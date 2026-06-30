මදුරු උවදුරට එරෙහිව ශ්රී ලංකාව තාක්ෂණික සටනකට — ගුවන් යානා යොදාගනී
ශ්රී ලංකාව මහජන සෞඛ්ය ක්ෂේත්රයේ සාම්ප්රදායිකත්වයෙන් බැහැරව දුරදර්ශී පියවරක් ගනිමින්, දිවයිනට දිගු කලක් තිස්සේ තර්ජනයක්ව පවතින මදුරුවන් හා ඔවුන් රැගෙන යන මාරාන්තික රෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා ගුවන් යානා යෙදවීමට කටයුතු කර ඇත.
පැරණි යුද්ධයකට නව අවියක්
දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාව ඩෙංගු උණ වැනි මදුරු මගින් පැතිරෙන රෝගවලට එරෙහිව සටන් කරමින් සිටී. මෙම රෝගය වාර්ෂිකව දිවි නසාගනිමින් රටපුරා රෝහල් අධික බරකට ලක් කරමිනි. දැන් බලධාරීන් නවීන ගුවන් තාක්ෂණය වෙත යොමු වෙමින්, මදුරු බෝ වන ස්ථාන විශාල පරිමාණයෙන් ඉලක්ක කිරීම සඳහා රිමෝට් ගුවන් යානා භාවිතයෙන් එම සටන නව මට්ටමකට ගෙන යාමට කටයුතු කරමින් සිටිති.
මෙම ගුවන් යානා වැඩසටහන, රටේ දෛශික පාලන ක්රමවේදයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් නියෝජනය කරයි. යම් යම් භූමි ප්රදේශවලට හා ජනාකීර්ණ නාගරික ප්රදේශවලට ළඟා වීමට දිගු කලක් ගැටලු ඇතිවූ සාම්ප්රදායික බිම් මට්ටමේ දුම් ගැසීමේ ක්රමවලින් ඔබ්බට යමිනි.
වැඩසටහන ක්රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?
ගුවන් යානා යෙදවෙන්නේ මදුරු බෝ වන ස්ථාන හඳුනාගෙන ඒවාට ඖෂධ ද්රාවණ ඉසීම සඳහා වන අතර, සාම්ප්රදායික ක්රමවලට සාපේක්ෂව බොහෝ කාර්යක්ෂමව විශාල ප්රදේශ ආවරණය කෙරේ. මෙම තාක්ෂණය නිසා සෞඛ්ය කණ්ඩායම්වලට නිශ්චිතතාවයෙන් යුතුව සිරවී පවතින ජල සමුච්චය, වෘක්ෂලතා හා අනෙකුත් අවදානම් ස්ථාන ඉලක්ක කළ හැකි වන අතර, විශාල පරිමාණ මදුරු පාලන කටයුතු සඳහා අවශ්ය කාලය හා ශ්රම ශක්තිය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කෙරේ.
- ගුවන් යානාවලට බිම් කණ්ඩායම් ගතවන කාලයෙන් කොටසක් තුළ විශාල ප්රදේශ සමීක්ෂණය කර ඖෂධ ඉසිය හැකිය
- මෙම තාක්ෂණය මගින් දුෂ්කර හෝ අනතුරුදායක භූමි ප්රදේශවලට ප්රවේශ විය හැකිය
- නිශ්චිත ඉසීම මගින් අවශ්ය රසායනික ද්රව්යවල ප්රමාණය අඩු වන අතර, පරිසරයට සිදුවන හානිය සීමා කෙරේ
වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්ය අර්බුදය
ඩෙංගු උණ ශ්රී ලංකාවේ බරපතල මහජන සෞඛ්ය ගැටලුවක්ව පවතින අතර, පළාත් කිහිපය පුරා වාර්ෂිකව රෝගීන් වාර්තා වේ. බස්නාහිර පළාත, කොළඹ ඇතුළුව, ඓතිහාසිකව ඉහළ රෝගී සංඛ්යාවක් වාර්තා කර ඇති නමුත්, රෝගය නාගරික මධ්යස්ථානවලට පමණක් සීමා නොවේ.
දේශගුණ විපර්යාසය හා වේගවත් නාගරීකරණය නිසා මදුරු ප්රජනනයට වඩාත් හිතකර තත්ත්වයන් නිර්මාණය වෙමින් ඇති බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇති අතර, නව්ය විසඳුම් ලබා ගැනීම ඉතා හදිසි කටයුත්තක් බවට පත්ව ඇත.
අනාගතය දෙස බලන විට
ශ්රී ලංකාවේ මහජන සෞඛ්ය අවි ගබඩාවට ගුවන් යානා තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම, දීර්ඝකාලීන අභියෝගවලට මුහුණ දීමේදී නව්යකරණය වැලඳ ගැනීමට රටේ ඇති පුළුල් කැමැත්ත සනිටුහන් කරයි. ඵලදායී බව ඔප්පු වුවහොත්, මෙම වැඩසටහන ජාතික වශයෙන් ව්යාප්ත කළ හැකි අතර, සමාන මදුරු රෝග බරට මුහුණ දෙන දකුණු ආසියානු කලාපයේ අනෙකුත් රටවලට ආදර්ශයක් ලෙස ද සේවය කළ හැකිය.
නැවත නැවතත් ඩෙංගු වසංගතවලින් පීඩා විඳි සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට, ඉදිරියේදී හිසට ඉහළින් ගුවන් යානා හොඹු ගාන ශබ්දය කනස්සල්ලට හේතුවක් නොව, සහන ළඟට එළඹෙන බවට සාදරයෙන් පිළිගත යුතු ලකුණක් විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.