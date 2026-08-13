Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹදී ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව මරණයට

කොළඹදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් අනතුරුව ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවෙකු මරණයට පත් වී ඇති අතර, මෙම සිදුවීම දේශීය ක්‍රීඩා ප්‍රජාව තුළ දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.

රාජධානියේ සිදු වූ මෙම ඛේදවාචකය, ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ සිරුරු පහරදීමකින් අනතුරුව පුහුණුකරුගේ මරණය දක්වා දිවී ඇත. මෙම මාරාන්තික ගැටුමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව බලධාරීන් විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ප්‍රජාවට දැඩි පෙරළියක්

මෙම මරණය ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කෙරෙහි කළු සෙවනැල්ලක් හෙළා ඇත. දිවයිනේ ගොඩනැගෙන ක්‍රිකට් දක්ෂතා පෝෂණය කිරීමට කැප වූ පුහුණුකරුවෙකු අහිමි වීම, ක්‍රීඩකයින්, නිලධාරීන් සහ රසිකයින් අතර දැඩි ශෝකයක් ඇති කර ඇත.

කොළඹ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් මෙම සිදුවීම බරපතළ අපරාධ නඩුවක් ලෙස සලකන බව තහවුරු කර ඇති අතර, පුහුණුකරු සහ සම්බන්ධිත ක්‍රීඩකයා අතර ඇති වූ මාරාන්තික ගැටුමට හේතු වූ සිදුවීම් අනුපිළිවෙළ සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු කිරීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරමින් සිටිති.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකව පවතී

විමර්ශනය තවමත් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවැතීම හේතුවෙන් පොලිසිය සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ගේ අනන්‍යතාවය මෙතෙක් හෙළි කර නොමැත. පුහුණුකරු සහ ක්‍රීඩකයා යන දෙදෙනාම දේශීය ක්‍රිකට් කවයන් තුළ සුවිශේෂ පුද්ගලයින් බව වටහා ගෙන ඇත.

නඩුව ඉදිරියට ප්‍රගතිවන්නේ නම් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහ අදාළ ක්‍රීඩා බලධාරීන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඛේදවාචකයට හේතු වූ සිදුවීම් විමර්ශකයින් විසින් එකට ගොනු කරන විට, වැඩිදුර විස්තර ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම සිදුවීම ක්‍රීඩා ආයතන තුළ ගැටුම් නිරාකරණ යාන්ත්‍රණ සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ ගැඹුරු සිහිවටනයක් ලෙස කටයුතු කරන අතර, ක්‍රීඩකයින් සහ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය අතර ඇති වන ආරවුල් නිල හා ව්‍යූහගත නාලිකා හරහා විසඳීමට පාලක ආයතනවලට බල කරන ඉල්ලීම් ශක්තිමත් වනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි Sinhala

කුසල් මෙන්ඩිස් හැඩගැස්වූ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකින් අනතුරුව මියයයි

ජාතික කණ්ඩායමේ පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ දියුණුවට තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කළ පුහුණුකරුවෙකු ක්‍රීඩකයෙකු සමඟ ඇති වූ ගැටුමකදී සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් මියෑමත් සමඟ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව අතර භීතිය ජනවන බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගවල තැති ගන්වන වැඩිවීමක්

වර්ධනය වන සෞඛ්‍ය අර්බුදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව රට පුරා බඩවැල් හා ගුදමාර්ග පිළිකා රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී ලෙස ඉහළ යමින් පවතින බව පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීම්…

13 Aug 2026 Discuss
රාජ්‍ය කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය වන මිල්කෝ සමාගම රුපියල් බිලියන 1.49ක් වාර්තාගත ලාභයක් ඉපයීමෙන් ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයකට Sinhala

රාජ්‍ය කිරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය වන මිල්කෝ සමාගම රුපියල් බිලියන 1.49ක් වාර්තාගත ලාභයක් ඉපයීමෙන් ඓතිහාසික හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයකට

මිල්කෝ සමාගමේ ඉතිහාසයේ මෙතෙක් ලැබූ ඉහළම නිවුල් ලාභය වාර්තා කෙරේ රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන මිල්කෝ (පුද්) සමාගම 2025 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන…

13 Aug 2026 Discuss