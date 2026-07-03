යෝෂිත රාජපක්ෂගේ කුමන්ත්රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීමේ උත්සාහය අභියාචනාධිකරණයෙන් ප්රතික්ෂේප වෙයි
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහිව පැවරී ඇති කුමන්ත්රණ චෝදනාවෙන් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු ඉදිරිපත් කළ සංශෝධන පෙත්සම ප්රතික්ෂේප කරමින් අභියාචනාධිකරණය ඔහුට නව නීතිමය පරාජයක් ලබා දී ඇත.
පෙත්සම ප්රතික්ෂේප
තමාට එරෙහිව ගෙනෙන ලද කුමන්ත්රණ චෝදනාව නීත්යානුකූලව පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවට තීරණයක් ඉල්ලා යෝෂිත ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම අධිකරණය ප්රතික්ෂේප කළේය. එම ප්රතික්ෂේපය සමගින් ඔහුට එරෙහි චෝදනාව තවදුරටත් 굳건ිව පවතින අතර, සාමාන්ය අධිකරණ ක්රියාවලිය හරහා නඩුව දිගටම මුහුණ දීමට ඔහු බැඳී සිටී.
නඩුවේ පසුබිම
නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ අතරම මාධ්ය ව්යාපාරවලටද සම්බන්ධ වූ යෝෂිත රාජපක්ෂ, වසර ගණනාවක් තිස්සේ නීතිමය කටයුතුවල ඉටු වී ඇත. රාජපක්ෂ පවුලේ සාමාජිකයන්ට සහ ඔවුන්ගේ සහචරයන්ට එරෙහිව ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණවල ඔවුන්ගේ පාලන සමය හා සම්බන්ධ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ගෙන යන ලද පුළුල් නීතිමය විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස මෙම කුමන්ත්රණ චෝදනාව පවතී.
නඩු විභාගය තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට පෙර චෝදනාව ඉවත් කිරීම සඳහා ඔහුගේ නීතිඥ කණ්ඩායම අභියාචනාධිකරණය වෙත යොමු වූ නමුත්, එම උපාය මාර්ගය දැන් අභියාචනාධිකරණය විසින් තරයේ ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
නීතිමය ක්රියාවලිය දිගටම
සංශෝධන පෙත්සම ප්රතික්ෂේප වීමත් සමග, යෝෂිත රාජපක්ෂට එරෙහි කටයුතු පහළ අධිකරණයේ දිගටම පැවැත්විය යුතුය. නඩු විභාගය පවත්වාගෙන යන අධිකරණ කාර්යවල මැදිහත් වීමට පෙර දැඩි සූක්ෂ්ම විනිශ්චයක් යෙදෙන නමුත්, අභියාචනාධිකරණය හරහා එවැනි සංශෝධන ඉල්ලීම චූදිත පාර්ශ්වයන්ට ලබා ගත හැකි පිළිගත් ක්රියා පටිපාටික මාර්ගයක් බව නීති ප්රේක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
අද ලබා දුන් අහිතකර තීරණයෙන් පසු ඉදිරි පියවර තක්සේරු කිරීමට යෝෂිත රාජපක්ෂගේ නීතිඥ නියෝජිතයන් ඉඩ ඇති බැවින්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩුව ඉදිරියට යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.