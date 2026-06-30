කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ජූනි 29 වෙනිදා වසා තැබේ
ජූනි 29 වෙනිදා ශ්රී ලංකා කොටස් වෙළඳපොළ කටයුතු සිදු නොවන අතර, කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) එදින සාමාන්ය පරිදි නියමිත ලෙස වසා තබනු ලැබේ.
වෙළඳපොළ වසා තැබීම හුවමාරුවේ වාර්ෂික දින දර්ශනයේ සාමාන්ය කටයුත්තක් වන අතර, එය සාමාන්යයෙන් රජයේ නිවාඩු දිනවලට හෝ නිල වශයෙන් නම් කරන ලද වෙළඳ නොකරන දිනවලට අනුව ක්රියාත්මක වේ. ආයෝජකයින් සහ තැරැව්කරුවන් වසා දැමීමට පෙර ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු කටයුතු සැලසුම් කර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
කොළඹ කොටස් හුවමාරුව ශ්රී ලංකාවේ ප්රාථමික සුරැකුම්පත් වෙළඳ භූමිය ලෙස සේවය කරන අතර, කොටස්, ණය උපකරණ සහ අනෙකුත් මූල්ය නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම හා විකිණීම සඳහා පහසුකම් සලසා දෙයි. එහි නිත්ය කාලසටහනට ඇතිවන ඕනෑම බාධාවක් සිල්ලර හා ආයතනික ආයෝජකයින් දෙඅංශයටම බලපෑමක් ඇති කළ හැකි අතර, විශේෂයෙන් කාලය-සංවේදී ආයෝජන කළඹ හෝ එල්බ ගත් ගනුදෙනු කළමනාකරණය කරන අයට මෙය වඩාත් වැදගත් වේ.
ආයෝජන කටයුතුවලට කිසිදු බාධාවක් නොවන පරිදි, වෙළඳ නිවාඩු දිනවල සම්පූර්ණ කාලසටහන CSE හි නිල දැනුම්දීම් හරහා තහවුරු කර ගන්නා ලෙස වෙළඳ සහභාගිවන්නන්ට දිරිමත් කෙරේ.
වසා දැමීමෙන් පසු, හුවමාරුවේ සාමාන්ය මෙහෙයුම් කාලසටහනට අනුව, වෙළඳාම සාමාන්ය පරිදි නැවත ආරම්භ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.