හෙලිකොප්ටර, නාවික තාක්ෂණය සහ ඒකාබද්ධ හමුදා අභ්යාස හරහා වොෂින්ටනය කොළඹ සමග ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කරයි
වර්ධනය වන උපායමාර්ගික සන්ධානයක්
එක්සත් ජනපදය, හෙලිකොප්ටර බදුදීම, නාවික තාක්ෂණය හුවමාරු කිරීම සහ ඒකාබද්ධ හමුදා අභ්යාස පැවැත්වීම ඇතුළු ප්රායෝගික ආරක්ෂක කටයුතු මාලාවක් හරහා ශ්රී ලංකාව සමග සිය හමුදා සබඳතාවය සැලකිය යුතු ලෙස ගැඹුරු කර ගෙන ඇති අතර, මෙය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික උපායමාර්ගික බැඳීම් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බවට සංඥා කරයි.
දෘඩාංග හා තාක්ෂණ හුවමාරු
පුළුල් වෙමින් පවතින හවුල්කාරිත්වයේ වඩාත්ම දෘශ්යමාන අංගයන් අතරට ශ්රී ලංකාවට හමුදා හෙලිකොප්ටර සැපයීම අයත් වන අතර, එමගින් දිවයිනේ ගුවන් ආරක්ෂක හැකියාවන් ශක්තිමත් වේ. ඊට අමතරව, වොෂින්ටනය නාවික තාක්ෂණ සහයෝගිතාව ද දිගු කර ඇති අතර, ශ්රී ලංකා හමුදාවට වැඩිදියුණු කළ සමුද්රීය නිරීක්ෂණ හා මෙහෙයුම් මෙවලම් ලබා දී ඇති අතර, ඒවා රට වටා ඇති ජලයන් නිරීක්ෂණය කිරීමේ හා සුරක්ෂිත කිරීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉන්දියන් සාගරයේ ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම, ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය පුරා තම බලපෑම පවත්වා ගැනීමට ඉතා අවධානයෙන් සිටින එක්සත් ජනපදයට, ශ්රී ලංකාව උපායමාර්ගිකව ඉතා වැදගත් හවුල්කරුවෙකු බවට පත් කරයි. චීනය සමඟ ඇති ගරහා තරඟකාරිත්වය මධ්යයේ මෙම අවධානය ඉහළ ගොස් ඇත.
ඒකාබද්ධ අභ්යාස මෙහෙයුම් සූදානම ශක්තිමත් කරයි
දෙරට තම අදාළ සන්නද්ධ හමුදාවන් අතර අන්තර් ක්රියාකාරිත්වය වැඩිදියුණු කිරීමේ අරමුණින් ඒකාබද්ධ හමුදා අභ්යාස ද සිදු කර ඇත. එවැනි අභ්යාස ප්රායෝගික හමුදා කාර්යයක් ඉටු කිරීමට පමණක් නොව, කොළඹ හා වොෂින්ටනය අතර සහයෝගිතාවයේ ගැඹුර සම්බන්ධයෙන් රාජ්යතාන්ත්රික සංඥාවක් ද ලබා දේ.
කොළඹේ සමතුලිත ක්රියාමාර්ගය
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව චීනය, ඉන්දියාව සහ එක්සත් ජනපදය ඇතුළු ගෝලීය බලවතුන් බහු ශ්රේණියක් සමග සබඳතා පවත්වමින් නිර්-සංසර්ගී විදේශ ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කර ඇත. නවතම ගමන් මඟ පෙන්නුම් කරන්නේ, ඇමෙරිකානු ආරක්ෂක සහාය භාර ගනිමින් ද කලාපීය අසල්වැසි රටවල සංවේදීතාවන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ද කොළඹ ඉතා ප්රවේශමෙන් සිය ජාත්යන්තර හවුල්කාරිත්ව සනිටුහන් කරගෙන යන බවයි.
චීනය මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ රෝහල හා මං පද ව්යාපෘති ඇතුළු යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති සඳහා සෞඛ්ය ප්රමාණවත් ආයෝජන සිදු කර ඇති අතර, තරඟකාරී ඉන්දු-පැසිෆික් භූ-දේශපාලනයේ ප්රධාන කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස දිවයින ස්ථාපිත කර ඇත.
කලාපීය ආරක්ෂාව සඳහා ඇඟවුම්
විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, නාවික තත්ත්වය හා සමුද්රීය ආරක්ෂාව ශීඝ්රයෙන් ගරහා ගැටළු බවට පත්ව ඇති ඉන්දියන් සාගර කලාපයට, ඇමෙරිකා-ශ්රී ලංකා ආරක්ෂක සබඳතා ගැඹුරු වීම පුළුල් ඇඟවුම් දනවන බවයි. ශ්රී ලංකාව සඳහා ප්රායෝගික ප්රතිලාභ ඇතුළත් වන්නේ:
- හෙලිකොප්ටර ලබාදීම හරහා වැඩිදියුණු කළ ගුවන් නිරීක්ෂණ හා ප්රතිචාර හැකියාවන්
- සමුද්රීය ක්ෂේත්ර දැනුවත්භාවය සඳහා වැඩිදියුණු කළ නාවික තාක්ෂණය
- ඒකාබද්ධ පුහුණු හා අභ්යාස හරහා ඉහළ හමුදා සූදානමක්
- ප්රධාන ගෝලීය ආරක්ෂක හවුල්කරුවෙකු සමග ඇති සබඳතාවය හරහා ශක්තිමත් රාජ්යතාන්ත්රික තත්ත්වයක්
ශ්රී ලංකා රජය මෙම ඇඳිලි සම්පූර්ණ පරාසය විස්තර කරමින් පුළුල් ප්රසිද්ධ ප්රකාශ නිකුත් කර නොමැති නමුත්, මෙම කටයුතු ආරක්ෂක ක්ෂේත්රයේ වොෂින්ටනය සමග සමීප සහයෝගිතාවය කරා ගමන් කරන සැලකිය යුතු ගමන් මඟක් පිළිබිඹු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.