Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යෝෂිත රාජපක්‍ෂගේ කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීමේ උත්සාහය අභියාචනාධිකරණයෙන් ප්‍රතික්‍ෂේප වෙයි

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යෝෂිත රාජපක්‍ෂගේ කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීමේ උත්සාහය අභියාචනාධිකරණයෙන් ප්‍රතික්‍ෂේප වෙයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්‍ෂට එරෙහිව පැවරී ඇති කුමන්ත්‍රණ චෝදනාවෙන් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු ඉදිරිපත් කළ සංශෝධන පෙත්සම ප්‍රතික්‍ෂේප කරමින් අභියාචනාධිකරණය ඔහුට නව නීතිමය පරාජයක් ලබා දී ඇත.

පෙත්සම ප්‍රතික්‍ෂේප

තමාට එරෙහිව ගෙනෙන ලද කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව නීත්‍යානුකූලව පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවට තීරණයක් ඉල්ලා යෝෂිත ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම අධිකරණය ප්‍රතික්‍ෂේප කළේය. එම ප්‍රතික්‍ෂේපය සමගින් ඔහුට එරෙහි චෝදනාව තවදුරටත් 굳건ිව පවතින අතර, සාමාන්‍ය අධිකරණ ක්‍රියාවලිය හරහා නඩුව දිගටම මුහුණ දීමට ඔහු බැඳී සිටී.

නඩුවේ පසුබිම

නාවික හමුදා නිලධාරියෙකු ලෙස සේවය කළ අතරම මාධ්‍ය ව්‍යාපාරවලටද සම්බන්ධ වූ යෝෂිත රාජපක්‍ෂ, වසර ගණනාවක් තිස්සේ නීතිමය කටයුතුවල ඉටු වී ඇත. රාජපක්‍ෂ පවුලේ සාමාජිකයන්ට සහ ඔවුන්ගේ සහචරයන්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණවල ඔවුන්ගේ පාලන සමය හා සම්බන්ධ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ගෙන යන ලද පුළුල් නීතිමය විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස මෙම කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව පවතී.

නඩු විභාගය තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට පෙර චෝදනාව ඉවත් කිරීම සඳහා ඔහුගේ නීතිඥ කණ්ඩායම අභියාචනාධිකරණය වෙත යොමු වූ නමුත්, එම උපාය මාර්ගය දැන් අභියාචනාධිකරණය විසින් තරයේ ප්‍රතික්‍ෂේප කර ඇත.

නීතිමය ක්‍රියාවලිය දිගටම

සංශෝධන පෙත්සම ප්‍රතික්‍ෂේප වීමත් සමග, යෝෂිත රාජපක්‍ෂට එරෙහි කටයුතු පහළ අධිකරණයේ දිගටම පැවැත්විය යුතුය. නඩු විභාගය පවත්වාගෙන යන අධිකරණ කාර්යවල මැදිහත් වීමට පෙර දැඩි සූක්‍ෂ්ම විනිශ්චයක් යෙදෙන නමුත්, අභියාචනාධිකරණය හරහා එවැනි සංශෝධන ඉල්ලීම චූදිත පාර්ශ්වයන්ට ලබා ගත හැකි පිළිගත් ක්‍රියා පටිපාටික මාර්ගයක් බව නීති ප්‍රේක්‍ෂකයෝ සඳහන් කරති.

අද ලබා දුන් අහිතකර තීරණයෙන් පසු ඉදිරි පියවර තක්සේරු කිරීමට යෝෂිත රාජපක්‍ෂගේ නීතිඥ නියෝජිතයන් ඉඩ ඇති බැවින්, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩුව ඉදිරියට යාමට අපේක්‍ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රධාන විනිසුරු අනතුරු අඟවයි: දුර්වල අධිකරණයක් ස්වාභාවික විපත්වලට වඩා විශාල තර්ජනයක් Sinhala

ප්‍රධාන විනිසුරු අනතුරු අඟවයි: දුර්වල අධිකරණයක් ස්වාභාවික විපත්වලට වඩා විශාල තර්ජනයක්

ප්‍රධාන විනිසුරු ප්‍රීතී පද්මන් සූරසේන මහතා, අධිකරණ අඛණ්ඩතාවයේ පතනය ස්වාභාවික විපත්වලට හෝ බාහිර අර්බුදවලට වඩා රටකට කෙතරම් භයානක තර්ජනයක් වන්නේද යන්න පිළිබඳ…

03 Jul 2026 Discuss
චීනයේ UBTech රොබොටික්ස් සමාගම හුදෙකලාව මැඩලීමට නිර්මාණය කරන ලද අධි-යථාර්ථවාදී මානව රූප රොබෝවක් හඳුන්වා දේ Sinhala

චීනයේ UBTech රොබොටික්ස් සමාගම හුදෙකලාව මැඩලීමට නිර්මාණය කරන ලද අධි-යථාර්ථවාදී මානව රූප රොබෝවක් හඳුන්වා දේ

චීනයේ රොබෝ තාක්ෂණ සමාගමක් වන UBTech රොබොටික්ස්, ලොව පුරා ක්‍රමයෙන් උග්‍ර වෙමින් පවතින හුදෙකලාවේ ගැටලුව විසඳීම අරමුණු කරගනිමින්, විශාල පරිමාණ නිෂ්පාදනය සඳහා…

03 Jul 2026 Discuss
හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු හමුදාපති, නාවික හමුදාධිපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට…

03 Jul 2026 Discuss