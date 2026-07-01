ඉතිහාසය රචනා කෙරේ: උතුරු ඇමෙරිකාවේ උසම කඳු මුදුනට ප්රථම ශ්රී ලාංකිකයා ලෙස ජොහාන් පෙරේරා මවුන්ට් ඩෙනාලි ජය ගනී
ශ්රී ලාංකික කඳු නැගීමේ ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයක්
ශ්රී ලාංකික කඳු නගින්නෙකු වන ජොහාන් පෙරේරා, උතුරු ඇමෙරිකාවේ උසම කඳු මුදුන වන මවුන්ට් ඩෙනාලි සාර්ථකව ජය ගත් ප්රථම ශ්රී ලාංකිකයා ලෙස ජාතියේ ක්රීඩා ඉතිහාසයේ සිය නම සදහටම刻 කොටා ගත්තේය.
මහාද්වීපයක් ජය ගැනීමට දුෂ්කර ගමනක්
එක්සත් ජනපදයේ ඇලස්කා ප්රාන්තයේ පිහිටි, මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 6,190ක් උසැති මවුන්ට් ඩෙනාලි, ලොව තාක්ෂණිකව වඩාත්ම අභියෝගාත්මක හා ශාරීරිකව වෙහෙසකර අධිඋස කඳු නැගීම් අතරින් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. අධික ශීතලය, අනපේක්ෂිත කාලගුණ තත්ත්වයන් සහ දුෂ්කර භූ දර්ශනය, වඩාත් පළපුරුදු කඳු නගින්නන්ට පවා එය බිය උපදවන පරීක්ෂණයක් බවට පත් කරයි.
පෙරේරා මේ සියලු බාධාවන්ට නිර්භීතව මුහුණ දෙමින්, කිසිදු සේවිකයෙකු ජය නොගත් කඳු මුදුනේ ශ්රී ලංකාවේ ධජය සිටුවීමට අසාමාන්ය ඉවසීමක් හා අධිෂ්ඨානයක් ප්රදර්ශනය කළේය.
දූපත් ජාතිය සඳහා නව මාවතක් කැපීම
මෙම ජයග්රහණය පෙරේරාට පෞද්ගලිකව පමණක් නොව, අධිඋස කඳු නැගීමේ ලෝකයේ වර්ධනය වන අභිලාෂයන් සහිත ජාතියක් ලෙස ශ්රී ලංකාවට ද වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. ලොව ශ්රේෂ්ඨ කඳු මුදුන් ජය ගැනීමට අභිලාෂ දරන ශ්රී ලාංකික ගවේෂකයන් හා කඳු නගින්නන්ගේ නව පරම්පරාවකට ඔහුගේ සාර්ථකත්වය ප්රබල අනුප්රේරණා ශක්තියක් ලෙස සේවය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- මවුන්ට් ඩෙනාලි, මීටර් 6,190ක් උසින් යුත් උතුරු ඇමෙරිකාවේ උසම කඳු මුදුනයි
- එය එක්සත් ජනපදයේ ඇලස්කාහි පිහිටා ඇත
- ජොහාන් පෙරේරා එහි මුදුනට ළඟා වූ ප්රථම ශ්රී ලාංකිකයාය
- මෙම කඳුව පෘථිවියේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක කඳු නැගීම් අතරින් එකක් ලෙස සැලකේ
ජොහාන් පෙරේරා මහාද්වීපයක් ජය ගත්තේ පමණක් නොව — ඔහු සමග සමස්ත ජාතියකගේ ආත්මය ද ඉහළට නංවා ගත්තේය.
ශ්රී ලාංකික වික්රමාන්විත ක්රීඩා සඳහා නව පරිච්ඡේදයක්
මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාව ඉවසීමේ හා වික්රමාන්විත ක්රීඩා කෙරෙහි ක්රමයෙන් වැඩෙන උනන්දුවක් දක්නට ලැබෙන අතර, ඩෙනාලි මුදුනේ පෙරේරාගේ අසාමාන්ය ජයග්රහණය එම ව්යාපාරයට තවදුරටත් ගම්යතාවයක් එක් කිරීමට නියමිතය. ඔහුගේ ජයග්රහණය රටට ආඩම්බරයේ මොහොතක් ලෙස මෙන්ම, ශ්රේෂ්ඨත්වය හඹා යාමට අවස්ථාව හා අධිෂ්ඨානය ලද කල ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයන්ට ලෝක වේදිකාවේ සාක්ෂාත් කර ගත හැකි දෑ පිළිබඳ සාක්ෂියක් ලෙස ද නිදසුනක් ලෙස ස්ථාපිත වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.