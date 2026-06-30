Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා ඝාතනය සම්බන්ධ වරදකරු වෙත පනවන ලද ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා ඝාතනය සම්බන්ධ වරදකරු වෙත පනවන ලද ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ

2008 වර්ෂයේ සිදු වූ සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාරයකදී ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය ප්‍රතිභාපූර්ණ හමුදා නායකයන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකර ගත් මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා මහතා ඝාතනය කෙරුණු සිද්ධිය සම්බන්ධව වරදකරු කෙරුණු පුද්ගලයාට පනවන ලද ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කර ඇත.

ඓතිහාසික නඩුවක සන්ධිස්ථාන තීරණයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය හා හමුදා ඉතිහාසය තුළ දිගුකල් සිට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකරගෙන සිටි මෙම නඩුවට යම් අවසන් තීරණාත්මකභාවයක් ගෙන ඒමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නියෝගය හේතු වී ඇත. නිම්නාධිකරණය විසින් පනවන ලද දඬුවම ප්‍රශ්නයට ලක් කළ වරදකරුවාගේ ඉල්ලීම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, එම දඬුවම අහෝසි කිරීමට කිසිඳු පදනමක් නොමැති බව තහවුරු කරන ලදී.

2008 ඝාතනය

බහුලව ප්‍රශංසාවට පාත්‍ර වූ, ජාතීන් හද ජය ගත් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා නිලධාරියෙකු වූ මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා මහතා, 2008 ඔක්තෝබර් මාසයේ අනුරාධපුරය නගරයේ සිදු වූ ඉතා දරුණු සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාරයකදී ජීවිත ගෙවා ගියේය. එළිදෙළිව ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය (එල්.ටී.ටී.ඊ.) හා සම්බන්ධ ලක්ෂණ දරාසිටි මෙම ප්‍රහාරයෙන් තවත් ජනතාව රාශියක් ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අතර, ඒ අවස්ථාවේ එහි රැුඳී සිටි දුසිම් ගණනක් තුවාල ලැබීය.

දීර්ඝකාලීන සිවිල් ගැටුම් සමයේ බොහෝ හමුදා මෙහෙයුම්වල ප්‍රධාන භූමිකාවක් රඟ දැක්වූ පෙරේරා මහතා ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාව තුළ ගෙනගිය ප්‍රභාශ්වර චරිතයක් ලෙස සම්භාවනා ලැබීය. ඔහුගේ මරණය රට පුරා ව්‍යාකූලත්වය ඇති කළ අතර, පුළුල් දෙස් විදෙස් හෙළා දැකීම්වලට ද ලක් විය.

යුක්තිය ඉෂ්ට සිද්ධ වෙයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගය, මෙවැනි ස්වභාවයේ වරදවලට ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ ක්‍රමය ලබා දෙන ගරුතර බරපතල ස්ථාවරය නැවත ද තහවුරු කරනු ලැබ ඇත. ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා සහ දේශපාලන ප්‍රචණ්ඩත්වය සඳහා වගකිව යුතු අය නීතියේ සම්පූර්ණ ශක්තිය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීම සහතික කිරීමට අධිකරණය කැපවී ඇති බව මෙම තීරණය ඉස්මතු කරන බව නීතිය නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ හමුදා නායකයෙකු වෙනුවෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වූ යුක්තිය, බොහෝ කලක් තිස්සේ බලාසිටි අපේක්ෂාවක ඉෂ්ටසිද්ධිය ලෙස සලකන ගොදුරු ලැබූ සිද්ධිවල බාධිත පිරිස්, හිටපු හමුදා නිලධාරීන් සහ පොදු ජනතාව ද ඇතුළු බොහෝ දෙනා විසින් මෙම නඩු ක්‍රියාදාමය දෙස සමීපව අවධානය යොමු කරන ලදී.

නිල අධිකරණ වාර්තා ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙද්දී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයේ සම්පූර්ණ විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරියේදී ලැබෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දමියන් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත්වෙයි — උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කෙරේ Sinhala

දමියන් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත්වෙයි — උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කෙරේ

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, උප අද්මිරාල් දමියන් ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නව අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත් කර ඇති අතර, ඔහු එම උත්කර්ෂවත් තනතුර…

30 Jun 2026 Discuss
හෙරොයින් ග්‍රෑම් තුනකට තරමක් වැඩි ප්‍රමාණයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර පුරුෂයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් Sinhala

හෙරොයින් ග්‍රෑම් තුනකට තරමක් වැඩි ප්‍රමාණයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර පුරුෂයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම්

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 3.074ක් සතුව තබාගෙන සිටීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කරමින් අනුරාධපුර මහාධිකරණය විසින් වයස අවුරුදු 35ක් වූ පුරුෂයෙකු ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගත…

30 Jun 2026 Discuss
වනතාවිල්ලුවේ බෝට්ටුවක් පෙරළීමෙන් 11 වසරේ සිසුන් හතර දෙනෙකු මරුට Sinhala

වනතාවිල්ලුවේ බෝට්ටුවක් පෙරළීමෙන් 11 වසරේ සිසුන් හතර දෙනෙකු මරුට

මල් එකතු කිරීමේ කටයුත්තක නිරත වූ පාසල් සිසුන් පිරිසක් ගෙන යමින් තිබූ බෝට්ටුවක් පෙරළීමෙන් 11 වසරේ සිසුන් හතර දෙනෙකු වනතාවිල්ලුවේ දී දිවි බිලිදෙමින් ශෝකජනක…

30 Jun 2026 Discuss