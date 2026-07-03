Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීනයේ UBTech රොබොටික්ස් සමාගම හුදෙකලාව මැඩලීමට නිර්මාණය කරන ලද අධි-යථාර්ථවාදී මානව රූප රොබෝවක් හඳුන්වා දේ

03 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීනයේ UBTech රොබොටික්ස් සමාගම හුදෙකලාව මැඩලීමට නිර්මාණය කරන ලද අධි-යථාර්ථවාදී මානව රූප රොබෝවක් හඳුන්වා දේ

චීනයේ රොබෝ තාක්ෂණ සමාගමක් වන UBTech රොබොටික්ස්, ලොව පුරා ක්‍රමයෙන් උග්‍ර වෙමින් පවතින හුදෙකලාවේ ගැටලුව විසඳීම අරමුණු කරගනිමින්, විශාල පරිමාණ නිෂ්පාදනය සඳහා සැලසුම් කරන ලද U1 නම් සජීවී මානව රූප සහකාර රොබෝවක් ලොවට හඳුන්වා දී තිබේ.

මානව සම්බන්ධතාව සඳහා නිර්මාණය කරන ලද රොබෝවක්

U1 රොබෝව, සහකාර රොබෝ තාක්ෂණය ක්ෂේත්‍රයේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් නියෝජනය කරන අතර, සන්නිවේදනය හැකිතාක් ස්වාභාවික හා සුවපහසු ලෙස දැනෙන පරිදි අධි-යථාර්ථවාදී භෞතික ලක්ෂණවලින් සමන්විත වේ. සංයාන්ත්‍රික කාර්යයන් සඳහා පමණක් නිර්මාණය කරන ලද කාර්මික රොබෝ මෙන් නොව, U1 හි මූලික පදනම වන්නේ චිත්තවේගීය සහවාසිත්වයයි.

චීනයේ මානව රූප රොබෝ ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ ආයතනයක් වන UBTech රොබොටික්ස්, U1 සාමාන්‍ය පාරිභෝගික වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරගත් නිෂ්පාදනයක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙය, මෙවැනි තාක්ෂණය පර්යේෂණාගාර හෝ ඉහළ මට්ටමේ වාණිජ පරිසරවලට සීමා නොකොට, දෛනික ගෘහස්ථ ජීවිතයට ගෙන ඒමට සමාගම අපේක්ෂා කරන බව පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරයි.

වර්ධනය වන සමාජ අභියෝගයකට මුහුණ දීම

මෙම හඳුන්වාදීම සිදු වන්නේ, විශේෂයෙන් වැඩිහිටි ජනගහනය අතර, හුදෙකලාව ලොව පුරා බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගනු ලබන අවස්ථාවකය. හුදෙකලා පුද්ගලයන්ට සමාජ සන්නිවේදනය හා චිත්තවේගීය සහාය ලබා දීමේ විභව විසඳුමක් ලෙස සහකාර රොබෝ ක්‍රමයෙන් සොයා බලනු ලබයි.

  • U1 රොබෝව යථාර්ථවාදී මිනිස් පෙනුම හා හැසිරීම අනුකරණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත
  • රොබෝව විශාල පරිමාණ නිෂ්පාදනය සඳහා අදහස් කරන අතර, තරඟකාරී මිල ගණන් ඇඟවෙයි
  • UBTech සමාගම පුළුල් පාරිභෝගික ප්‍රවේශ්‍යතාව සඳහා නිෂ්පාදනය ස්ථානගත කිරීමට ඉලක්ක කරයි

මානව රූප රොබෝ ක්ෂේත්‍රයේ චීනයේ ආක්‍රමණශීලී ඉදිරි ගමන

U1 හඳුන්වාදීම, මානව රූප රොබෝ තාක්ෂණයේ ගෝලීය නායකත්වය ලබා ගැනීමට චීනය දරන ආක්‍රමණශීලී උත්සාහය යටපත් කරයි. UBTech රොබොටික්ස් මෙම ප්‍රයත්නයේ අග්‍රස්ථානයේ සිට, යන්ත්‍රය හා මානව සන්නිවේදනය අතර සීමාව අපැහැදිලි කරන රොබෝ අඛණ්ඩව නිර්මාණය කරමින් සිටී.

U1 රොබෝව, කර්මාන්තය පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින පරිවර්තනයක් පිළිබිඹු කරයි — රොබෝ දැන් කේවලම ක්‍රියාකාරී මෙවලම් නොව, මානව දෛනික ජීවිතයට අර්ථවත් ලෙස සම්බන්ධ වීමට නිර්මාණය කරන ලද සහකාරයන් බවට පත් වෙමින් තිබේ.

ශ්‍රී ලාංකික නිරීක්ෂකයන්ට හා තාක්ෂණ ප්‍රේමීන්ට, විශාල පරිමාණ සහකාර රොබෝවල මතු වීම, වැඩිහිටි සත්කාර විසඳුම් සිට මානව-යන්ත්‍ර සම්බන්ධතාවයේ දාර්ශනික සීමා දක්වා, උද්යෝගකාරී හැකියාවන් මෙන්ම වැදගත් ආචාර ධර්මීය ප්‍රශ්නද මතු කරයි. මෙවැනි තාක්ෂණයන් ප්‍රධාන ධාරාවේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව ළඟා වෙත්ම, ඒවායේ ගෝලීය බලපෑම ගැඹුරු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රධාන විනිසුරු අනතුරු අඟවයි: දුර්වල අධිකරණයක් ස්වාභාවික විපත්වලට වඩා විශාල තර්ජනයක් Sinhala

ප්‍රධාන විනිසුරු අනතුරු අඟවයි: දුර්වල අධිකරණයක් ස්වාභාවික විපත්වලට වඩා විශාල තර්ජනයක්

ප්‍රධාන විනිසුරු ප්‍රීතී පද්මන් සූරසේන මහතා, අධිකරණ අඛණ්ඩතාවයේ පතනය ස්වාභාවික විපත්වලට හෝ බාහිර අර්බුදවලට වඩා රටකට කෙතරම් භයානක තර්ජනයක් වන්නේද යන්න පිළිබඳ…

03 Jul 2026 Discuss
යෝෂිත රාජපක්‍ෂගේ කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීමේ උත්සාහය අභියාචනාධිකරණයෙන් ප්‍රතික්‍ෂේප වෙයි Sinhala

යෝෂිත රාජපක්‍ෂගේ කුමන්ත්‍රණ චෝදනාව ඉවත් කිරීමේ උත්සාහය අභියාචනාධිකරණයෙන් ප්‍රතික්‍ෂේප වෙයි

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂගේ පුත් යෝෂිත රාජපක්‍ෂට එරෙහිව පැවරී ඇති කුමන්ත්‍රණ චෝදනාවෙන් සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු ඉදිරිපත් කළ සංශෝධන පෙත්සම ප්‍රතික්‍ෂේප…

03 Jul 2026 Discuss
හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

හිටපු නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හිටපු හමුදාපති, නාවික හමුදාධිපති අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා, අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට…

03 Jul 2026 Discuss