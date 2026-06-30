Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීන බිලියනපති ගුවෝ වෙන්ගුයිට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේදී බිලියන ගණනක් වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසර 30ක සිර දඬුවමක්

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion

චීනයේ ධනවත්තම පුද්ගලයන් අතර වරක් ස්ථානගත වූ චීන ජාතික ව්‍යාපාරිකයෙකුට, බිලියන ගණනක් වටිනා විශාල වංචා සැලැස්මක් මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කළ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද අධිකරණයක් මගින් වසර 30ක සිර දඬුවමක් නියම කර ඇත.

දේපළ ව්‍යාපාර ශූරයෙකුගේ සිට පලා ගිය අයෙකු දක්වා

හිටපු දේපළ ව්‍යාපාර දැවැන්තයෙකු වන ගුවෝ වෙන්ගුයි, 2017 දී චීනයෙන් පලා ගොස් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සරණ පැතීය. එහිදී ඔහු චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ声කේශ විරෝධියෙකු ලෙස සම්පූර්ණයෙන්ම නව හැඩයක් ගත්තේය. ඔහුගේ ප්‍රමුඛ පෞරුෂය සහ බීජිං විරෝධී ප්‍රකාශ උපයෝගී කරගනිමින්, චීන ප්‍රවාස ප්‍රජාවන් සහ ඔහුගේ අරමුණ සඳහා සානුකම්පිත දේශපාලන කොටස් අතර සැලකිය යුතු අනුගාමිකත්වයක් ගොඩනඟා ගත්තේය.

බොරු පොරොන්දු මත ගොඩනඟන ලද වංචනික අධිරාජ්‍යයක්

එහෙත්, දේශපාලන විරෝධියෙකුගේ රූපය යටින් සැඟවී තිබුණේ සංකීර්ණ අපරාධ ව්‍යවසායයකි. ගුවෝ සිය කතිකාව සහ පොදු බලපෑම යොදාගනිමින් බහුවිධ වංචා ක්‍රියාවලියක් ඔස්සේ දහස් ගණනක් අනුගාමිකයන් සහ ආයෝජකයන්ගෙන් බිලියන ගණනක් රැවටා ගැනීම සිදු කළ බව ඇමෙරිකා රජයේ නඩු පාවාදෙන්නන් සාර්ථකව ඔප්පු කළහ.

ඒ සැලැස්ම, ඔහුගේ දේශපාලන පණිවිඩ පිටුපස රැලී වූ අයගේ විශ්වාසය අනිසි ලෙස භාවිතා කරමින්, ලාභදායී ආයෝජන අවස්ථා පිළිබඳ පොරොන්දු ඔස්සේ වින්දිතයන් රැවටූ බව වාර්තා වේ.

ඓතිහාසික දඬුවම් නියම කිරීමක්

ගුවෝ වෙන්ගුයිට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් බන්ධනාගාරයක වසර 30ක සිර දඬුවමක් නියම කිරීම, මෑත වසරවලදී ප්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තර චරිතයක් සම්බන්ධ වූ සැලකිය යුතු වංචා වරද නිගමනවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. ගුවෝගේ චීන ව්‍යාපාරික හා දේශපාලන කොටස් තුළ ඒ කාලේ පැවති ප්‍රමුඛ ස්ථානය හේතුවෙන්, මෙම නඩුව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ මෙන්ම ආසියාව පුරාද සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගෙන ඇත.

ආරෝපිතයා වටා ගොඩනැගුණු දේශපාලන කථා සිද්ධාන්ත නොතකා, විශාල පරිමාණ මූල්‍ය අපරාධ හඹා යාමේදී ඇමෙරිකා ෆෙඩරල් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ශ්‍රේණිය කෙතරම් දුරට ව්‍යාප්ත වී ඇත්ද යන්නට මෙම නිගමනය තදින් මතක් කර දෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි Sinhala

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයක හිමිකරු එදිනම අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇප මත නිදහස් කර ඇත. රටේ පිළිගත් කොත්තු…

30 Jun 2026 Discuss
මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට Sinhala

මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට

මර්සිඩීස් කණ්ඩායම ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි තරඟයේදී හදිසි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව, බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු සැමරුම්වල අනපේක්ෂිත…

30 Jun 2026 Discuss
2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට — මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිබවා යාමේ අවදානමක් Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට — මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිබවා යාමේ අවදානමක්

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, එයට මූලික හේතුව ලෙස ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත්, ඒ හේතුවෙන් පුළුල් ආර්ථිකය පුරා ඇති…

30 Jun 2026 Discuss