ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ අතේ හදා ගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළී පිරිමි දෙදෙනෙකු මිය යයි
රිදීමාලියද්දේදී සංචාරක කණ්ඩායමක් ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ ගමන් කළ අතේ හදාගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළීම නිසා පිරිමි දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඛේදජනක සිදුවීමක් වාර්තා විය.
දේශීය ප්රජාව කම්පනයට පත් කළ මෙම සිදුවීම, නිසි ආරක්ෂක පූර්වෝපාය රහිතව විවෘත ජලාශවල අනාරක්ෂිත, අතේ නිමවන ජලයාන භාවිතා කිරීමේ භයානකත්වය පිළිබඳ තියුණු අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සැලකේ.
සිදු වූ දේ
කණ්ඩායම අතේ හදාගත් රෆ්ට් යානයක් සෑදා ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයට බැස සිටියදී එය පෙරළී යාත්රා කළ පිරිස ජලයට හෙළිණ. දුෂ්කරතාවට පත් වූවන්ට සහාය වීමට ගත් උත්සාහයන් නොතකා, ගළවා ගැනීමට සමත් වීමට පෙර දෙදෙනෙකු ජලයේ ගිලී මිය ගියහ.
කණ්ඩායමේ ඉතිරි සාමාජිකයන් මෙම අවාසනාවන්ත සිදුවීමෙන් බේරී ඇති බව වාර්තා වේ. ජලාශය පෙරළීමෙන් අනතුරුව බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇති අතර ඔවුහු සිදුවීම් ස්ථානයට ගොඩවී ඇත.
නැවත නැවතත් ඇති වන භයානකත්වය
ශ්රී ලංකාව පුරා අභ්යන්තර ජලාශ හා ජලමාර්ගවල අතේ නිමවන ජලයාන සම්බන්ධ සිදුවීම් දිගින් දිගටම ගැටලුවක් ලෙස පවතී. ජලාශ, මතුපිටින් සන්සුන් ලෙස පෙනුනද, විශේෂයෙන් පිහිනීමේ හැකියාව නොමැති හෝ ජීවිත රක්ෂණ උපකරණ නොමැති අය සඳහා, සැලකිය යුතු අවදානම් ඇති කළ හැකිය.
- අතේ නිමවන රෆ්ට් යාන වල පාවෙන ගතිය හෝ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ව්යුහාත්මක සහතිකයක් නොමැත
- බොහෝ අභ්යන්තර ජලාශ ප්රදේශවල නිත්ය ආරක්ෂක නිලධාරීන් හෝ බේරුම් කිරීමේ උපකරණ නොමැත
- සැලකුම්කරුවන් බොහෝ විට යතට ඇති ජල ධාරා හා ගැඹුරු විචලනයන් පිළිබඳ නොදන්නා අවස්ථා ඇත
ජලාශ හා දිවයිනේ අනෙකුත් අභ්යන්තර ජලාශිත ස්ථානවල අනවසර හා අනාරක්ෂිත ජලයාන භාවිතා කිරීමෙන් වැළකීමට බලධාරීන් ජනතාවට නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත.
මෙම මරණ, එවැනි විනෝදාස්වාද ක්රියාකාරකම් සාමාන්ය නමුත් බොහෝ දුරට නිරීක්ෂණයකින් තොරව සිදු වන ග්රාමීය හා අර්ධ ග්රාමීය ප්රදේශවල විශේෂයෙන්, ජල ආරක්ෂාව පිළිබඳ වඩා පුළුල් මහජන දැනුවත්භාවයක් සඳහා නව ඉල්ලීම් ඇති කිරීමට හේතු වී ඇත.
සිදුවීමේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.