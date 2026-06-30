අතීතයේ ලිංගික අතවර චෝදනා විසඳීමකින් තොරව හයිටි සෙබළු යෙදවීම නතර කරන ලෙස මානව හිමිකම් සංවිධාන ශ්රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි
ශ්රී ලාංකික සාම සාධක සෙබළුන් සම්බන්ධ ලිංගික අතවර චෝදනා කිසිදා නිසිලෙස විමර්ශනය කර නොමැති බවත්, දඬුවම් ලබා නොදී ඇති බවත් දක්වමින්, ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානවල සන්ධානයක් හයිටිය වෙත හමුදා නිලධාරීන් යෙදවීමේ සැලැස්ම අත්හිටුවන ලෙස ශ්රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටී.
දීර්ඝකාලීන චෝදනා නැවත මතුවෙයි
එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් යටතේ හයිටියේ කලින් සේවය කළ ශ්රී ලාංකික සෙබළුන්, එහි සිවිල් වැසියන්ට එරෙහිව සිදු කළ ලිංගික සූරාකෑමේ හා අතවරයේ බරපතල සිද්ධීන්ට සම්බන්ධ බව මානව හිමිකම් සංවිධාන තර්ක කරයි. එම සංවිධානවලට අනුව, වගකිව යුත්තන් කිසිදා නිසි ලෙස책임 ගැන්වූයේ නැත. අර්බුදයෙන් පීඩාවට පත් මෙම කැරිබියානු රාජ්යයට තවත් හමුදා ටුකඩි යවන්නේ නම් ඊට අදාළ ප්රතිවිපාක සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් දැඩි කනස්සල්ල ප්රකාශ කරයි.
අතීත අවැඩිකම් සම්බන්ධ උරුමය විසඳීමකින් තොරව අතිරේක ශ්රී ලාංකික සෙබළුන් යෙදවීම, ශ්රී ලංකා රජය සහ එක්සත් ජාතීන් යන දෙඅරමුණෙන්ම යුතුකම් කඩකිරීමක් වනු ඇති අතර, අවදානමට ලක් හයිටි සිවිල් වැසියන්ට තවදුරටත් හානිකර තත්ත්වයකට ඔවුන් නිරාවරණය කළ හැකි බව සංවිධාන ප්රකාශ කරයි.
දඬුවම් නොලැබීමේ රටාව
ලොව පුරා බහු මෙහෙයුම් රාශියක දී එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධකයින් විසින් සිදු කරන ලද ලිංගික අතවර වටා පවතින දඬුවම් නොලැබීමේ සංස්කෘතියක් ලෙස ඔවුන් හඳුන්වන දෙය දීර්ඝ කලක් තිස්සේ ව්යාපාරිකයින් ඉස්මතු කර ඇත. ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, විශ්වාසදායී සාක්ෂි තිබියදීත් අර්ථවත් විනය හෝ නෛතික පියවර ගැනීම ප්රමාද වූ බවත් නොඑසේ නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වා ගත් බවත් ඔවුහු පවසති.
- නව යෙදවීමකට පෙර අතීත චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ හා විනිවිද භාවී විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස මානව හිමිකම් සංවිධාන ඉල්ලා සිටී.
- සෙබළුන් යොදවන රටවල් සඳහා දැඩි책임 යාන්ත්රණයන් ක්රියාත්මක කරන ලෙස ඔවුහු එක්සත් ජාතීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
- විදේශයේ සේවය කරන හමුදා නිලධාරීන්ගේ ලිංගික අවිචාරී හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් ශුන්ය ඉවසීමේ ප්රතිපත්තියකට සාධාරණ ලෙස කැපවීමක් ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කරන ලෙස ශ්රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
හයිටියේ නරක අතට හැරෙන ආරක්ෂාව
වසර ගණනාවක දේශපාලන කලබලකාරිත්වය හා ස්වාභාවික විපත් හේතුවෙන් ඇති වූ අන්තරාසන්න අස්ථාවරත්වය, කල්ලි ප්රචණ්ඩකාරිත්වය සහ දරුණු මානවීය අර්බුදයකින් හයිටිය අද දක්වාත් පෙළෙයි. සාමය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර ප්රයත්නයන් එක්සත් ජාතීන් සම්බන්ධීකරණය කරමින් සිටින අතර, රටවල් කිහිපයක් එම මෙහෙයුම සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් දැනටමත් දායක කිරීමට එකඟ වී ඇත.
හයිටිය ස්ථාවර කිරීමේ ජාත්යන්තර ප්රයත්නවලට සහභාගි වීමේ කැමැත්ත ශ්රී ලංකාව ප්රකාශ කර ඇති අතර, සාමාන්ය තත්ත්වයක් යටතේ ගෝලීය සාම සාධකයේ ධනාත්මක දායකත්වයක් ලෙස ඒ සැලකිය හැකිය. කෙසේ නමුත්, ඓතිහාසික책임 ගැන්වීම පළමු ස්ථානයේ සිදු විය යුතු බව මානව හිමිකම් ව්යාපාරිකයින් තීරණාත්මකව අවධාරණය කරයි.
අතීත被害者 හට යුක්තිය නොලැබෙන තත්ත්වයක් යටතේ තවත් සෙබළුන් යෙදවීම, එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම්වල විශ්වසනීයත්වය දීර්ඝ කලක් ගනිමින් ඛාදනය කර ඇති අතවර හා නිහඬ කරවීමේ එකම චක්රය නැවත සිදු වීමේ අවදානම ඇති කරයි.
රජය ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීම්වලට නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නැත
වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, මානව හිමිකම් සංවිධාන ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම්වලට ශ්රී ලංකා රජය නිල ප්රසිද්ධ ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබිණ. ගත හැකි යෙදවීමකට සමාන්තරව ඇතුළත් කළ හැකි책임 ගැන්වීමේ ක්රමවේදයන් සම්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.