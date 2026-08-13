කොළඹදී ක්රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට
කොළඹදී ක්රිකට් ක්රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් පුහුණුකරුවෙකු මරණයට පත් වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දේශීය ක්රීඩා ප්රජාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.
රාජධානියේ සිදු වූ මෙම ඛේදවාචකය, ක්රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ සිරුරු පහරදීමකින් අනතුරුව පුහුණුකරුගේ මරණය දක්වා දිවී ඇත. මෙම මාරාන්තික ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව බලධාරීන් විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රීඩා ප්රජාවට දැඩි පෙරළියක්
මෙම මරණය ශ්රී ලාංකික ක්රිකට් ක්රීඩාව කෙරෙහි කළු සෙවනැල්ලක් හෙළා ඇත. දිවයිනේ ගොඩනැගෙන ක්රිකට් දක්ෂතා පෝෂණය කිරීමට කැප වූ පුහුණුකරුවෙකු අහිමි වීම, ක්රීඩකයින්, නිලධාරීන් සහ රසිකයින් අතර දැඩි ශෝකයක් ඇති කර ඇත.
කොළඹ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් මෙම සිදුවීම බරපතළ අපරාධ නඩුවක් ලෙස සලකන බව තහවුරු කර ඇති අතර, පුහුණුකරු සහ සම්බන්ධිත ක්රීඩකයා අතර ඇති වූ මාරාන්තික ගැටුමට හේතු වූ සිදුවීම් අනුපිළිවෙළ සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු කිරීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරමින් සිටිති.
විමර්ශනය ක්රියාත්මකව පවතී
විමර්ශනය තවමත් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් පැවැතීම හේතුවෙන් පොලිසිය සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ගේ අනන්යතාවය මෙතෙක් හෙළි කර නොමැත. පුහුණුකරු සහ ක්රීඩකයා යන දෙදෙනාම දේශීය ක්රිකට් කවයන් තුළ සුවිශේෂ පුද්ගලයින් බව වටහා ගෙන ඇත.
නඩුව ඉදිරියට ප්රගතිවන්නේ නම් ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සහ අදාළ ක්රීඩා බලධාරීන් නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඛේදවාචකයට හේතු වූ සිදුවීම් විමර්ශකයින් විසින් එකට ගොනු කරන විට, වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සිදුවීම ක්රීඩා ආයතන තුළ ගැටුම් නිරාකරණ යාන්ත්රණ සඳහා ඇති අවශ්යතාවය පිළිබඳ ගැඹුරු සිහිවටනයක් ලෙස කටයුතු කරන අතර, ක්රීඩකයින් සහ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය අතර ඇති වන ආරවුල් නිල හා ව්යූහගත නාලිකා හරහා විසඳීමට පාලක ආයතනවලට බල කරන ඉල්ලීම් ශක්තිමත් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.