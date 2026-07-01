ජනාධිපතිගේ පාර්ලිමේන්තු පැහැදිලි කිරීමට ප්රතිචාර වශයෙන් BASL මහජන සාකච්ඡාවක් කැඳවයි
ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) ජ්යෙෂ්ඨ අධිකරණ පත්වීම් සම්බන්ධයෙන් රජය ගනිමින් ඇති ක්රියාමාර්ගයට එරෙහිව සිය ව්යාපාරය ඉදිරියට ගෙනයමින් සිටින අතර, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්රමාදයන් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දුන් පසුව ද මෙම ව්යාපාරය නොනැවතී ඉදිරියට ගෙනයනු ලැබේ.
ජ්යෙෂ්ඨ අධිකරණවල පුරප්පාඩු පිරවීම ප්රමාද වීම සාධාරණීකරණය කිරීමට ජනාධිපතිවරයා මෑතකදී පාර්ලිමේන්තුවේ දී කළ ප්රකාශය, සංගමයේ ගැටලු විසඳීමට ප්රමාණවත් නොවන බව BASL පෙන්වා දී ඇත.
මහජන සාකච්ඡාවක් සඳහා සූදානමක්
සිය අඛණ්ඩ ව්යාපාරයේ කොටසක් ලෙස, BASL විසින් මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් මහජන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමේ සැලසුම් ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම පියවර, රජය කෙරෙහි පීඩනය පවත්වාගෙන යාමටත්, ගැටලුව පුළුල් මහජන විමර්ශනයකට ලක් කිරීමටත් නීතිඥ ප්රජාවේ අධිෂ්ඨානය ඉස්මතු කරයි.
ජ්යෙෂ්ඨ අධිකරණවලට සිදු කළ යුතු පත්වීම් ප්රමාද වීම නීති විශේෂඥයින්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ මට්ටමේ පුරප්පාඩු නීතියේ ආධිපත්යය සහ ශ්රී ලංකාවේ සාධාරණ යුක්තිය ඵලදායී ලෙස ලබා දීමට බරපතළ තර්ජනයක් ඇති කරන බව ඔවුහු තර්ක කරති.
නීතිඥ සංගමය හා රාජ්ය තන්ත්රය අතර ගැටුමක්
BASL සහ දිසානායක පරිපාලනය අතර ගැඹුරු වෙමින් ඇති ගැටුම, රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සහ ක්රියාකාරීත්වය මත ඇති වී ඇති ගෙවෙමින් නොනිමි ආතතියක් පිළිබිඹු කරයි. ජ්යෙෂ්ඨ අධිකරණවල දිගු කාලීන පුරප්පාඩු නඩු නිෂ්පාදනය ප්රමාදයට හේතු විය හැකි බවත්, යුක්ති ක්රමය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය සෙලවෙන බවත් නීති විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවා ඇත.
BASL සිය ව්යාපාරය මහජනතාව වෙත රැගෙන යාමේ තීරණය, රජයේ ස්ථාවරය සමඟ සංගමය සෑහීමකට පත් නොවන බවත්, සාකච්ඡාව පාර්ලිමේන්තු සීමා ඉක්මවා පුළුල් කිරීමේ අදහස ඇති බවත් සනාථ කරයි.
මහජන සාකච්ඡා ක්රියාවලිය ආරම්භ වීමත් සමඟ තවදුරටත් සිදුවීම් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.