමතර විශ්වසනීයත්වයක් ලබා දිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාව ඉහළ මධ්යම ආදායම් කාණ්ඩයට ඇතුළත් කිරීම, රට සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය සම්පූර්ණයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන අතරේ, ප්රධාන ආර්ථික දර්ශකවල මැනිය හැකි ප්රගතිය පිළිබිඹු කරයි.
ආර්ථික විද්යාඥයින් සහ ප්රතිපත්ති නිරීක්ෂකයින් ලෝක බැංකුවේ නැවත වර්ගීකරණය දිරිගන්වන ලකුණක් ලෙස දිය හැකි නමුත්, බොහෝ දෙනෙක් ප්රවේශමෙන් අනතුරු අඟවන්නේ, මෙම ජයග්රහණ තහවුරු කර ගැනීමට සහ වර්ධනය සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රතිලාභ බවට පරිවර්තනය කිරීමට නිරන්තර ප්රතිසංස්කරණ සහ ව්යුහාත්මක දියුණුකිරීම් අත්යාවශ්ය බවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.