ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්යාව 91,000 ඉක්මවයි
ශ්රී ලංකාව මේ වසරේ දරුණු ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ජාතික ඩෙංගු පාලන ඒකකය (NDCU) තහවුරු කර ඇති පරිදි සමස්ත රෝගී සංඛ්යාව 91,346 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර එම ගණන තවදුරටත් ඉහළ යමින් පවතී.
මරණ සංඛ්යාව හා ආසාදිතයන් සංඛ්යාව ඉහළට
රෝගීන් සංඛ්යාව ඉහළ යාමට සමාන්තරව, මෙම වසරේ දක්වා ඩෙංගු සම්බන්ධ මරණ 68ක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්ය බලධාරීන් දන්වා සිටින අතර, එය දිවයිනේ මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන් අතර දැඩි සංකාවක් ඇති කර තිබේ. රෝගය පැතිරීම මන්දගාමී වීමේ කිසිදු ලකුණක් නොපෙනෙන බැවින් තත්ත්වය බරපතල සැලකිල්ලක් ලෙස පවතින බව NDCU පෙන්වා දී ඇත.
ජූලි මාසය උච්ච අවධිය ලෙස මතු වෙයි
ජූලි මාසය ඩෙංගු රෝගී ක්රියාකාරකම් ආශ්රිතව ඉතා දරුණු මාසයක් ලෙස සනිටුහන් විය; එම කාල පරිච්ඡේදය තුළ ආසාදිතයන් සංඛ්යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගියේය. ඩෙංගු වෛරසය පැතිරවීමට මූලිකව වගකිව යුතු Aedes aegypti මදුරුවාට වර්ෂා සෘතුව ප්රධාන වාසස්ථානයක් වන බව සෞඛ්ය විශේෂඥයන් බොහෝ කලෙකින් හඳුනාගෙන ඇත.
මහජන අවධානය ඉල්ලා සිටීමක්
රෝගය පැතිරීම වළකා ගැනීම සඳහා ශ්රී ලාංකික පදිංචිකරුවන් වහාම වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. සෞඛ්ය නිලධාරීන් විසින් නිර්දේශ කරනු ලබන ප්රධාන පියවරයන් නම්:
- නිවෙස් හා කාර්යාල අවට මදුරුවන් බෝ වන සිරවූ ජලය ඉවත් කිරීම
- විශේෂයෙන් අළුයම් හා සන්ධ්යා කාලවලදී මදුරු නාශක සහ ආවරණීය ඇඳුම් භාවිත කිරීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
- ප්රාදේශීය ඩෙංගු වැළැක්වීමේ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරන පළාත් සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්ට සහයෝගය දැක්වීම
NDCU විසින් තත්ත්වය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ප්රාදේශීය ප්රජාවන්, පළාත් පාලන ආයතන සහ පෞද්ගලික අංශය වසංගතය පාලනය කිරීමට සක්රීයව දායක වන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
රෝගී සංඛ්යාව දැනටමත් 91,000 ඉක්මවා ඇති අතර මරණ ගණන 68 දක්වා ළඟා වී ඇති බැවින්, ජාතික හා ප්රාදේශීය දෙඅංශයෙන්ම සම්බන්ධිත ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටින හදිසි මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයකට ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙයි. ඩෙංගු වැළැක්වීම සාමූහික වගකීමක් බවත්, කාලෝචිත මැදිහත්වීම් ජීවිත බේරාගත හැකි බවත් පුරවැසියන්ට සිහිපත් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.