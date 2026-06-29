Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෝර්මුස් සමුද්‍රසන්ධිය අසල ප්‍රහාර මාලාවකට පසු එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය 'ආයුධ තැබීමට' එකඟ වෙති

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෝර්මුස් සමුද්‍රසන්ධිය අසල ප්‍රහාර මාලාවකට පසු එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය 'ආයුධ තැබීමට' එකඟ වෙති

ජ්‍යෙෂ්ඨ එක්සත් ජනපද නිලධාරියෙකු උපුටා දක්වමින් කළ මාධ්‍ය වාර්තා කිහිපයකට අනුව, පසුගිය දින කිහිපය තුළ තතුංවූ ප්‍රහාර හුවමාරුවකට අනතුරුව එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය "ආයුධ තැබීමට" එකඟතාවකට එළඹ ඇත.

උපායමාර්ගික ජල මාර්ගයක උග්‍රවීම

ලෝකයේ ගෝලීය තෙල් ප්‍රවාහනයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් හරහා ගෙන යන ඉතාමත් තීරණාත්මක මුහුදු මාර්ගයක් වන හෝර්මුස් සමුද්‍රසන්ධිය හා එහි ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල සිදු වූ සේනා ප්‍රහාර කිහිපයකට අනතුරුව මෙම එකඟතාවට එළඹ ඇත. මෙම තතු ගැටීම ප්‍රාදේශීය ස්ථාවරත්වය හා ජාත්‍යන්තර නාවික මාර්ගවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධව ත්වරිත සැලකිල්ලක් ඇති කළේය.

වොෂිංටනය හා තෙහෙරානය දෙපක්ෂයම පවතින සටන් විරාම ගිවිසුම කඩ කළ බවට එකිනෙකා විරුද්ධව චෝදනා එල්ල කරමින්, පුළුල් ගැටුමකට හේතු විය හැකි කෝප්‍රකාශ හුවමාරු ආරම්භ කළේ අනෙක් පාර්ශ්වය බවට එකිනෙකා දොස් පැවරූහ.

සටන් විරාමය අඳුරු කළ අන්‍යෝන්‍ය චෝදනා

අන්‍යෝන්‍ය දොස් පැවරීම් මැද වුවද, දෙපක්ෂයේම නිලධාරීන් ගැටුම් ගිනිකොණ සිට පියවරක් පසුපසට ගෙන ඇති බව පෙනෙන අතර, වාර්තා වන "ආයුධ තැබීමේ" එකඟතාව සතුරුකම් තාවකාලිකව නතර කිරීමේ සංඥාවක් ලෙස සැලකේ. මෙම අවබෝධයේ නිශ්චිත කොන්දේසි හා එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කිසියම් නිල යාන්ත්‍රණයක් පවතිනවාද යන්න මේ අවස්ථාවේ තවමත් අපැහැදිලිය.

ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ආයතන උපුටා දැක්වූ එක්සත් ජනපද නිලධාරියෙකු, මෑත ප්‍රහාර හුවමාරුවට අනතුරුව ජාතීන් දෙකම ආයුධ තැබීමට එකඟ වූ බව තහවුරු කළේය.

කලාපයට හා ඉන් ඔබ්බට ඇති ඇඟවීම්

මෙම වර්ධනයන් ශ්‍රී ලංකාවට හා මැද පෙරදිග තෙල් ආනයනය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින අනෙකුත් රටවලට සැලකිය යුතු බරක් දරයි. හෝර්මුස් සමුද්‍රසන්ධිය හරහා නාවික ප්‍රවාහනයට ඇති ඕනෑම දීර්ඝකාලීන බාධාවක් ගෝලීය ඉන්ධන මිල හා සැපයුම් දාම කෙරෙහි බලපෑ හැකි අතර, ඒ හේතුවෙන් දකුණු ආසියාව පුරා ද්විතීයික ප්‍රතිවිපාක දැනෙනු ඇත.

  • හෝර්මුස් සමුද්‍රසන්ධිය ගෝලීය තෙල් වෙළඳාමෙන් සියයට 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් හසුරුවයි.
  • එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය දෙකම සටන් විරාමය පළමුව කඩ කළේ අනෙකා බවට එකිනෙකා විරුද්ධව චෝදනා කළහ.
  • "ආයුධ තැබීමේ" එකඟතාව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ආයතනවලට එක්සත් ජනපද නිලධාරියෙකු විසින් තහවුරු කරන ලදී.

බිඳෙනසුලු විරාමය පවතිනු ඇත්දැයි, නැතහොත් තවදුරටත් ප්‍රකෝපකාරී සිදුවීම් මැදපෙරදිගේ අතිශය ක්‍රියාකාරී ගිනිකුණ්ඩවලින් එකක් නැවත දල්වාලිදැයි යන්න විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනාධිපති දිසානායක ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ අගයන් පුනර්ජීවනය කිරීමට කැඳවීමක් කරයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ අගයන් පුනර්ජීවනය කිරීමට කැඳවීමක් කරයි

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ මූලධර්ම පුනර්ජීවනය කිරීමට 촉구 කරමින්, ජාතියේ සංස්කෘතික හා සදාචාරාත්මක රටාව ඓතිහාසිකව හැඩගස්වා ඇති අගයන් හා…

29 Jun 2026 Discuss
2026 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වේ — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 53,000 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වේ — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 53,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු ආසාදන ව්‍යාප්තිය ජනාරෝග්‍ය ගැටලුවක් බවට පත්වේ නවතම ලබාගත් දත්තයන්ට අනුව, 2026 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන්ගේ මුළු සංඛ්‍යාව 53,000 සීමාව…

29 Jun 2026 Discuss
ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ අතේ හදා ගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළී පිරිමි දෙදෙනෙකු මිය යයි Sinhala

ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ අතේ හදා ගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළී පිරිමි දෙදෙනෙකු මිය යයි

රිදීමාලියද්දේදී සංචාරක කණ්ඩායමක් ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ ගමන් කළ අතේ හදාගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළීම නිසා පිරිමි දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඛේදජනක සිදුවීමක් වාර්තා විය.…

29 Jun 2026 Discuss