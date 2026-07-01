ශ්රී ලංකාවේ ඊශ්රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි
දෘඪාංග ඉක්මවූ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක්
ශ්රී ලංකාවේ ඊශ්රායල සමඟ පවතින හමුදා සම්බන්ධය පිළිබඳ සාකච්ඡා මතු වන විට, ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දිගු කලක් සේවය කළ ඊශ්රායල නිෂ්පාදිත ගුවන් යානය වන කෆීර් සටන් යානය කෙරෙහි අවධානය යොමු වේ. එහෙත්, කොළඹ නගරය ටෙල් අවීව් සමඟ ගෙන යන සැබෑ සම්බන්ධතාවයේ ගැඹුර ඕනෑම තනි අවි පද්ධතියක් ඉක්මවා ගිය බව විශ්ලේෂකයෝ සහ නිරීක්ෂකයෝ තර්ක කරති.
කෆීර්: සාරය නොව, සංකේතය
ඊශ්රායල් ඒරෝස්පේස් ඉන්ඩස්ට්රීස් ආයතනය විසින් සංවර්ධනය කරන ලද සුපර්සොනික් සටන් ගුවන් යානයක් වන කෆීර්, ශ්රී ලංකාවේ ඊශ්රායල සමඟ ගෙන යන ආරක්ෂක සබඳතාවල දෘශ්යමාන සලකුණක් ලෙස පවතී. එහෙත්, ගුවන් යානය කේන්ද්ර කොටගෙන ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධය රාමු ගත කිරීම මූලික වශයෙන් මූලාර්ථය අහිමි කරන්නක් බව ආරක්ෂක නිරීක්ෂකයෝ ප්රකාශ කරති. කොළඹ දිගු කලක් සිට අපේක්ෂා කළේ — සහ දිනෙන් දිනත් වටිනාකමින් සලකන්නේ — ඊශ්රායලයේ පුළුල් හමුදා ප්රවීණතාවයට, බුද්ධි තොරතුරු හුවමාරු රාමු වලට, සහ යුද්ධ භූමියේ දී පරීක්ෂාවට ලක් වූ ප්රතිවිද්රෝහ මූලධර්ම ශාස්ත්රයට ප්රවේශය ලබා ගැනීමයි.
සිවිල් යුද්ධය තුළ ගොඩනැගුණු සම්බන්ධතාවයක්
දශක ගණනාවක් පුරා ඊළාම් දෙමළ විමුක්ති කොටි සංවිධානය සමඟ පැවති සන්නද්ධ ගැටුම් කාලය තුළ ශ්රී ලංකාවේ ඊශ්රායල සමඟ ගෙන ගිය හමුදා සහයෝගිතාව සැලකිය යුතු ලෙස ගැඹුරු විය. ඊශ්රායලය ගුවන් යානා පමණක් නොව, නිරීක්ෂණ තාක්ෂණය, නාවික යාත්රා සහ උපදේශන සහාය ද සැපයූ අතර, කොළඹ ඒවා සිය හමුදා ව්යාපාරය ක්රියාත්මක කිරීමේ දී අතිශයින් වටිනා ලෙස සැලකීය. දෙමළ සිවිල් සමාජය සහ ප්රවාසික ප්රජාවන් ඇතුළු විවේචකයෝ, ඊශ්රායල සහාය උතුරු සහ නැගෙනහිර ප්රදේශවල හමුදා මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක කිරීමට ද්රව්යමය වශයෙන් දායක වූ බව තර්ක කරමින්, සම්බන්ධතාවයේ මෙම මානය දිගු කලක් ඉස්මතු කර ඇත.
යුද්ධ භූමියෙන් ඔබ්බට
යුද්ධයෙන් පසු කාලය තුළ ඊශ්රායල සමඟ ළඟින් ළඟ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමේ උපායමාර්ගික තර්කනය කොළඹ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් දුර්වල වී නැත. සීමා නිරීක්ෂණය, සයිබර් ආරක්ෂාව සහ නාවික මුර සංචාර හැකියාවන් ඇතුළු බහු අංශ හරහා ශ්රී ලංකාව ඊශ්රායල ආරක්ෂක තාක්ෂණය සඳහා උනන්දුව ප්රකාශ කිරීම අඛණ්ඩව ගෙන ගොස් ඇත. ඉන්දියන් සාගරයේ සංකීර්ණ කලාපීය ආරක්ෂක ගතිකතාවයන් හරහා ගමන් කරන රටකට, ශ්රී ලංකා රාජ්ය ස්ථාපනයේ පිරිස් විසින් මෙම සම්බන්ධතාවය ප්රායෝගික සම්පතක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
දෙමළ ජනතාවගේ දෘෂ්ටිකෝණ සහ මානව හිමිකම් උත්කණ්ඨා
කොළඹ සහ ටෙල් අවීව් අතර පවතින සම්බන්ධතාවය, ශ්රී ලංකාව තුළ සහ ජාත්යන්තරව ද දෙමළ ප්රජාවන් අතර ගැඹුරින් මතභේදාත්මකව පවතී. ජනාධිපති ව්යාපාර කණ්ඩායම් ඊශ්රායල හමුදා ක්රියාමාර්ග සහ ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධයේ අවසාන අදියර අතර සිවිල් හානි සහ වගවීම පිළිබඳ උත්කණ්ඨා ඉස්මතු කරමින් ශාරීරිකව සසඳන ලකුණු ඇඳ දක්වා ඇත. ශ්රී ලංකාවේ සංක්රාන්තික යුක්තිය සඳහා ඉල්ලීම් තවමත් නිරාකරණ නොවූ මෙම කාලවකවානුවේ දී, ආරක්ෂක සහයෝගිතාව අඛණ්ඩව ගෙන යාම කරදරකාරී සංඥාවක් යවන බව මෙම කටහඬු තර්ක කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ඊශ්රායල කෙරෙහි ඇති උනන්දුව මූලික වශයෙන් වගවීමේ රාමු ඉක්මවා ආරක්ෂක ප්රතිඵල ප්රමුඛ කරගත් හමුදාකරණය ලද රාජ්ය පාලනයේ ආකෘතියක් අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධ බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
විශාල පින්තූරය
අවසාන වශයෙන්, කෆීර් ගැන ඇති විවාදය, ඉතා විශාල ප්රශ්නයක් ඉස්මත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.