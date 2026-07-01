Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපතිගේ පාර්ලිමේන්තු පැහැදිලි කිරීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් BASL මහජන සාකච්ඡාවක් කැඳවයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපතිගේ පාර්ලිමේන්තු පැහැදිලි කිරීමට ප්‍රතිචාර වශයෙන් BASL මහජන සාකච්ඡාවක් කැඳවයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිකරණ පත්වීම් සම්බන්ධයෙන් රජය ගනිමින් ඇති ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව සිය ව්‍යාපාරය ඉදිරියට ගෙනයමින් සිටින අතර, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රමාදයන් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දුන් පසුව ද මෙම ව්‍යාපාරය නොනැවතී ඉදිරියට ගෙනයනු ලැබේ.

ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිකරණවල පුරප්පාඩු පිරවීම ප්‍රමාද වීම සාධාරණීකරණය කිරීමට ජනාධිපතිවරයා මෑතකදී පාර්ලිමේන්තුවේ දී කළ ප්‍රකාශය, සංගමයේ ගැටලු විසඳීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බව BASL පෙන්වා දී ඇත.

මහජන සාකච්ඡාවක් සඳහා සූදානමක්

සිය අඛණ්ඩ ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස, BASL විසින් මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් මහජන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමේ සැලසුම් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම පියවර, රජය කෙරෙහි පීඩනය පවත්වාගෙන යාමටත්, ගැටලුව පුළුල් මහජන විමර්ශනයකට ලක් කිරීමටත් නීතිඥ ප්‍රජාවේ අධිෂ්ඨානය ඉස්මතු කරයි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිකරණවලට සිදු කළ යුතු පත්වීම් ප්‍රමාද වීම නීති විශේෂඥයින්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ මට්ටමේ පුරප්පාඩු නීතියේ ආධිපත්‍යය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සාධාරණ යුක්තිය ඵලදායී ලෙස ලබා දීමට බරපතළ තර්ජනයක් ඇති කරන බව ඔවුහු තර්ක කරති.

නීතිඥ සංගමය හා රාජ්‍ය තන්ත්‍රය අතර ගැටුමක්

BASL සහ දිසානායක පරිපාලනය අතර ගැඹුරු වෙමින් ඇති ගැටුම, රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය මත ඇති වී ඇති ගෙවෙමින් නොනිමි ආතතියක් පිළිබිඹු කරයි. ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිකරණවල දිගු කාලීන පුරප්පාඩු නඩු නිෂ්පාදනය ප්‍රමාදයට හේතු විය හැකි බවත්, යුක්ති ක්‍රමය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය සෙලවෙන බවත් නීති විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවා ඇත.

BASL සිය ව්‍යාපාරය මහජනතාව වෙත රැගෙන යාමේ තීරණය, රජයේ ස්ථාවරය සමඟ සංගමය සෑහීමකට පත් නොවන බවත්, සාකච්ඡාව පාර්ලිමේන්තු සීමා ඉක්මවා පුළුල් කිරීමේ අදහස ඇති බවත් සනාථ කරයි.

මහජන සාකච්ඡා ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වීමත් සමඟ තවදුරටත් සිදුවීම් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ ගෙන යන හමුදා සබඳතා: සම්බන්ධය සටන් යානයකට ඔබ්බෙන් විහිදෙන්නේ ඇයි

දෘඪාංග ඉක්මවූ උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල සමඟ පවතින හමුදා සම්බන්ධය පිළිබඳ සාකච්ඡා මතු වන විට, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට දිගු කලක් සේවය කළ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පළමු T20 තරගයේ අවසාන ඕවරයේදී හදවත් වේගවත් කළ නාටකයක් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සහ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ කඩිනම් තරග මාලාවේ පළමු T20 ජාත්‍යන්තරයේදී මුහුණ දුන් අතර, තරගය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම ප්‍රේක්ෂකයන් ආසන අද්දරට…

01 Jul 2026 Discuss
2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි Sinhala

2026 යල කන්නය සඳහා රජය田 田 ගොවීන්ගෙන්田 田 田 田 田 田 田 ගොවීන්ට田 ශ්‍රී ලංකා රජය 2026 යල වගා කන්නය සඳහා ගොවීන්ගෙන්田 ධාන්‍ය මිලදී ගැනීමේ සහතික මිල නිවේදනය කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය 앞으로 도래할 2026 යල වගා කන්නය තුළ ගොවීන්ගෙන් ධාන්‍ය මිලදී ගන්නා සහතික මිල නිවේදනය කර ඇති අතර, වසරේ ප්‍රධාන වගා කාලසීමා දෙකෙන් එකක් ආරම්භයට පෙර රටේ…

01 Jul 2026 Discuss