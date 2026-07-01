Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2008 නැගෙනහිර පළාත් ඝාතන සම්බන්ධයෙන් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය පිල්ලෙයාන් නැවත රිමාන්ඩ් කෙරේ

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2008 නැගෙනහිර පළාත් ඝාතන සම්බන්ධයෙන් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය පිල්ලෙයාන් නැවත රිමාන්ඩ් කෙරේ

2008 වර්ෂයේ නැගෙනහිර පළාතේ සිදු කරන ලද ඝාතන පහක් සම්බන්ධ විමර්ශන තවමත් සිදු වෙමින් පවතින බැවින්, පිල්ලෙයාන් යන නමින් ප්‍රසිද්ධ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිවනේසතුරෛ චන්ද්‍රකාන්තන් ජූලි 13 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස මඩකලපු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර ඇත.

දශකයකට අධික කාලයකට පෙර සිදු වූ මෙම ඝාතන සම්බන්ධ විමර්ශනයේ ප්‍රගතිය බලාපොරොත්තුවෙන් චන්ද්‍රකාන්තන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ රඳවා තබා ගත යුතු බවට ජූනි 30 වැනිදා ඊයේ අධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කළේය.

විත්තිකරු පිළිබඳ පසුබිම

පෙර රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරය දරා සිටි චන්ද්‍රකාන්තන්, ඔහුගේ දේශපාලන ජීවිතයේ එක් අවස්ථාවක නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍යධුරයද හෙබ වීය. ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය අවසන් වූ පශ්චාත් යුධ සමයේ නැගෙනහිර පළාත් දේශපාලනයේ ඉදිරිපෙළ සිටි කැපී පෙනෙන සහ මතභේදාත්මක චරිතයක් ලෙස ඔහු හඳුනා ගැනේ.

විමර්ශනය කෙරෙන ඝාතන පහ, එම කලාපයේ සැලකිය යුතු දේශපාලනික හා සන්නද්ධ ප්‍රචණ්ඩත්වයකින් සලකුණු වූ 2008 වර්ෂයේ නැගෙනහිර පළාතේ සිදු වූ බව චෝදනා කෙරේ.

නඩු විභාගය ඉදිරියට

ජූලි 13 වැනිදා නඩුව නැවත විභාගයට ගැනෙන අවස්ථාවේ දී අධිකරණය ඉදිරියේ තවදුරටත් සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කරති. විමර්ශකයින් සිය නඩු තර්ක ශක්තිමත් කරගනිමින් සිටිය දී චන්ද්‍රකාන්තන් රාජ්‍ය භාරයේ රඳවා ගැනීම රිමාන්ඩ් නියෝගය මගින් සහතික කෙරේ.

විත්තිකරුගේ ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රසිද්ධිය සහ අධිකරණය විසින් විමර්ශනය කෙරෙන චෝදනාවල බරපතළකම හේතුවෙන් මෙම නඩු විභාගය දැඩි අවධානයකට ලක් වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි

දෘඪාංග ඉක්මවූ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ පවතින හමුදා සම්බන්ධය පිළිබඳ සාකච්ඡා මතු වන විට, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දිගු කලක් සේවය කළ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ කඩිනම් තරග මාලාවේ පළමු T20 ජාත්‍යන්තරයේදී මුහුණ දුන් අතර, තරගය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම ප්‍රේක්ෂකයන් ආසන අද්දරට…

01 Jul 2026 Discuss
2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි Sinhala

2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 앞으로 도래할 2026 යල වගා කන්නය තුළ ගොවීන්ගෙන් ධාන්‍ය මිලදී ගන්නා සහතික මිල නිවේදනය කර ඇති අතර, වසරේ ප්‍රධාන වගා කාලසීමා දෙකෙන් එකක් ආරම්භයට පෙර රටේ…

01 Jul 2026 Discuss