ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ිරිහිලිය හා දිගුකාලීන වර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යෑමට ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි
ශ්රී ලංකාව සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 150ක සුවිශේෂී මූල්ය ප්රතිපාදන පැකේජයක් ලෝක බැංකුව අනුමත කර ඇති අතර, එය රටේ ආර්ථික ගමන් මග අර්බුද ස්ථාවරකරණයෙන් ඔබ්බට තිරසාර දිගුකාලීන සංවර්ධනය දෙසට සැලකිය යුතු ලෙස මාරුවීමක් සංඥා කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයට ජාත්යන්තර විශ්වාසයේ ඡන්දයක්
ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනට සහාය වීමේ පුළුල් උත්සාහයක කොටසක් ලෙස ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය මෙම අනුමැතිය ලබා දුන්නේය. මෙම අරමුදල් ප්රතිපාදනය, නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයකින් පසු ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට දැරෙන කැපවීම සම්බන්ධයෙන් දූපත් රාජ්යය කෙරෙහි ශක්තිමත් ජාත්යන්තර විශ්වාසයක් ප්රකාශ කරයි.
ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට හේතු වූ ක්ෂණික හදිසි පියවරයන්ගෙන් ඔබ්බට ශ්රී ලංකාව ගමන් කරද්දී, සමාවේශී වර්ධනය, ආයතනික ශක්තිමත් කිරීම සහ අනාගත කම්පනවලට එරෙහිව වැඩිදියුණු කළ ප්රතිස්ථාපන හැකියාව කෙරෙහි අවධාරණය කරන අදියරකට සංක්රමණය වීමත් සමගම, මෙම මූල්ය ප්රතිපාදනය ඒ සමඟ ගමන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
මෙම අරමුදල් ලබා ගැනීමෙන් අපේක්ෂිත ඉලක්ක
ලෝක බැංකුවේ සහාය ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයට සම්බන්ධ කර ඇති අතර, එය රටේ ආර්ථික අනාගතයට ඉතා වැදගත් ප්රධාන ක්ෂේත්ර කිහිපයක් ආවරණය කරයි:
- රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය හා මූල්ය විනය ශක්තිමත් කිරීම
- දේශීය හා විදේශීය ආයෝජන දෙකම ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ව්යාපාරික පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම
- අවදානමට ලක් වූ ප්රජාවන් ආරක්ෂා කිරීමට සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධති තහවුරු කිරීම
- දිගුකාලීනව ප්රතිසංස්කරණ ගතිවේගය පවත්වා ගැනීමට ආයතනික ධාරිතාව ගොඩනැගීම
ශ්රී ලංකාවේ ය立直ිරිහිලිය ගමනේ වැදගත්කම
2022 වර්ෂයේ ඓතිහාසික ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාව වේදනාකාරී යළිනැගිටීමේ මාර්ගයක ගමන් කරමින් සිටී. එම කඩාවැටීම හමුවේ රට පළමු වරට විදේශ ණය ගෙවීමට අපොහොසත් වූ අතර, ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ දැඩි හිඟකමකට ද, පුළුල් ජනතා කැරැල්ලකට ද මුහුණ දීමට සිදු විය.
එතැන් සිට, රජය ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ ආධාර වැඩසටහනක් යටතේ සමීපව කටයුතු කර ඇති අතර, දුෂ්කර රාජකෝෂ පියවර ක්රියාත්මක කර, ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡාවලදී ජාත්යන්තර ණය හිමියන් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. ලෝක බැංකුවේ නවතම මූල්ය ප්රතිපාදන පැකේජය ඒ අඛණ්ඩ ප්රයත්නයට බහුපාර්ශ්වික සහාය තවත් තීරණාත්මක ස්ථරයක් එක් කරයි.
ශ්රී ලංකාව දිනාගත් ආර්ථික ජයග්රහණ තහවුරු කරගැනීමට සහ වඩාත් ප්රතිස්ථාපන හා තරඟකාරී ආර්ථිකයක් සඳහා පදනම දැමීමට ඉලක්ක කරගන්නා මෙම අනුමැතිය ඉතා තීරණාත්මක මෙහෙයුමක් ලෙස සලකුණු කරයි.
ඉදිරි දැක්ම
ඉහළ උද්ධමනය, දිගුකාලීන විදුලි කප්පාදු සහ ඇණහිටි රාජ්ය සේවාවන් ඇතුළු වසර ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතා දරාගත් සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා, ජාත්යන්තර ප්රජාවේ අඛණ්ඩ සම්බන්ධිත බව යම් ශුභාර්ථ ආලෝකයක් ලබා දෙයි. කෙසේ වෙතත්, ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මක කිරීම අඛණ්ඩ හා විනිවිද පෙනෙනසුලු ලෙස සිදු වූ කලෙක පමණක් එවැනි මූල්ය ප්රතිපාදනවල ප්රතිලාභ පුළුල් ජනතාවට දැනෙනු ඇතැයි ආර්ථිකවේදීන් හා විශ්ලේෂකයන් නිරන්තරයෙන් අනතුරු අඟවා ඇත.
ශ්රී ලංකාව ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් පවත්වා ගෙන, ඉදිරි වසරවලදී අඛණ්ඩ ආයෝජන හා සහාය ආකර්ෂණය කර ගත හැකි විශ්වාසදායක, වගව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.