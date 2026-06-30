Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට ළඟා වේ

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට ළඟා වේ

උද්ධමනය වසර තුනක ඉහළම මට්ටමට පත්වීමත් සමඟ ජීවන වියදම් බරපතල වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම අගයට ළඟා වී ඇති අතර, මෙය රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය සහ සාමාන්‍ය ගෘහස්ත පවුල් මුහුණ දෙන මූල්‍ය බරපැන සම්බන්ධයෙන් නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.

මෑත වසරවලදී රටට ව්‍යසනකාරී ලෙස බලපෑ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සංග්‍රහ කරගත් ස්ථාවරත්වය ශක්තිමත් කිරීමේ ව්‍යායාමයේ තීරණාත්මක ගමනාන්තරයක් ලෙස මෙම වර්ධනය සලකනු ලැබේ. උද්ධමනය පාලනය කිරීමේදී රට සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා තිබූ නමුත්, නවතම දත්ත ඉන්ද්‍රිය කරන්නේ ඉහළ යන මිල ගණන් හමුවේ දිනෙන් දිනම උදෙස් වන ජය ගැනීම තවමත් නිම නොවන බවයි.

ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ත පවුල්වලට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ඉහළ උද්ධමනය සෘජුවම ආහාර, ඉන්ධන සහ උපයෝගිතා ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෙවිය යුතු මිල ඉහළ නැංවීමක් ලෙස බලපායි. ස්ථාවර ආදායම් ලබන පවුල් සහ අඩු ආදායම්ලාභී පිරිස් මෙම බලපෑම වඩාත් දැඩිව දැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නැවත හිස ඔසවන මෙම උද්ධමන පීඩනය ඇති වී ඇත්තේ ඉතාමත් සංවේදී අවස්ථාවකදීය; ගෙවී ගිය ගනන නිදහස ශ්‍රී ලංකා රජය සහ මහ බැංකුව, ආර්ථික වර්ධනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ ප්‍රයත්නය සමඟ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ ණය ක්‍රමසටහනේ දැඩි මූල්‍ය විනයගරුකත්ව කොන්දේසි ඉටු කිරීම සඳහා ගමන් කරමින් සිටී.

ආර්ථික යථා තත්ත්වය ගැන ප්‍රශ්නාර්ථයක්

මෙම ඉහළ යාම තාවකාලික නැගීමක් ද, නැතහොත් ඉදිරි දිනවල ද දිගිනු ඇති ඉහළ ගමනාන්තරයක ආරම්භයද යන්න ආර්ථික විශේෂඥයන් හා වෙළෙඳ වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයන් සූක්ෂ්මව අධීක්ෂණය කරනු ඇත. උද්ධමන ගමනාන්තරයට බලපෑ හැකි ප්‍රධාන සාධක අතර:

  • ගෝලීය වෙළෙඳ භාණ්ඩ මිල, විශේෂයෙන් ඛනිජ තෙල් හා ආහාර ආනයන
  • ආනයන පිරිවැය කෙරෙහි බලපාන විනිමය අනුපාත උච්චාවචනයන්
  • දේශීය සැපයුම් දාම ගතිකත්වය හා කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය
  • ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල් ක්‍රමසටහන යටතේ රජයේ බදු හා ආදායම් ප්‍රතිපත්ති

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඉදිරි සති කිහිපය තුළ මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණ සලකා බලන අතරතුරදී නවතම දත්ත සමාලෝචනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, උද්ධමනය තවදුරටත් ශක්තිමත් වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා පොලී අනුපාත සකස් කිරීම අවශ්‍ය වේ ද යන්න කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරෙනු ඇත.

ප්‍රවේශම් සහගත ඉදිරි දැක්මක්

2022 අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වය ලබා ගැනීමේදී ප්‍රශංසනීය ප්‍රගතියක් ලබා ඇති නමුත්, වසර තුනක ඉහළම උද්ධමන අගය සම්පූර්ණ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය කරා ළඟා වීමේ ගමන් මග තවමත් අභියෝගාත්මක බව සිහිපත් කරවයි. ක්‍රමසටහනකාරීව දිශාවෙන් ගොස් ඇති ප්‍රතිසංස්කරණ ලාභ, කළමනාකරණය කළ හැකි මට්ටම ඉක්මවා ගොස් නොමිලේ ජය ගැනීම් ක්ෂයවීමකට ලක් නොකර, ආර්ථික වර්ධනය ආධාරක ලෙස ක්‍රියා කිරීම ප්‍රතිපත්ති立案 කරන්නන් මුහුණ දෙන සියුම් කාර්යභාරය වේ.

දීර්ඝ කාලීන මිල ඉහළ නැංවීමක් හේතුවෙන් මෑතකාලීන ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා අත් කරගත් ජය ගැනීම් ඛාදනය නොවන පරිදි, ඉක්මන් හා සංයමිත ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා පුරවැසියන් සහ ව්‍යාපාරික ආයතන සියල්ල බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාවනැල්ලේදී සහෝදරයා තියුණු ආයුධයකින් පහර දී සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා Sinhala

මාවනැල්ලේදී සහෝදරයා තියුණු ආයුධයකින් පහර දී සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා

මාවනැල්ලේදී සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීමක දී වයස අවුරුදු 42ක් වූ පුද්ගලයෙකු ඔහුගේම සහෝදරයා විසින් ඝාතනය කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, දෙදෙනා අතර ඇති වූ තර්කයක්…

30 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය වෙනුවෙන් IMF ඉදිරි මාර්ගය සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය වෙනුවෙන් IMF ඉදිරි මාර්ගය සටහන් කරයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙමින් පවතින ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන, දශක ගණනාවක දී රටට ඇති වූ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ක්‍රමයෙන් සුවය…

30 Jun 2026 Discuss
විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල් සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ උත්සාහය කෆීර් සටන් යානයට ඔබ්බෙන් විහිදෙන බවයි Sinhala

විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල් සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ උත්සාහය කෆීර් සටන් යානයට ඔබ්බෙන් විහිදෙන බවයි

ඊශ්‍රායලයෙන් IAI කෆීර් සටන් යානය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නැවත අවධානය යොමු කිරීම ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් අතර විවාදයක් ඇති කර ඇති අතර,…

30 Jun 2026 Discuss