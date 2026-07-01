Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ කඩිනම් තරග මාලාවේ පළමු T20 ජාත්‍යන්තරයේදී මුහුණ දුන් අතර, තරගය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම ප්‍රේක්ෂකයන් ආසන අද්දරට ඇද ගත් කතාබාහාර දිනීම් ඇති කරමින් අවසාන ඕවරය දක්වාම දිවෙන ප්‍රවාහමාන තරගයක් ලෙස ක්‍රිකට් රසිකයන්ට හිතට නොදෙන ආතතියක් ලබා දිනේය.

අවසාන මොහොත දක්වාම දිවෙන තරගයක්

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සහ ශ්‍රී ලංකා අතර T20 කඩිනම් මාලාවේ ප්‍රථම හමුව රසිකයන් බලාපොරොත්තු වූ සියල්ල සපුරාලමින්, කෙටිම ක්‍රිකට් ආකෘතිය කෙතරම් ආකර්ශනීයද යන්න ඔප්පු කළ හුස්ම හිරවෙන අවසාන ඕවර නාටකයක් ඉදිරිපත් කළේය. කිසිදු කණ්ඩායමක් ඉඩ දෙන්නට සූදානම් නොවූ අතර, තරගය පළමු පන්දුවේ සිට අවසාන පන්දුව දක්වාම දැඩි ලෙස ගණටිගාමී ස්වරූපයෙන් ගෙන ගියේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් තම පිතිකරණ ස්ථාවරකමත් පන්දු යැවීමේ විනයත් යන දෙකම පරීක්ෂාවට ලක් කළ තරගයකදී ශක්තිය ගබඩා කරගත් අතර, ආක්‍රමණශීලී පහර දීමකට සහ අනාවැකි කිව නොහැකි ක්‍රීඩා ශෛලියකට ප්‍රසිද්ධ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම තරගය ඉතාම ක්ෂණිකව අවසාන සීමාව දක්වාම ඇද ගෙන ගියේය.

T20 ක්‍රිකට් ඉතාමත්ම짜릿한 ස්වභාවයෙන්

T20 ක්‍රිකට්හිදී බොහෝ විට සිදු වන පරිදිම, තරගයේ ප්‍රතිඵලය තීරණය වූයේ අවසාන ඕවරයෙනි — ජය-පරාජය ත්‍රාසජනකව එල්ලෙන ලද්දේ ගණිමේ අවසාන මොහොත දක්වාමය. මෙවැනි නිමාවන්, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාණවත් රසිකයන් ඇතුළු ලොව පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ සිත් ආකර්ශනය කරගැනීමේදී මෙම ආකෘතිය කෙතරම් සමත්ද යන්නෙහි සිහිකැඳවීමක් ලෙස සේවය කරයි.

සැලකිය යුතු දක්ෂතා හා දිනීමේ දැඩි ආශාවෙන් යුතු කණ්ඩායම් දෙකක් අතර ඉතා ගෞරවනීය කඩිනම් මාලාවක් ඉදිරියේ ඇතැයි පෙනෙන්නේ, මාලාවේ ආරම්භ කිරීමම ඒ ස්වභාවය ප්‍රකට කළ හෙයිනි.

ඉතිරි තරග ගැන ඇස් යොමු කරමින්

පළමු තරගයෙන්ම ඉතා ඉහළ නාටකයක් ලබා දුන් හෙයින්, T20 මාලාවේ ඉතිරි කොටස සඳහා ලොකු අපේක්ෂාවන් ඇති ව ඇත. ශ්‍රී ලංකා සහාය කරුවන් කණ්ඩායම මෙම ත්‍රාසජනක හමුවෙන් ලබාගත් පාඩම් මත ගොඩ නැගෙමින් ඉදිරි තරග සඳහා කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වයිද යන්න ගැන නිවිනිවි බලා සිටිති.

T20 ක්‍රිකට්හිදී ජය-පරාජය අතර දුර ඉතා සිහින් රේඛාවකින් වෙන් වන බව දෙකොටසම දනිමින්, කණ්ඩායම් දෙකක් නැවත එකිනෙකාට මුහුණ දීමට සූදානම් වන විට දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් ක්ෂණිකව නරඹා සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි

දෘඪාංග ඉක්මවූ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ පවතින හමුදා සම්බන්ධය පිළිබඳ සාකච්ඡා මතු වන විට, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දිගු කලක් සේවය කළ…

01 Jul 2026 Discuss
2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි Sinhala

2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 앞으로 도래할 2026 යල වගා කන්නය තුළ ගොවීන්ගෙන් ධාන්‍ය මිලදී ගන්නා සහතික මිල නිවේදනය කර ඇති අතර, වසරේ ප්‍රධාන වගා කාලසීමා දෙකෙන් එකක් ආරම්භයට පෙර රටේ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් තිබුණද තවමත් අස්ථිර බව IMF අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් තිබුණද තවමත් අස්ථිර බව IMF අනතුරු අඟවයි

ස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහයන් මධ්‍යයේ අවදානම් තවදුරටත් පවතී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය, ව්‍යසනකාරී මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ස්ථාවර වෙමින් පවතින බවට දිරිගන්වන සංඥා…

01 Jul 2026 Discuss