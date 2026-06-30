2026 ජූනි මාසයේ ශ්රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට — මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිබවා යාමේ අවදානමක්
2026 ජූනි මාසයේදී ශ්රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, එයට මූලික හේතුව ලෙස ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත්, ඒ හේතුවෙන් පුළුල් ආර්ථිකය පුරා ඇති වූ දිය පෙරමෙන් බලපෑමත් දැක්විය හැකිය. මෙම ප්රවණතාවය නිසා උද්ධමන අනුපාතය මහ බැංකුවේ ඉලක්ක පරාසයේ ඉහළ සීමාවට භයානක ලෙස සමීප වෙමින් පවතී.
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම ප්රධාන හේතු සාධකය ලෙස
උද්ධමනය ඉහළ යාමට ප්රධාන ලෙස හේතු වී ඇත්තේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමයි. එය ප්රවාහන වියදම්, ආහාර මිල ගණන් සහ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන වියදම් කෙරෙහි සැලකිය යුතු ලෙස බැස ඒමේ බලපෑමක් ඇති කර ඇත. ඉන්ධන පිරිවැය ඉහළ යාමත් සමඟ, විවිධ අංශවල ව්යාපාරයන් සිය ඉහළ මෙහෙයුම් වියදම් පාරිභෝගිකයන් වෙත මාරු කිරීමට යොමු වූ අතර, එය සැපයුම් දාමය පුරාම උද්ධමන පීඩනය තීව්ර කර ඇත.
මෙම තත්ත්වය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ගමන් මඟෙහි කැපී පෙනෙන වෙනසක් සනිටුහන් කරයි. මෑත වසරවලදී දිවයිනේ ආර්ථිකය දරුණු අර්බුදයකට ගොදුරු වූ අනතුරුව, ශ්රී ලංකාව සාපේක්ෂව පහළ උද්ධමන අගයන් වාර්තා කළ රටක් ලෙස සැලකෙමින් ආ බැවිනි.
මහ බැංකුවේ ඉලක්ක පරාසය පීඩනයට ලක් වෙමින්
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව උද්ධමනය සඳහා ඉලක්ක පරාසයක් නියම කර ඇති අතර, නවතම දත්ත අනුව වත්මන් අනුපාතය එම පරාසයේ ඉහළ සීමාවට සමීප වෙමින් ඇත. මෙය ඉදිරි මාසවලදී මුදල් ප්රතිපත්ති අධිකාරයට සිය වර්තමාන ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය නැවත සලකා බැලීමට සිදු විය හැකි ඉඩකඩ ඇති කරයි.
විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, උද්ධමන පීඩනය දිගින් දිගටම පැවතුනහොත් හෝ තීව්ර වුවහොත්, මහ බැංකුවට දුෂ්කර සමතුලිතතා කාර්යයක් ඉටු කිරීමට සිදු විය හැකි බවයි — රටේ දුර්වල ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ ක්රියාවලිය මුදල් ප්රතිපත්තිය තද කිරීමෙන් යටපත් නොවන ලෙස, එම නිවිය යුතු ආකාරය කළමනාකරණය කිරීම එයයි.
ගෘහස්ථ සහ ව්යාපාරික ක්ෂේත්රයට බලපෑම
බොහෝ ශ්රී ලාංකික ගෘහස්ථ ඒකකවලට, සාපේක්ෂ මිල ස්ථාවරත්වයේ කාලයකින් පසු නැවතත් ඉහළ යන මෙම උද්ධමනය ඉතා අනිෂ්ට ප්රවර්ධනයකි. වඩාත්ම බලපෑමට ලක්වන ප්රධාන ක්ෂේත්ර නම්:
- ඉහළ ඉන්ධන මිල සමඟ සමාන්තරව ඉහළ ගිය ප්රවාහන සහ ගමනාගමන වියදම්
- ඉහළ ගිය සැපයුම් සහ බෙදාහැරීමේ වියදම් හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වූ ආහාර හා පාන මිල ගණන්
- ඉන්ධන සම්බන්ධ ප්රධාන ශ්රේණිගත භාණ්ඩ හා සේවා, එහිදී නිෂ්පාදකයන් ඉන්ධන ආශ්රිත පොදු වියදම් සරිකර ගැනීම සඳහා මිල ඉහළ දමා ඇත
වසර ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් පසු තවමත් ව්යාපාර ගොඩනඟා ගනිමින් සිටින කුඩා හා මධ්යම ප්රමාණයේ ව්යාපාරයන්, විශේෂයෙන් වර්තමාන උද්ධමන පරිසරයට ගොදුරු විය හැකි අවදානමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, පටු වෙමින් යන ලාභ ආන්තික නව අභියෝග රාශියකට මඟ ඔස්සේ ගෙන යයි.
ඉදිරි දැක්ම
ජූනි මාසයේ උද්ධමන වාර්තාව තාවකාලික ඉහළ යාමක් ද, නැත්නම් වඩාත් දිගු කාලීන ඉහළ ප්රවණතාවක ආරම්භයක් ද යන්න ආර්ථික විශේෂඥයන් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. ඉදිරි මාසවලදී ගෝලීය හා දේශීය ඉන්ධන මිලවල ගමන් මඟ මෙන්ම රජයේ මූල්ය තීරණ ද ඒ සඳහා ප්රධාන සාධක ලෙස ක්රියා කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ වැඩ සටහනේ කේන්ද්රස්ථ ලකුණක් ලෙස මිල ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගනිමින්, තම මුදල් ප්රතිපත්ති රාමුවට ඕනෑම ගැලපීමක් සිදු කිරීමට පෙර ලැබෙන ආර්ථික දත්ත ඉතා සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කිරීමට මහ බැංකුව අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.