Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ඩ්‍රෝන් නිර්මාතෘ ආයතනය වන Scouts රුපියල් බිලියන 1.6ක් වටිනාකමකින් නව අරමුදල් වටයක් සාර්ථකව අවසන් කරයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලාංකික ඩ්‍රෝන් නිර්මාතෘ ආයතනය වන Scouts රුපියල් බිලියන 1.6ක් වටිනාකමකින් නව අරමුදල් වටයක් සාර්ථකව අවසන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය බුද්ධිමත් ඩ්‍රෝන් හා රොබෝටික්ස් සමාගම වන Scouts, රුපියල් බිලියන 1.6ක් වටිනාකමක් සහතික කරගනිමින් නව ආයෝජන වටයක් සාර්ථකව අවසන් කර ඇත — මෙය, දිවයිනේ ඉංජිනේරු දක්ෂතාවය රඳවා ගැනීමේ හා ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ නව ප්‍රවණතාවක ආරම්භය සලකුණු කරන සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයකි.

දේශීය තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික මොහොතක්

දක්ෂතම ඉංජිනේරුවන් විදේශගත කිරීම සඳහා බොහෝ කලක් ප්‍රසිද්ධව සිටි රටක, මෙම අරමුදල් වටය හුදෙක් මූල්‍යමය ජයගැනීමක් පමණක් නොවේ. ශ්‍රී ලංකාවට, විදේශ සමාගම්වලට දක්ෂ පිරිස් සපයනවා වෙනුවට, ලෝකෝත්තර තාක්ෂණ සමාගම් දේශීයව ගොඩනැගීමේ හැකියාව ඇතැයි ආයෝජකයන් අතර වැඩෙමින් පවතින විශ්වාසයේ ප්‍රකාශනයකි.

Scouts සමාගම, බුද්ධිමත් රොබෝටික්ස් හා ඩ්‍රෝන් ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝගාමියෙකු ලෙස තම ස්ථානය තහවුරු කරගෙන ඇති අතර, සාමාන්‍ය මානවරහිත ගුවන් යානා ඉක්මවා, උසස් ස්වාධීන පද්ධති හා රොබෝටික්ස් තාක්ෂණයන් ඒකාබද්ධ කළ විසඳුම් සංවර්ධනය කරමින් සිටී.

කලාපීය වෙළඳපොළ ඉලක්ක කරමින්

නව ප්‍රාග්ධනය සුරක්ෂිත කරගත් කොළඹ පදනම් වූ මෙම ආරම්භක සමාගම, දැන් ඉක්මෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බුද්ධිමත් රොබෝටික්ස් ක්ෂේත්‍රයේ දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියාව පුරා පිහිටි ස්ථාපිත ක්‍රීඩකයන් සමඟ තරඟ කිරීමේ අරමුණින් පුළුල් කලාපීය වෙළඳපොළ කරා දිස්ටිය යොමු කර ඇත.

කෘෂිකර්මය, සැපයුම් දාමය, නිරීක්ෂණය හා යටිතල පහසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ අංශවලින් නැඟෙන ඉල්ලුම හමුවේ, ආසියාව පුරා ඩ්‍රෝන් හා රොබෝටික්ස් කර්මාන්තය මෑත වසරවලදී විශාල ලෙස ව්‍යාප්ත වී ඇත. Scouts සමාගම මෙම ව්‍යාප්ත අවස්ථාවෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ලබා ගැනීමට ස්ථානගත වෙමින් සිටී.

ඉංජිනේරු දක්ෂතාවය දේශීයව රඳවා ගැනීම

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, Scouts වැනි ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වය සමාගම ඉක්මවා පුළුල් ආර්ථික බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බවයි. ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව, දක්ෂ ඉංජිනේරුවන් හා තාක්ෂණ වෘත්තිකයන් වඩා හොඳ අවස්ථා සොයා විදේශගත වීම නිසා, සැලකිය යුතු මොළ ජලාපවාහනයකට ගොදුරු වී ඇත.

  • අරමුදල් වටය, ශ්‍රී ලංකාවේ ගැඹුරු-තාක්ෂණ ආරම්භක සමාගම් සඳහා ආයෝජකයන්ගේ වැඩෙමින් පවතින කැමැත්ත පෙන්නුම් කරයි
  • රුපියල් බිලියන 1.6ක් වටිනාකම, Scouts සමාගම දේශීයව වඩාත් ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් තාක්ෂණ ව්‍යාපාර අතරට ගෙන යයි
  • සමාගමේ වර්ධනය, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉංජිනේරු හා රොබෝටික්ස් පරිසර පද්ධතිය කෙරෙහි වැඩිදුර ආයෝජනයක් දිරිගැන්විය හැකිය

ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීමේ මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරමින් සිටින රටකට, කලාපීය මට්ටමින් තරඟකාරී රොබෝටික්ස් සමාගමක් බිහිවීම, ඉංජිනේරු දක්ෂතාවය දේශීයව පෝෂණය කර සහාය ලබා දෙන විට කුමක් කළ හැකිද යන්නේ ප්‍රබල නිදසුනකි.

Scouts සමාගම ශ්‍රී ලාංකික තාක්ෂණය සඳහා නව පරිච්ඡේදයක් නිරූපණය කරයි — නවෝත්පාදනය මෙහිදී ගොඩනැගෙන, මෙහිදී අරමුදල් සපයන, හා මෙතනින් කලාපයේ ඉතිරි රටවල් දෙසට ව්‍යාප්ත වන යුගයක්.

සමාගම ස්වකීය කලාපීය ව්‍යාප්තිය සඳහා සූදානම් වන විට, ශ්‍රී ලංකාව පුරා තාක්ෂණ හා ආයෝජන ප්‍රජාව, Scouts සමාගමට ව්‍යාප්ත ආසියානු舞台 මත ස්ථිර වාණිජ සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත හැකිද යන්න සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යෑමට බලශක්ති හා ආහාර මිල ගණන් හේතු වේ Sinhala

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යෑමට බලශක්ති හා ආහාර මිල ගණන් හේතු වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂය වෙමින් පවතින මිල ගණන් සමඟ කරන සටන නව වර්ධනයකට ලක් වී ඇති අතර, ජූනි මාසයේ දී වාර්ෂික මූලික උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. මෙය මැයි මාසයේ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ිරිහිලිය හා දිගුකාලීන වර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යෑමට ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ිරිහිලිය හා දිගුකාලීන වර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යෑමට ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 150ක සුවිශේෂී මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන පැකේජයක් ලෝක බැංකුව අනුමත කර ඇති අතර, එය රටේ ආර්ථික ගමන් මග අර්බුද ස්ථාවරකරණයෙන්…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ පවත්වාගෙන යන ලෙස අයිඑම්එෆ් බල කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ පවත්වාගෙන යන ලෙස අයිඑම්එෆ් බල කරයි

තිරසාර ප්‍රතිසංස්කරණ ගමනක් සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඉල්ලීම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ ගතිවේගය පවත්වාගෙන යන ලෙස ජාත්‍යන්තර…

01 Jul 2026 Discuss