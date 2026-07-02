Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සයික්ලෝන් ඩිට්වා හේතුවෙන් පනවන ලද හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් කරයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සයික්ලෝන් ඩිට්වා හේතුවෙන් පනවන ලද හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් කරයි

සයික්ලෝන් ඩිට්වා චක්‍රවාතය හේතුවෙන් ඇති වූ විනාශකාරී තත්ත්වය හමුවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාව නිල වශයෙන් අවසන් කර ඇති අතර, මෑත කාලීන ස්වාභාවික විපත් අතරින් එකක් වන මෙම බිපත්තියෙන් ද්වීප රාජ්‍යය සුවය ලැබීමේ ප්‍රධාන පියවරක් ලෙස ඉතිහාසගත වේ.

හදිසි අවස්ථා පියවර දැන් ඉවත් කෙරේ

හදිසි අවස්ථා තත්ත්වය අවලංගු කිරීමේ රජයේ තීරණය, සයික්ලෝනය ඇති කළ ක්ෂණික අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් ප්‍රමාණවත් ලෙස සමනය වී ඇති බවත්, රාජ්‍ය පරිපාලනය සාමාන්‍ය තත්ත්වයට නැවත පත්වීමට රට සූදානම් බවත් බලධාරීන් විශ්වාස කරන බව පෙන්නුම් කරයි.

සයික්ලෝන් ඩිට්වා හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් හට හදිසි බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු වූ අතර, ඒ හරහා සහන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය, සම්පත් බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවලට යොමු කිරීම සහ මානවීය තත්ත්වය කළමනාකරණය කිරීම සිදු කරන ලදී. එවැනි ප්‍රකාශනයන් සාමාන්‍යයෙන් රජයට කාර්ය මණ්ඩල යොමු කිරීමට, සැපයුම් අත්පත් කර ගැනීමට සහ ආපදා ප්‍රදේශවල චලනය සීමා කිරීමට පුළුල් බලතල ලබා දෙයි.

යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වෙයි

හදිසි අවස්ථාව දැන් නිල වශයෙන් අවසන් වීමත් සමඟ, සයික්ලෝනයෙන්打击 බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රජාවන් සඳහා දීර්ඝකාලීන යළි ඉදිකිරීම් හා පුනරුත්ථාපන කටයුතු කෙරෙහි අවධානය යොමු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. හදිසි අවස්ථා පශ්චාත් අවධියට රට ඇතුළු වීමත් සමඟ අවතැන් වූ පදිංචිකරුවන් සහ හානිවූ යටිතල පහසුකම් ප්‍රධාන කරදර ලෙස පවතී.

ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දීය සාගරයේ භෞගෝලික පිහිටීම හේතුවෙන්, විශේෂයෙන් වාර්ෂික කාලගුණ රටාවන් අතරතුර සයික්ලෝන ක්‍රියාකාරකම් ලෙස ප්‍රකාශ වන නිවර්තන කාලගුණ පද්ධතිවල විනාශකාරී බලය හොඳින් හඳුනන රටකි.

හදිසි ප්‍රකාශය ඉවත් කිරීම, එවැනි බලතල භාවිතය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇති අතර, ඉදිරි සති හා මාස තුළ ද බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව සහාය කිරීමේ බිම් මට්ටමේ කටයුතු සහන ආයතන විසින් ඉදිරියටත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ භයානක ප්‍රහාරයකින් පසු ජීවිත 14ක් බේරාගත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකකය Sinhala

මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ භයානක ප්‍රහාරයකින් පසු ජීවිත 14ක් බේරාගත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකකය

එක්සත් ජාතීන්ගේ බහුමාන සමගි ස්ථායීකරණ මෙහෙයුම යටතේ සේවය කරන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා (SLAF) ගුවන් ඒකකයක් මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ සිදු වූ මාරාන්තික ප්‍රහාරයකින් පසු…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයට සහාය වීම අරමුණු කරගත් මිලියන 150ක් (ඇමෙරිකන් ඩොලර්) වූ මූල්‍ය ආධාර පැකේජයක් ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය…

02 Jul 2026 Discuss
සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 8 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කෙරේ; ඇප තීන්දුව කල් දමයි Sinhala

සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 8 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කෙරේ; ඇප තීන්දුව කල් දමයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කළ අතර දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයෙකු ලෙසද හඳුනාගනු ලබන සුගීශ්වර බණ්ඩාර, සඳුදා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත්…

02 Jul 2026 Discuss