ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙත්ම ශ්රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හරී
ගෝලීය තෙල් මිල අඛණ්ඩව පහත වැටීම හේතුවෙන් රජයට මහජන බර සැහැල්ලු කිරීමේ අවකාශය උදාවීම සමගම, ශ්රී ලංකාව ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමක් ප්රකාශයට පත් කර ඇති අතර එය පාරිභෝගිකයන්ට සහ ව්යාපාරිකයන්ට සාදරයෙන් පිළිගත හැකි සහනයක් ලෙස දැකිය හැකිය.
අර්බුද සමයේ ඉහළම මිල ගණන්වලින් පසුබැසීමක්
නවතම මිල අඩු කිරීම් හේතුවෙන්, 2022 වර්ෂයේ ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර වාර්තා වූ ඉහළම මිල ගණන්වලට ආසන්නව පැවති ඉන්ධන මිල ගණන් දැන් පහළ අගයකට ගෙන ආ ඇත. එකී අර්බුද සමයේ ශ්රී ලංකාව දරුණු විදේශ විනිමය හිඟයකට ගොදුරු වූ අතර, ඉන්ධන පෝලිම් ජාතික දුෂ්කරතාවේ සංකේතාත්මක ලකුණක් බවට පත් විය.
ගෝලීය ඉල්ලුම හා සැපයුම් ගතිකතාවයන් තුළ ඇතිවූ වෙනස්කම් හේතුවෙන් මෑත මාසවලදී ජාත්යන්තර ශීලා තෙල් මිල මෘදු ලෙස පහත වැටී ඇති බවත්, ඒ සමගම ශ්රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිලෙහි මෙම අඩු කිරීම සිදුවී ඇති බවත් ප්රකාශ වේ. සිය ඉන්ධන අවශ්යතා සියල්ල ආනයනය කරන ශ්රී ලංකාව, ලෝක තෙල් වෙළඳපොළ චලනයන්ට ඉතා සංවේදී රාජ්යකි; එනිසා ගෝලීය මිල ප්රවණතා, පාරිභෝගිකයන් පොම්ප ස්ථානයේදී ගෙවන මිල නිර්ණය කිරීමේ තීරණාත්මක සාධකයක් වෙයි.
ගෘහස්ත සහ ආර්ථික සහනය
ඉන්ධන මිල අඩු වීම ශ්රී ලාංකික ආර්ථිකය පුරා ධනාත්මක රැළි ආචරණයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. භාණ්ඩ හා සේවා මිල ගණන් කෙරෙහි සෘජු බලපෑමක් ඇති කරන ප්රවාහන වියදම්, මෙම සංශෝධනය හේතුවෙන් සැහැල්ලු විය හැකි අතර, වසර ගණනාවක් දැඩි ආර්ථික පීඩනයට ලක් වූ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන වියදම් අඩු කිරීමටද ඒ මගින් දායකත්වයක් ලැබිය හැකිය.
දෛනික කටයුතු සඳහා ඉන්ධන මත දැඩිව රඳා පවතින කුඩා ව්යාපාරිකයන්, ගොවීන් සහ ධීවරයන් මෙම ගැලපීමෙන් සැලකිය යුතු ලෙස ප්රයෝජන ගැනීමට නියමිතය. දිගු කලක් ඉන්ධන මිල සහනය ඉල්ලා සිටි ප්රවාහන අංශයද මෙම නිවේදනයට ධනාත්මකව ප්රතිචාර දැක්වීමට ඉඩ ඇත.
ආර්ථික සුවය ලැබීමේ සන්දර්භය
2022 ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් ගොඩ ඒමේ මාර්ගය ශ්රී ලංකාව තවමත් ගෙවා යමින් සිටී; එකී අර්බුදය ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනකට හේතු වූ අතර, රටට වේදනාකාරී ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සිදු කිරීමට බල කෙරිණි. ඉන්ධන මිල ගණන් නිර්ණය කිරීම, ඒ සුවය ලැබීමේ ක්රියාවලියේ දේශපාලනිකව වඩාත් සංවේදී පැතිකඩක් ලෙස ඉතිරිව පවතින අතර, රාජ්ය මූල්ය විනය සහ දැරිය හැකි මිල ගණන් සඳහා මහජන අධිකාරය අතර සමබරතාවය රක්ෂා කිරීමේ අභියෝගයට බලධාරීන් මුහුණ දෙයි.
රජය සිය ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම්වල කොටසක් ලෙස 費用ෝ-ප්රතිබිම්බ ඉන්ධන මිල ගණන් යාන්ත්රණයක් පවත්වාගෙන යයි; ඒ අනුව ගෝලීය මිල ගණන් අඩු වූ විට, සහනාධාර මගින් ඉන්ධන ආනයනයේ සැබෑ පිරිවැය බොහෝ විට සඟවා තිබූ පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව, දැන් ඒ ප්රතිලාභ වඩාත් විනිවිදභාවයෙන් පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දෙනු ලැබේ.
ඉදිරි දිශාව
මිල කැපීම ධනාත්මක ප්රගතියක් වුවද, ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ අස්ථාවර ලෙස පැවතීම නිසා ජාත්යන්තර මිල ගණන් ඕනෑම ආපසු හැරීමකදී නැවතත් ඉහළ යා හැකි බව ආර්ථිකවේදීන් අවධාරණය කරති. ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ අර්බුද සමයේ දී සාහිත්ය ශේෂ ලෙස ඉතිරිව තිබූ විදේශ හුවමාරු සංචිත යළි ගොඩ නැගීමට කටයුතු කරන අතරවාරයේ, ලෝක වෙළඳපොළ ප්රවණතා දිගටම සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.
කෙසේ වෙතත්, දැනට, ආර්ථික කඩාවැටීමේ අගාධයෙන් ගොඩ ඒමට දැඩි ලෙස ශ්රමය දැරූ රටක් සඳහා මෙම නිවේදනය ප්රගතියේ ස්පර්ශනීය සංඥාවක් ලෙස සලකුණු කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.