2008 නැගෙනහිර පළාත් ඝාතන සම්බන්ධයෙන් හිටපු රාජ්ය අමාත්ය පිල්ලෙයාන් නැවත රිමාන්ඩ් කෙරේ
2008 වර්ෂයේ නැගෙනහිර පළාතේ සිදු කරන ලද ඝාතන පහක් සම්බන්ධ විමර්ශන තවමත් සිදු වෙමින් පවතින බැවින්, පිල්ලෙයාන් යන නමින් ප්රසිද්ධ හිටපු රාජ්ය අමාත්ය සිවනේසතුරෛ චන්ද්රකාන්තන් ජූලි 13 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස මඩකලපු මහේස්ත්රාත් අධිකරණය නියෝග කර ඇත.
දශකයකට අධික කාලයකට පෙර සිදු වූ මෙම ඝාතන සම්බන්ධ විමර්ශනයේ ප්රගතිය බලාපොරොත්තුවෙන් චන්ද්රකාන්තන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ රඳවා තබා ගත යුතු බවට ජූනි 30 වැනිදා ඊයේ අධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කළේය.
විත්තිකරු පිළිබඳ පසුබිම
පෙර රාජ්ය අමාත්යධුරය දරා සිටි චන්ද්රකාන්තන්, ඔහුගේ දේශපාලන ජීවිතයේ එක් අවස්ථාවක නැගෙනහිර පළාතේ ප්රධාන අමාත්යධුරයද හෙබ වීය. ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය අවසන් වූ පශ්චාත් යුධ සමයේ නැගෙනහිර පළාත් දේශපාලනයේ ඉදිරිපෙළ සිටි කැපී පෙනෙන සහ මතභේදාත්මක චරිතයක් ලෙස ඔහු හඳුනා ගැනේ.
විමර්ශනය කෙරෙන ඝාතන පහ, එම කලාපයේ සැලකිය යුතු දේශපාලනික හා සන්නද්ධ ප්රචණ්ඩත්වයකින් සලකුණු වූ 2008 වර්ෂයේ නැගෙනහිර පළාතේ සිදු වූ බව චෝදනා කෙරේ.
නඩු විභාගය ඉදිරියට
ජූලි 13 වැනිදා නඩුව නැවත විභාගයට ගැනෙන අවස්ථාවේ දී අධිකරණය ඉදිරියේ තවදුරටත් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරති. විමර්ශකයින් සිය නඩු තර්ක ශක්තිමත් කරගනිමින් සිටිය දී චන්ද්රකාන්තන් රාජ්ය භාරයේ රඳවා ගැනීම රිමාන්ඩ් නියෝගය මගින් සහතික කෙරේ.
විත්තිකරුගේ ඉහළ මට්ටමේ ප්රසිද්ධිය සහ අධිකරණය විසින් විමර්ශනය කෙරෙන චෝදනාවල බරපතළකම හේතුවෙන් මෙම නඩු විභාගය දැඩි අවධානයකට ලක් වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.