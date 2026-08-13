Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි

ජාතික කණ්ඩායමේ පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ දියුණුවට තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළ පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකදී සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් මියෑමත් සමඟ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ප්‍රජාව දැඩි කම්පනයට පත්ව සිටී.

අහිමි වූ මාර්ගෝපදේශකයෙකු

අභාවප්‍රාප්ත පුහුණුකරු, තරුණ දක්ෂතා හෙළිදරව් කිරීමට දැරූ කැපවීම හේතුවෙන් දේශීය ක්‍රිකට් කවයන් තුළ පුළුල් ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූ අයෙකි. අද ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්හි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම පිතිකරුවන් අතර කෙනෙකු වන කුසල් මෙන්ඩිස් ඔහුගේ වඩාත් ප්‍රකට ගෝලයන් අතර වේ. රටේ පාදම් මට්ටමේ හා සංවර්ධන ක්‍රිකට් සඳහා ඔහු ඉටු කළ දායකත්වය වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඔහුට සැලකිය යුතු පිළිගැනීමක් ලබා දී තිබිණ.

මාරාන්තික ගැටුම

පුහුණුකරු හා ක්‍රීඩකයෙකු අතර ඇති වූ ගැටුමක් මාරාන්තික ස්වරූපයක් ගැනීමෙන් පුහුණුකරුගේ මරණය සිදු වූ මෙම ඛේදජනක සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් බලධාරීහු විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එහි බරපතළ ප්‍රතිඵල සැලකිල්ලට ගෙන මෙම සිදුවීම ඉතා බරපතළ ලෙස සැලකීමට නියමිත ය.

ආරවුලේ නිශ්චිත ස්වභාවය හා සම්බන්ධ ක්‍රීඩකයාගේ අනන්‍යතාව පිළිබඳ විස්තර දිගින් දිගටම පවත්නා විමර්ශනයක විෂය වී ඇත. පොලිස් නිලධාරීහු පුහුණුකරුගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටිති.

ක්‍රිකට් ප්‍රජාවේ ප්‍රතිචාරය

මෙම ප්‍රවෘත්තිය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් සහෝදරත්වය පුරා දුකේ රැල්ලක් හා අවිශ්වාසයක් ඇති කර ඇත. සෑම මට්ටමකම පුහුණුකරුවන්, පරිපාලකයන් සහ ක්‍රීඩකයන් තම සංතාපය පළ කරමින්, අභාවප්‍රාප්තයා ක්‍රීඩාව සඳහා නිස්සාරව කැප වූ කැපවීමෙන් හා ආශාවෙන් පිරි පුද්ගලයෙකු ලෙස සිහිපත් කරති.

ඊළඟ පරම්පරාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ගොඩනැගීමට සිය ජීවිතය කැප කළ පුහුණුකරුවෙකුගේ喪失ය ක්‍රීඩාවට හා ඔහු සේවය කළ ප්‍රජාවන්ට අතිමහත් පාඩුවකි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තවමත් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, මෙම සිදුවීම ක්‍රීඩක හැසිරීම, ආරවුල් නිරාකරණ යාන්ත්‍රණ සහ රටේ ක්‍රිකට් පරිසර පද්ධතිය තුළ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ක්‍රීඩාවේ ඉතිරි වූ උරුමය

කුසල් මෙන්ඩිස් සුදු බෝල ක්‍රිකට්හිදී ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ පෙළේ ශීලාධාරයක් බවට පත්ව ඇති අතර, ඔහුගේ තාක්ෂණික පදනමෙන් බොහෝ කොටසක් ලාබාල වයසේ ඔහුට ලැබුණු මාර්ගෝපදේශනයට ආරෝපිත කෙරේ. ඔහු හදාගත් ක්‍රීඩකයන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතවල ප්‍රතිබිම්බිත වන පුහුණුකරුගේ බලපෑම, ඔහුගේ ජීවිත කාර්යයේ චිරස්ථායී සාක්ෂියක් ලෙස පවතිනු ඇත.

විමර්ශන දිගටම පවතින අතර, මෙම අතිශය දුකෙන් පිරි සිදුවීමට සම්බන්ධ සිදුවීම් අනුක්‍රමය බලධාරීන් විසින් සම්පූර්ණ කිරීමත් සමඟ තවත් විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට Sinhala

කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට

කොළඹදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු මරණයට පත් වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දේශීය ක්‍රීඩා ප්‍රජාව…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක්

වර්ධනය වන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව රට පුරා බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යමින් පවතින බව පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම්…

13 Aug 2026 Discuss
රාජ්‍ය කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය වන මිල්කෝ සමාගම රුපියල් බිලියන 1.49ක් වාර්තාගත ලාභයක් ඉපයීමෙන් ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයකට Sinhala

රාජ්‍ය කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය වන මිල්කෝ සමාගම රුපියල් බිලියන 1.49ක් වාර්තාගත ලාභයක් ඉපයීමෙන් ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයකට

මිල්කෝ සමාගමේ ඉතිහාසයේ මෙතෙක් ලැබූ ඉහළම නිවුල් ලාභය වාර්තා කෙරේ රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන මිල්කෝ (පුද්) සමාගම 2025 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන…

13 Aug 2026 Discuss