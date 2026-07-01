Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ආධාර අනුමත කරයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ආධාර අනුමත කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සහ යළි ඉදිකිරීමේ කටයුතු සඳහා සහාය වීමට ඩොලර් මිලියන 200ක සුවිශේෂී හදිසි ආධාර පැකේජයක් අනුමත කර ඇත. මෙය දිවයිනේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්ව ඇති ප්‍රජාවන්ට ඉතාමත් වැදගත් මූල්‍යමය සහනයක් සපයයි.

ප්‍රකෘතිමත් වීමේ කටයුතු සඳහා විශාල ශක්තිමත්වීමක්

බහුපාර්ශ්වීය ණය ආයතනයේ මෙම තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා-පශ්චාත් පුනරුත්ථාපනයේ සැලකිය යුතු පියවරක් සනිටුහන් කරන අතර, මෙම සැලකිය යුතු අරමුදල් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල අත්‍යවශ්‍ය යටිතල පහසුකම්, ජීවනෝපාය සහ රාජ්‍ය සේවා යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ත්වරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

රාජ්‍ය සම්පත් දැනටමත් සීමාවන්ට ලක්ව ඇති, වසර ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතා පසු කළ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ගමනේ තවත් අභියෝගාත්මක පරිච්ඡේදයක් හරහා ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේදී, මෙම හදිසි ආධාර පැකේජය ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි ADB-ය දිගටම දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි.

ජීවිත සහ යටිතල පහසුකම් නැවත ගොඩනැගීම

අනුමත කරන ලද අරමුදල් ඩිත්වා ආපදාව හේතුවෙන් සිදු වූ පුළුල් හානි සමනය කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත අතර, ප්‍රධාන රාජ්‍ය සම්පත් යළි ඉදිකිරීම සහ අනාගත විපතට එරෙහිව ප්‍රජා ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය ශක්තිමත් කිරීම ඒ හරහා ඉලක්ක කෙරේ.

  • මාර්ග, පාලම් සහ රාජ්‍ය පහසුකම් ඇතුළු හානි වූ යටිතල පහසුකම් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම
  • ආපදාවට ලක් වූ පවුල් සහ විතැන් වූ ප්‍රජාවන් සඳහා සහාය
  • ආපදාව නිසා බාධා පැමිණි අත්‍යවශ්‍ය රාජ්‍ය සේවා පුනරුත්ථාපනය
  • ඒ හා සමාන සිදුවීම් සඳහා දිගු කාලීන ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය ගොඩනැගීමේ පියවර
ADB-යේ හදිසි ආධාර, බලපෑමට ලක් වූ දහස් ගණනක් වූ පුරවැසියන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ක්ෂිප්‍ර හා ඉලක්කගත සහයෝගය ඉතාමත් ම වැදගත් වන මෙම අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ADB-ය පවත්වා ගන්නා ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වය පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ගමන

ශ්‍රී ලංකාව දිගු ආර්ථික හා සාමාජීය ආතතියකින් ගමන් කරමින් සිටින අතර, ස්වාභාවික හෝ පාරිසරික ආපදා, දැනටමත් දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙන ප්‍රජාවන්ට අමතර බරක් පැටවෙයි. ADB-යේ මෙම මැදිහත් වීම, රජය තනිව කෙටි කාලීනව ලබා ගැනීමට අසීරු සම්පත් බලගැන්වීමෙන් එම පීඩනයෙන් යම් සහනයක් ලබාදීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අධිකාරීන් මෙම අනුමැතිය සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, අරමුදල් කාර්යක්ෂමව යෙදවීම සහ ඒවා ප්‍රමාදයකින් තොරව වඩාත්ම ආශ්‍රිත ජනතාව වෙත ළඟා කිරීම සහතික කිරීමට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලසුම් දැනටමත් ආරම්භ කර ඇතැයි නිලධාරීන් පෙන්වා දෙයි.

ඩොලර් මිලියන 200ක මෙම පැකේජය, ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් සංවර්ධන හා ප්‍රකෘතිමත් වීමේ න්‍යාය පත්‍රයට සහාය වීමට ADB හරහා යොමු කෙරෙන ජාත්‍යන්තර ආධාරවල වර්ධනය වන ගොනුවට එකතු වන අතර, රටේ පාලන හා ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන කෙරෙහි බහුපාර්ශ්වීය හවුල්කරුවන්ගේ විශ්වාසය තහවුරු කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාලබේ දානශාලාවක පෝලිම් ආරවුලක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට හැරෙයි — නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

මාලබේ දානශාලාවක පෝලිම් ආරවුලක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට හැරෙයි — නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

මාලබේ දානශාලාවක් අසල තරුණයෙකුට එල්ල වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන්…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූනි මාසයේ තුන් අවුරුදු ඉහළම අගයට ළඟා වෙමින් මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිමුඛ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූනි මාසයේ තුන් අවුරුදු ඉහළම අගයට ළඟා වෙමින් මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිමුඛ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 2026 ජූනි මාසය වන විට වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම මට්ටමට ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ඉලක්ක පථයේ ඉහළ සීමාවට ළඟා වෙමින්…

01 Jul 2026 Discuss
IMF ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු අඟවයි: ප්‍රකෘතිය තවමත් අස්ථිර බැවින් ප්‍රතිසංස්කරණ විනය අඛණ්ඩව පවත්වාගත යුතුයි Sinhala

IMF ශ්‍රී ලංකාවට අනතුරු අඟවයි: ප්‍රකෘතිය තවමත් අස්ථිර බැවින් ප්‍රතිසංස්කරණ විනය අඛණ්ඩව පවත්වාගත යුතුයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දිනාගත් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම තීරණාත්මක නව අදියරකට පිවිසෙමින් පවතින අතර, ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ නොසැලකිල්ලට ඉඩක්…

01 Jul 2026 Discuss