ලිංගික අතවර නඩුවේ ඩොලර් මිලියන 5ක තීන්දුව වෙනස් කිරීමට ට්රම්ප්ගේ ඉල්ලීම එක්සත් ජනපද ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ප්රතික්ෂේප කරයි
සිවිල් ලිංගික අතවර නඩුවේ ඩොලර් මිලියන පහක වන්දි ගෙවීමට නියෝග කළ නියෝජිත මඬුල්ලේ තීරණය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යමින්, ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප්ට එරෙහිව පවතින සිවිල් නඩු කටයුත්තට මැදිහත් වීම එක්සත් ජනපදයේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
අභියාචනය ඇසීමෙන් අධිකරණය ඉවත් වෙයි
වැදගත් නෛතික වර්ධනයක් ලෙස, රටේ ශ්රේෂ්ඨතම අධිකරණය සඳුදා ට්රම්ප්ගේ අභියාචනය භාරගැනීම ප්රතික්ෂේප කළ අතර, එයින් අදහස් වන්නේ ඔහුට එරෙහිව ලබාදුන් මුල් තීන්දුව සම්පූර්ණ බලයෙන් ක්රියාත්මක ව පවතින බවයි. මෙම තීරණය හේතුවෙන්, හිටපු හා වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාට සංඝීය අධිකරණ ක්රමය තුළ මෙම තීන්දුවට අභියෝග කිරීමේ තවත් අවකාශයක් ඉතිරි නොවේ.
මෙම නඩුව ඉදිරිපත් කළේ ලේඛිකා ඊ. ජීන් කැරොල් විසිනි. ඇය 1990 ගණන්වල මැද භාගයේදී නිව් යෝර්ක් ඇඳුම් ගබඩාවක ඇඳුම් ඇදින් බලන කාමරයක ට්රම්ප් ඇයව ලිංගික අතවරයට ලක් කළ බවට චෝදනා කළාය. නියෝජිත මඬුල්ල ට්රම්ප් අතවරය සිදු කළ බවට වගකිව යුතු බව තීරණය කරමින්, ඔහුට කෝටි ගණනක වන්දි ගෙවීමට නියෝග කළේය.
දිගු නෛතික සටනක්
දිගු නෛතික කටයුතු පුරාම තමාගේ නිර්දෝෂීභාවය ප්රකාශ කරමින්, ට්රම්ප් මෙම තීන්දුව වෙනස් කිරීමට අඛණ්ඩව උත්සාහ ගත්තේය. ඔහුගේ නීතිඥ කණ්ඩායම නියෝජිත මඬුල්ලේ තීරණයට අභියෝග කිරීම සඳහා ලබාගත හැකි සෑම මාර්ගයක්ම අනුගමනය කරමින්, අවසානයේ තීරණය සමාලෝචනය කරවා ගැනීමට හෝ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ මගින් ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය කරා ගිය අවසාන ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට ගෙනගියේය.
එහෙත්, නඩුව ඇසීම ප්රතික්ෂේප කිරීමේ අධිකරණයේ තීරණය, ඒ ප්රයත්නය අනිවාර්යයෙන්ම අවසන් කළේය. ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය නඩුවක් සමාලෝචනය කිරීම ප්රතික්ෂේප කරන විට සිදු වන සාමාන්ය පරිදි, විනිසුරුවරු ඔවුන්ගේ තීරණයට කිසිදු පැහැදිලි කිරීමක් ලබා නොදුන්හ.
වර්තමාන ජනාධිපතිවරයෙකුට ඇති ඇඟවුම්
ට්රම්ප් දැනට එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස සේවය කරන බැවින් මෙම තීන්දුව සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි. ඉහළම අධිකරණ මට්ටමේදී සිවිල් ලිංගික අතවර තීන්දුවක් තහවුරු කරවා ගත් පළමු වාඩිලාගත් එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා ඔහු බවට මෙමගින් පත් වෙයි.
නෛතික විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, නඩුව සිවිල් ස්වභාවයේ මිස අපරාධ ස්වභාවයේ නොවුනද, වාඩිලාගත් රාජ්ය නායකයෙකු කටයුතුවල විෂය ද්රව්යය වූ විටදී පවා, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය මැදිහත් වීම ප්රතික්ෂේප කිරීම ඇමෙරිකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධාරණය කරන බවයි.
කැරොල් සහ ඇගේ නෛතික නියෝජිතයන් ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය ගෙනහැර දැක්වූයේ, එක්සත් ජනපදයේ වගවීම සම්බන්ධ ඓතිහාසික මොහොතක් ලෙස හඳුන්වූ නියෝජිත මඬුල්ලේ තීරණයේ අවසාන තහවුරු කිරීමක් ලෙසයි.
ට්රම්ප් චෝදනා ප්රතික්ෂේප කිරීම දිගටම කරගෙන ගොස් ඇති අතර, අධිකරණ නියෝගිත ගෙවීම කෙසේ හෝ කවදා සිදු කරනු ලබනවාද යන්න ඔහු මහජනයාට ප්රකාශ කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.