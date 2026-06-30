කැනඩාවේදී ශ්රී ලාංකික සංගීත ජනප්රියතාවේ රන් යුගය නැවත මතු කරමින් 70 දශකයේ ප්රවීණ ගායක ගායිකාවෝ එක් වෙති
2026 ජූනි 20 වැනි සෙනසුරාදා කැනඩාවේ ස්කාබරෝ නගරයේ සිත් සසල කරන නොස්තැල්ජියාවක රැල්ලක් හමා ගියේය. 1970 දශකයේ රන් සංගීත හඬ සමරමින් ශ්රී ලංකාවේ ආදරණීය සංගීත ප්රවීණයන් රැසක් එකම වේදිකාවකට එක් වූ අපූරු රාත්රියක් ඒ සමඟ ආලෝකවත් විය.
ප්රවීණයෝ පිකරිං කැසිනෝ රිසෝට් වේදිකාවට පිය නගති
පිකරිං කැසිනෝ රිසෝට් හි ඇරීනා ශාලාව ශ්රී ලාංකික සංගීත උරුමයේ දීප්තිමත් සාදර සංදර්ශනයක් බවට පත් වූයේ Rhythm of 70s – Legends Revisited වේදිකා සංදර්ශනය, ප්රවීණ කලාකරුවන් රාශියක් එක් රැස් කරමින් අමතක නොවන රාත්රියක් ජනයාට ගෙන ආ අවස්ථාවේදීය.
ඒ රාත්රිය බැබළවූයේ ඇනස්ලි මලවන, කොරීන් අල්මේදා, ඉන්ද්රාණි පෙරේරා සහ පවන් මලවාරච්චි යන ප්රවීණ කලාකරුවන් හතර දෙනෙකි. ශ්රී ලාංකික සංගීත රසිකයන්ගේ පරම්පරා ගණනාවක හදවත්වල කොටුව ගත් මෙම ගායක ගායිකාවෝ, ශ්රාවකයන් ආදරයෙන් මතකයේ රඳවා ගත් ස්වර රිද්ම යුගයකට ආපසු රැගෙන ගිය කැපී පෙනෙන දක්ෂතාවයකින් යුතු ප්රසංගයක් ඉදිරිපත් කළහ.
CAN නාද බෑන්ඩ් සංගීත පදනම සකසයි
ප්රවීණ ගායක ගායිකාවන්ට සංගීත පිටුබලය සැපයූ CAN නාද බෑන්ඩ් එක, 1970 දශකයේ ශ්රී ලාංකික ජනප්රිය සංගීතයේ සැබෑ වාතාවරණය නැවත ජීවය ගැන්වීමට සහාය වෙමින් රාත්රිය පුරාම ශ්රාවකයන්ගෙන් උද්දාමජනක ප්රතිචාර ලබා ගත්තේය.
මහා ටොරොන්ටෝ ප්රදේශය අවට වාසය කරන විශාල ශ්රී ලාංකික ප්රවාස ජනතාවට මෙම ප්රසංගය, දූපතේ සංස්කෘතික අතීතය සමඟ දුර්ලභ හා ගැඹුරු පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැඟීමට අවකාශ සලසා දුනි. දශක ගණනාවක් ගතවී ගිය ද ඒ යුගය අදටත් හදවත්වල ජීවමාන වන කාලාතිවර්තී ගුණය ගැන ඒ රාත්රිය නැවත සිහිපත් කර දුනි.
මෙවැනි සංගීත උත්සව, ශ්රී ලාංකිකයන්ට ස්වදේශයෙන් ඈතේ සිටිමින් ද ස්වකීය සංස්කෘතික අනන්යතාවය හා සංගීත උරුමය ජීවමාන ව තබා ගැනීමේ ඉමහත් ශක්තිමත් ජීවාදරයක් ව පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.