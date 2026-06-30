සොෆ්ට්ලොජික් සමූහය ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් අත්පත් කර ගැනීමට සූදානම්
සොෆ්ට්ලොජික් සිය මූල්ය සේවා පියසටහන පුළුල් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ විවිධාංගීකරණය වූ සංකලනය සොෆ්ට්ලොජික් සමූහය, ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් අත්පත් කර ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව නිවේදනය කර ඇති අතර, මෙම පියවර රටේ මූල්ය සේවා හා රක්ෂණ අංශයන්හි සමූහයේ පැවැත්ම ශක්තිමත් කිරීමට තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස සැලකේ.
රක්ෂණ වෙළෙඳපොළට උපායමාර්ගික ප්රවේශයක්
මෙම අත්පත් කර ගැනීම, සිල්ලර වෙළෙඳාම, සෞඛ්ය සේවා හා මූල්ය සේවා යන ක්ෂේත්රයන්හි දැනට පවතින ව්යාපාරික සංයුතිය ඉක්මවා සිය ව්යාපාර කළඹ පුළුල් කිරීමට සොෆ්ට්ලොජික් දරන අඛණ්ඩ ආශාව ඉස්මතු කරයි. ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සිය කුඩය යටට ගැනීමෙන්, ශ්රී ලංකාවේ තරඟකාරී ජීවිත රක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ වඩාත් බලවත් ක්රීඩකයෙකු ලෙස සමූහය ස්ථානගත කර ගනී.
මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ ශ්රී ලාංකික රක්ෂණ කර්මාන්තය සැලකිය යුතු පරිවර්තනයකට ලක් වෙමින් පවතින අවස්ථාවකදීය. දුෂ්කර ආර්ථික පරිසරයක් මධ්යයේ විශාල පරිමාණයක් හා මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා සමාගම් ඒකාබද්ධ වීම ක්රමයෙන් සාමාන්ය ප්රවණතාවක් බවට පත් වෙමින් ඇත.
රක්ෂිතකරුවන්ට හා කර්මාන්තයට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
අත්පත් කර ගැනීමේ නියමයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් පොදුවේ අනාවරණය කර නොතිබුණද, ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හි පවතින රක්ෂිතකරු පදනමට වැඩි ස්ථාවරත්වයක් හා සම්පත් ලබා දීමට මෙම ගනුදෙනුව අපේක්ෂා කෙරේ. රක්ෂකයාගේ අනාගත වර්ධනය හා සේවා සැපයීම සඳහා සොෆ්ට්ලොජික්හි ස්ථාපිත ආයතනික යටිතල පහසුකම් හා ප්රාග්ධන ශක්තිය සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඒකාබද්ධ වීමේ ක්රියාදාමයන් දිගු කාලීනව පාරිභෝගිකයන්ට ප්රයෝජනවත් විය හැකි බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කර ඇත. ඊට හේතුව, වඩා විශාල හා වඩා හොඳින් ප්රාග්ධනගත රක්ෂකයන් දීර්ඝකාලීන රක්ෂණ පොලිසි කොන්දේසි ඉටු කිරීමට සහ වැඩිදියුණු කළ පාරිභෝගික සේවාවක් සඳහා ආයෝජනය කිරීමට සාමාන්යයෙන් වඩා සූදානම් බවය.
සොෆ්ට්ලොජික්හි වර්ධනය වෙමින් පවතින අධිරාජ්යය
සොෆ්ට්ලොජික් සමූහය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් හඳුනාගත් සංකලනයන්ගෙන් එකක් වන අතර, ඔඩෙල් සන්නාමය හරහා සිල්ලර වෙළෙඳාම, අසිරි හොස්පිටල් හෝල්ඩිංස් හරහා සෞඛ්ය සේවා, සහ සොෆ්ට්ලොජික් ෆිනෑන්ස් හා සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් හරහා මූල්ය සේවා ඇතුළු ක්ෂේත්ර රාශියක ව්යාපාරික අවශ්යතා ඇත. ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් අත්පත් කර ගැනීමේ යෝජිත ගනුදෙනුව දේශීය රක්ෂණ වෙළෙඳපොළ තුළ සමූහයේ තත්ත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇත.
මෙම ගනුදෙනුව විධිමත්ව සම්පූර්ණ කිරීමට පෙර ශ්රී ලංකාවේ රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාවෙන් අවශ්ය නියාමන අනුමැතිය ලැබිය යුතුය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.