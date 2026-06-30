චීන බිලියනපති ගුවෝ වෙන්ගුයිට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේදී බිලියන ගණනක් වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසර 30ක සිර දඬුවමක්
චීනයේ ධනවත්තම පුද්ගලයන් අතර වරක් ස්ථානගත වූ චීන ජාතික ව්යාපාරිකයෙකුට, බිලියන ගණනක් වටිනා විශාල වංචා සැලැස්මක් මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කළ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද අධිකරණයක් මගින් වසර 30ක සිර දඬුවමක් නියම කර ඇත.
දේපළ ව්යාපාර ශූරයෙකුගේ සිට පලා ගිය අයෙකු දක්වා
හිටපු දේපළ ව්යාපාර දැවැන්තයෙකු වන ගුවෝ වෙන්ගුයි, 2017 දී චීනයෙන් පලා ගොස් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ සරණ පැතීය. එහිදී ඔහු චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ声කේශ විරෝධියෙකු ලෙස සම්පූර්ණයෙන්ම නව හැඩයක් ගත්තේය. ඔහුගේ ප්රමුඛ පෞරුෂය සහ බීජිං විරෝධී ප්රකාශ උපයෝගී කරගනිමින්, චීන ප්රවාස ප්රජාවන් සහ ඔහුගේ අරමුණ සඳහා සානුකම්පිත දේශපාලන කොටස් අතර සැලකිය යුතු අනුගාමිකත්වයක් ගොඩනඟා ගත්තේය.
බොරු පොරොන්දු මත ගොඩනඟන ලද වංචනික අධිරාජ්යයක්
එහෙත්, දේශපාලන විරෝධියෙකුගේ රූපය යටින් සැඟවී තිබුණේ සංකීර්ණ අපරාධ ව්යවසායයකි. ගුවෝ සිය කතිකාව සහ පොදු බලපෑම යොදාගනිමින් බහුවිධ වංචා ක්රියාවලියක් ඔස්සේ දහස් ගණනක් අනුගාමිකයන් සහ ආයෝජකයන්ගෙන් බිලියන ගණනක් රැවටා ගැනීම සිදු කළ බව ඇමෙරිකා රජයේ නඩු පාවාදෙන්නන් සාර්ථකව ඔප්පු කළහ.
ඒ සැලැස්ම, ඔහුගේ දේශපාලන පණිවිඩ පිටුපස රැලී වූ අයගේ විශ්වාසය අනිසි ලෙස භාවිතා කරමින්, ලාභදායී ආයෝජන අවස්ථා පිළිබඳ පොරොන්දු ඔස්සේ වින්දිතයන් රැවටූ බව වාර්තා වේ.
ඓතිහාසික දඬුවම් නියම කිරීමක්
ගුවෝ වෙන්ගුයිට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් බන්ධනාගාරයක වසර 30ක සිර දඬුවමක් නියම කිරීම, මෑත වසරවලදී ප්රමුඛ ජාත්යන්තර චරිතයක් සම්බන්ධ වූ සැලකිය යුතු වංචා වරද නිගමනවලින් එකක් ලෙස සැලකේ. ගුවෝගේ චීන ව්යාපාරික හා දේශපාලන කොටස් තුළ ඒ කාලේ පැවති ප්රමුඛ ස්ථානය හේතුවෙන්, මෙම නඩුව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ මෙන්ම ආසියාව පුරාද සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගෙන ඇත.
ආරෝපිතයා වටා ගොඩනැගුණු දේශපාලන කථා සිද්ධාන්ත නොතකා, විශාල පරිමාණ මූල්ය අපරාධ හඹා යාමේදී ඇමෙරිකා ෆෙඩරල් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ශ්රේණිය කෙතරම් දුරට ව්යාප්ත වී ඇත්ද යන්නට මෙම නිගමනය තදින් මතක් කර දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.