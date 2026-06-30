Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ජූනි 29 වෙනිදා වසා තැබේ

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ජූනි 29 වෙනිදා වසා තැබේ

ජූනි 29 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළඳපොළ කටයුතු සිදු නොවන අතර, කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) එදින සාමාන්‍ය පරිදි නියමිත ලෙස වසා තබනු ලැබේ.

වෙළඳපොළ වසා තැබීම හුවමාරුවේ වාර්ෂික දින දර්ශනයේ සාමාන්‍ය කටයුත්තක් වන අතර, එය සාමාන්‍යයෙන් රජයේ නිවාඩු දිනවලට හෝ නිල වශයෙන් නම් කරන ලද වෙළඳ නොකරන දිනවලට අනුව ක්‍රියාත්මක වේ. ආයෝජකයින් සහ තැරැව්කරුවන් වසා දැමීමට පෙර ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු කටයුතු සැලසුම් කර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික සුරැකුම්පත් වෙළඳ භූමිය ලෙස සේවය කරන අතර, කොටස්, ණය උපකරණ සහ අනෙකුත් මූල්‍ය නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම හා විකිණීම සඳහා පහසුකම් සලසා දෙයි. එහි නිත්‍ය කාලසටහනට ඇතිවන ඕනෑම බාධාවක් සිල්ලර හා ආයතනික ආයෝජකයින් දෙඅංශයටම බලපෑමක් ඇති කළ හැකි අතර, විශේෂයෙන් කාලය-සංවේදී ආයෝජන කළඹ හෝ එල්බ ගත් ගනුදෙනු කළමනාකරණය කරන අයට මෙය වඩාත් වැදගත් වේ.

ආයෝජන කටයුතුවලට කිසිදු බාධාවක් නොවන පරිදි, වෙළඳ නිවාඩු දිනවල සම්පූර්ණ කාලසටහන CSE හි නිල දැනුම්දීම් හරහා තහවුරු කර ගන්නා ලෙස වෙළඳ සහභාගිවන්නන්ට දිරිමත් කෙරේ.

වසා දැමීමෙන් පසු, හුවමාරුවේ සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් කාලසටහනට අනුව, වෙළඳාම සාමාන්‍ය පරිදි නැවත ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මදුරු උවදුරට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික සටනකට — ගුවන් යානා යොදාගනී Sinhala

මදුරු උවදුරට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික සටනකට — ගුවන් යානා යොදාගනී

ශ්‍රී ලංකාව මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සාම්ප්‍රදායිකත්වයෙන් බැහැරව දුරදර්ශී පියවරක් ගනිමින්, දිවයිනට දිගු කලක් තිස්සේ තර්ජනයක්ව පවතින මදුරුවන් හා ඔවුන් රැගෙන යන…

30 Jun 2026 Discuss
විදේශ විනිමය වංචා කේලාමය සම්බන්ධයෙන් සියලු නියාමන ආයතන කැඳවන ලෙස රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

විදේශ විනිමය වංචා කේලාමය සම්බන්ධයෙන් සියලු නියාමන ආයතන කැඳවන ලෙස රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවෙන් ඉල්ලයි

නියාමන වගවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලීමක් කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය කැලඹවා ඇති විදේශ විනිමය වංචා ආන්දෝලනය සම්බන්ධයෙන් සියලු අදාළ…

30 Jun 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල සහනය: ශ්‍රී ලංකාවේ ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල අඩු කෙරේ Sinhala

ඉන්ධන මිල සහනය: ශ්‍රී ලංකාවේ ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල අඩු කෙරේ

ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ හිමියන්ට සහ ප්‍රවාහන අංශයේ ක්‍රියාකරුවන්ට ඉන්ධන මිල අඩුවීමෙන් සහනයක් ලැබීමට නියමිත අතර, රජය විසින් ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල්…

30 Jun 2026 Discuss