Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කැනඩාවේදී ශ්‍රී ලාංකික සංගීත ජනප්‍රියතාවේ රන් යුගය නැවත මතු කරමින් 70 දශකයේ ප්‍රවීණ ගායක ගායිකාවෝ එක් වෙති

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කැනඩාවේදී ශ්‍රී ලාංකික සංගීත ජනප්‍රියතාවේ රන් යුගය නැවත මතු කරමින් 70 දශකයේ ප්‍රවීණ ගායක ගායිකාවෝ එක් වෙති

2026 ජූනි 20 වැනි සෙනසුරාදා කැනඩාවේ ස්කාබරෝ නගරයේ සිත් සසල කරන නොස්තැල්ජියාවක රැල්ලක් හමා ගියේය. 1970 දශකයේ රන් සංගීත හඬ සමරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආදරණීය සංගීත ප්‍රවීණයන් රැසක් එකම වේදිකාවකට එක් වූ අපූරු රාත්‍රියක් ඒ සමඟ ආලෝකවත් විය.

ප්‍රවීණයෝ පිකරිං කැසිනෝ රිසෝට් වේදිකාවට පිය නගති

පිකරිං කැසිනෝ රිසෝට් හි ඇරීනා ශාලාව ශ්‍රී ලාංකික සංගීත උරුමයේ දීප්තිමත් සාදර සංදර්ශනයක් බවට පත් වූයේ Rhythm of 70s – Legends Revisited වේදිකා සංදර්ශනය, ප්‍රවීණ කලාකරුවන් රාශියක් එක් රැස් කරමින් අමතක නොවන රාත්‍රියක් ජනයාට ගෙන ආ අවස්ථාවේදීය.

ඒ රාත්‍රිය බැබළවූයේ ඇනස්ලි මලවන, කොරීන් අල්මේදා, ඉන්ද්‍රාණි පෙරේරා සහ පවන් මලවාරච්චි යන ප්‍රවීණ කලාකරුවන් හතර දෙනෙකි. ශ්‍රී ලාංකික සංගීත රසිකයන්ගේ පරම්පරා ගණනාවක හදවත්වල කොටුව ගත් මෙම ගායක ගායිකාවෝ, ශ්‍රාවකයන් ආදරයෙන් මතකයේ රඳවා ගත් ස්වර රිද්ම යුගයකට ආපසු රැගෙන ගිය කැපී පෙනෙන දක්ෂතාවයකින් යුතු ප්‍රසංගයක් ඉදිරිපත් කළහ.

CAN නාද බෑන්ඩ් සංගීත පදනම සකසයි

ප්‍රවීණ ගායක ගායිකාවන්ට සංගීත පිටුබලය සැපයූ CAN නාද බෑන්ඩ් එක, 1970 දශකයේ ශ්‍රී ලාංකික ජනප්‍රිය සංගීතයේ සැබෑ වාතාවරණය නැවත ජීවය ගැන්වීමට සහාය වෙමින් රාත්‍රිය පුරාම ශ්‍රාවකයන්ගෙන් උද්දාමජනක ප්‍රතිචාර ලබා ගත්තේය.

මහා ටොරොන්ටෝ ප්‍රදේශය අවට වාසය කරන විශාල ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාස ජනතාවට මෙම ප්‍රසංගය, දූපතේ සංස්කෘතික අතීතය සමඟ දුර්ලභ හා ගැඹුරු පෞද්ගලික සම්බන්ධතාවයක් ගොඩ නැඟීමට අවකාශ සලසා දුනි. දශක ගණනාවක් ගතවී ගිය ද ඒ යුගය අදටත් හදවත්වල ජීවමාන වන කාලාතිවර්තී ගුණය ගැන ඒ රාත්‍රිය නැවත සිහිපත් කර දුනි.

මෙවැනි සංගීත උත්සව, ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ස්වදේශයෙන් ඈතේ සිටිමින් ද ස්වකීය සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය හා සංගීත උරුමය ජීවමාන ව තබා ගැනීමේ ඉමහත් ශක්තිමත් ජීවාදරයක් ව පවතී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මදුරු උවදුරට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික සටනකට — ගුවන් යානා යොදාගනී Sinhala

මදුරු උවදුරට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික සටනකට — ගුවන් යානා යොදාගනී

ශ්‍රී ලංකාව මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සාම්ප්‍රදායිකත්වයෙන් බැහැරව දුරදර්ශී පියවරක් ගනිමින්, දිවයිනට දිගු කලක් තිස්සේ තර්ජනයක්ව පවතින මදුරුවන් හා ඔවුන් රැගෙන යන…

30 Jun 2026 Discuss
විදේශ විනිමය වංචා කේලාමය සම්බන්ධයෙන් සියලු නියාමන ආයතන කැඳවන ලෙස රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

විදේශ විනිමය වංචා කේලාමය සම්බන්ධයෙන් සියලු නියාමන ආයතන කැඳවන ලෙස රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවෙන් ඉල්ලයි

නියාමන වගවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලීමක් කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය කැලඹවා ඇති විදේශ විනිමය වංචා ආන්දෝලනය සම්බන්ධයෙන් සියලු අදාළ…

30 Jun 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල සහනය: ශ්‍රී ලංකාවේ ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල අඩු කෙරේ Sinhala

ඉන්ධන මිල සහනය: ශ්‍රී ලංකාවේ ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල අඩු කෙරේ

ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ හිමියන්ට සහ ප්‍රවාහන අංශයේ ක්‍රියාකරුවන්ට ඉන්ධන මිල අඩුවීමෙන් සහනයක් ලැබීමට නියමිත අතර, රජය විසින් ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල්…

30 Jun 2026 Discuss