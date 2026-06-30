Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ජ්‍යෙෂ්ඨ ආර්ථික උපදේශක හුලංගමුව ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති ධූරයට පත් කරයි

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති දිසානායක ජ්‍යෙෂ්ඨ ආර්ථික උපදේශක හුලංගමුව ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති ධූරයට පත් කරයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ආයෝජන ප්‍රවර්ධන ආයතනයේ ව්‍යුහය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගනිමින්, ජ්‍යෙෂ්ඨ ආර්ථික උපදේශක දුමින්ද හුලංගමුව මහතා ආයෝජන මණ්ඩලයේ (BOI) නව සභාපතිවරයා ලෙස පත් කර ඇත.

උපායමාර්ගික පත්වීමක්

විශ්වාසනීය ආර්ථික උපදේශකවරයෙකු BOI හි නායකත්වයට පත් කිරීමේ තීරණය, රටේ ආයෝජන誘致 ප්‍රයත්නයන් සිය රජයේ පුළුල් ආර්ථික න්‍යාය පත්‍රය සමඟ වඩාත් සමීපව සම්බන්ධ කිරීමට ජනාධිපතිවරයා දරන අදහස පිළිබිඹු කරයි. ජනාධිපතිවරයාට උපදේශක භූමිකාවක් ඉටු කරමින් සිටි හුලංගමුව මහතා, ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ හා දේශීය ආයෝජන යොමු කිරීමේ වඩාත්ම තීරණාත්මක භූමිකාවක් දරන ධූරයකට දැන් පත්ව ඇත.

ආයෝජන මණ්ඩලයේ භූමිකාව

ආයෝජන මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන පහසු කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ මධ්‍යම ආයතනය ලෙස කටයුතු කරමින්, විදේශ ප්‍රත්‍යක්ෂ ආයෝජන誘致 කිරීම, විශාල පරිමාණ ව්‍යාපෘතිවලට අනුමැතිය ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය සරල කිරීම සහ ආර්ථික සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉතා වැදගත් භූමිකාවක් ඉටු කරයි. මෑත වසරවල දී රටට කඩා වැටුණු දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ආර්ථිකය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ප්‍රයත්නවලදී මෙම ආයතනය ප්‍රධාන ශක්තිස්ථාන ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.

නව නායකත්වය යටතේ අපේක්ෂාවන්

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ගමන් මගෙහි ඉදිරියට යමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, හුලංගමුව මහතා BOI හට නව දිශානතියක් ලබා දෙන ආකාරය ගැන නිරීක්ෂකයින් සුවිශේෂ අවධානයෙන් සිටිනු ඇත. ජනාධිපතිවරයාට ඔහු ඇති සමීප සම්බන්ධය, ආයෝජන සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති තීරණ ශීඝ්‍රගාමී කිරීමට සහ රජය තුළ ආයතනයට ශක්තිමත් හඬක් ලබා දීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට හා දිවයිනට දිරිගැන්විය හැකි ස්ථිරසාර ප්‍රාග්ධන ගලා ඒමක්誘致 කිරීමට රජය ක්‍රියා කරන මෙම සන්දර්භය තුළ, ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයෙන් ප්‍රවීණ පුද්ගලයින් ප්‍රධාන ආයතනික ධූරවලට පත් කිරීමේ ජනාධිපති දිසානායක මහතාගේ පුළුල් උපාය මාර්ගය මෙම පත්වීමෙන් පිළිබිඹු වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනාරක්ෂිත වාහන පිළිබඳ දේශව්‍යාප්ත මෙහෙයුමක් දියත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අනාරක්ෂිත වාහන පිළිබඳ දේශව්‍යාප්ත මෙහෙයුමක් දියත් කරයි

මාර්ග සුරක්ෂිතතාවය ඉලක්ක කරගත් දේශව්‍යාප්ත පරීක්ෂණ මෙහෙයුම ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය දිවයිනේ මාර්ගවලින් අනාරක්ෂිත වාහන හඳුනාගෙන ඉවත් කිරීම අරමුණු කරගත් පුළුල්…

30 Jun 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් සමූහය ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් අත්පත් කර ගැනීමට සූදානම් Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් සමූහය ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් අත්පත් කර ගැනීමට සූදානම්

සොෆ්ට්ලොජික් සිය මූල්‍ය සේවා පියසටහන පුළුල් කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධාංගීකරණය වූ සංකලනය සොෆ්ට්ලොජික් සමූහය, ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් අත්පත් කර ගැනීමට සැලසුම් කර…

30 Jun 2026 Discuss
හත්වන සමාලෝචනය ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ පවත්වා ගන්නා ලෙස IMF අවධාරණය කරයි Sinhala

හත්වන සමාලෝචනය ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ පවත්වා ගන්නා ලෙස IMF අවධාරණය කරයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ වේගය පවත්වා ගෙන යන ලෙස රටට 촉구 කර ඇත. මෙය, අරමුදලේ හත්වන සමාලෝචනයට සූදානම් වීම සඳහා…

30 Jun 2026 Discuss