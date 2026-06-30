මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා ඝාතනය සම්බන්ධ වරදකරු වෙත පනවන ලද ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ
2008 වර්ෂයේ සිදු වූ සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාරයකදී ශ්රී ලංකාවේ අතිශය ප්රතිභාපූර්ණ හමුදා නායකයන් අතර ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකර ගත් මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා මහතා ඝාතනය කෙරුණු සිද්ධිය සම්බන්ධව වරදකරු කෙරුණු පුද්ගලයාට පනවන ලද ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම ශ්රී ලංකා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කර ඇත.
ඓතිහාසික නඩුවක සන්ධිස්ථාන තීරණයක්
ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය හා හමුදා ඉතිහාසය තුළ දිගුකල් සිට ප්රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගෙන සිටි මෙම නඩුවට යම් අවසන් තීරණාත්මකභාවයක් ගෙන ඒමට ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ නියෝගය හේතු වී ඇත. නිම්නාධිකරණය විසින් පනවන ලද දඬුවම ප්රශ්නයට ලක් කළ වරදකරුවාගේ ඉල්ලීම ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ප්රතික්ෂේප කරමින්, එම දඬුවම අහෝසි කිරීමට කිසිඳු පදනමක් නොමැති බව තහවුරු කරන ලදී.
2008 ඝාතනය
බහුලව ප්රශංසාවට පාත්ර වූ, ජාතීන් හද ජය ගත් ශ්රී ලංකා යුද හමුදා නිලධාරියෙකු වූ මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා මහතා, 2008 ඔක්තෝබර් මාසයේ අනුරාධපුරය නගරයේ සිදු වූ ඉතා දරුණු සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්රහාරයකදී ජීවිත ගෙවා ගියේය. එළිදෙළිව ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය (එල්.ටී.ටී.ඊ.) හා සම්බන්ධ ලක්ෂණ දරාසිටි මෙම ප්රහාරයෙන් තවත් ජනතාව රාශියක් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අතර, ඒ අවස්ථාවේ එහි රැුඳී සිටි දුසිම් ගණනක් තුවාල ලැබීය.
දීර්ඝකාලීන සිවිල් ගැටුම් සමයේ බොහෝ හමුදා මෙහෙයුම්වල ප්රධාන භූමිකාවක් රඟ දැක්වූ පෙරේරා මහතා ශ්රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාව තුළ ගෙනගිය ප්රභාශ්වර චරිතයක් ලෙස සම්භාවනා ලැබීය. ඔහුගේ මරණය රට පුරා ව්යාකූලත්වය ඇති කළ අතර, පුළුල් දෙස් විදෙස් හෙළා දැකීම්වලට ද ලක් විය.
යුක්තිය ඉෂ්ට සිද්ධ වෙයි
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගය, මෙවැනි ස්වභාවයේ වරදවලට ශ්රී ලංකා අධිකරණ ක්රමය ලබා දෙන ගරුතර බරපතල ස්ථාවරය නැවත ද තහවුරු කරනු ලැබ ඇත. ත්රස්තවාදී ක්රියා සහ දේශපාලන ප්රචණ්ඩත්වය සඳහා වගකිව යුතු අය නීතියේ සම්පූර්ණ ශක්තිය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීම සහතික කිරීමට අධිකරණය කැපවී ඇති බව මෙම තීරණය ඉස්මතු කරන බව නීතිය නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රසිද්ධ හමුදා නායකයෙකු වෙනුවෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වූ යුක්තිය, බොහෝ කලක් තිස්සේ බලාසිටි අපේක්ෂාවක ඉෂ්ටසිද්ධිය ලෙස සලකන ගොදුරු ලැබූ සිද්ධිවල බාධිත පිරිස්, හිටපු හමුදා නිලධාරීන් සහ පොදු ජනතාව ද ඇතුළු බොහෝ දෙනා විසින් මෙම නඩු ක්රියාදාමය දෙස සමීපව අවධානය යොමු කරන ලදී.
නිල අධිකරණ වාර්තා ප්රකාශයට පත් කෙරෙද්දී ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරියේදී ලැබෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.