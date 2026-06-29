Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ අතේ හදා ගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළී පිරිමි දෙදෙනෙකු මිය යයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ අතේ හදා ගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළී පිරිමි දෙදෙනෙකු මිය යයි

රිදීමාලියද්දේදී සංචාරක කණ්ඩායමක් ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ ගමන් කළ අතේ හදාගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළීම නිසා පිරිමි දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඛේදජනක සිදුවීමක් වාර්තා විය.

දේශීය ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කළ මෙම සිදුවීම, නිසි ආරක්ෂක පූර්වෝපාය රහිතව විවෘත ජලාශවල අනාරක්ෂිත, අතේ නිමවන ජලයාන භාවිතා කිරීමේ භයානකත්වය පිළිබඳ තියුණු අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සැලකේ.

සිදු වූ දේ

කණ්ඩායම අතේ හදාගත් රෆ්ට් යානයක් සෑදා ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයට බැස සිටියදී එය පෙරළී යාත්‍රා කළ පිරිස ජලයට හෙළිණ. දුෂ්කරතාවට පත් වූවන්ට සහාය වීමට ගත් උත්සාහයන් නොතකා, ගළවා ගැනීමට සමත් වීමට පෙර දෙදෙනෙකු ජලයේ ගිලී මිය ගියහ.

කණ්ඩායමේ ඉතිරි සාමාජිකයන් මෙම අවාසනාවන්ත සිදුවීමෙන් බේරී ඇති බව වාර්තා වේ. ජලාශය පෙරළීමෙන් අනතුරුව බලධාරීන්ට දැනුම් දී ඇති අතර ඔවුහු සිදුවීම් ස්ථානයට ගොඩවී ඇත.

නැවත නැවතත් ඇති වන භයානකත්වය

ශ්‍රී ලංකාව පුරා අභ්‍යන්තර ජලාශ හා ජලමාර්ගවල අතේ නිමවන ජලයාන සම්බන්ධ සිදුවීම් දිගින් දිගටම ගැටලුවක් ලෙස පවතී. ජලාශ, මතුපිටින් සන්සුන් ලෙස පෙනුනද, විශේෂයෙන් පිහිනීමේ හැකියාව නොමැති හෝ ජීවිත රක්ෂණ උපකරණ නොමැති අය සඳහා, සැලකිය යුතු අවදානම් ඇති කළ හැකිය.

  • අතේ නිමවන රෆ්ට් යාන වල පාවෙන ගතිය හෝ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ ව්‍යුහාත්මක සහතිකයක් නොමැත
  • බොහෝ අභ්‍යන්තර ජලාශ ප්‍රදේශවල නිත්‍ය ආරක්ෂක නිලධාරීන් හෝ බේරුම් කිරීමේ උපකරණ නොමැත
  • සැලකුම්කරුවන් බොහෝ විට යතට ඇති ජල ධාරා හා ගැඹුරු විචලනයන් පිළිබඳ නොදන්නා අවස්ථා ඇත
ජලාශ හා දිවයිනේ අනෙකුත් අභ්‍යන්තර ජලාශිත ස්ථානවල අනවසර හා අනාරක්ෂිත ජලයාන භාවිතා කිරීමෙන් වැළකීමට බලධාරීන් ජනතාවට නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත.

මෙම මරණ, එවැනි විනෝදාස්වාද ක්‍රියාකාරකම් සාමාන්‍ය නමුත් බොහෝ දුරට නිරීක්ෂණයකින් තොරව සිදු වන ග්‍රාමීය හා අර්ධ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්, ජල ආරක්ෂාව පිළිබඳ වඩා පුළුල් මහජන දැනුවත්භාවයක් සඳහා නව ඉල්ලීම් ඇති කිරීමට හේතු වී ඇත.

සිදුවීමේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කේමාර් රෝච් පරීක්ෂණ වික්කට් 300ක් ලබාගනිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් තුළින් ශ්‍රී ලංකාව කඩා බිඳ දමයි Sinhala

කේමාර් රෝච් පරීක්ෂණ වික්කට් 300ක් ලබාගනිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් තුළින් ශ්‍රී ලංකාව කඩා බිඳ දමයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගවත් පන්දු යවන්නා කේමාර් රෝච්, සිය 300වන පරීක්ෂණ වික්කටය ලබාගනිමින් කැරිබියන් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව සටහන් කළේ, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්…

29 Jun 2026 Discuss
ස්වීඩන් සංවර්ධන අරමුදලෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩාව්‍යාපාර අංශයට රැකියා උත්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 15ක් ආයෝජනය කෙරේ Sinhala

ස්වීඩන් සංවර්ධන අරමුදලෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩාව්‍යාපාර අංශයට රැකියා උත්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 15ක් ආයෝජනය කෙරේ

ස්වීඩනයේ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය වන Swedfund, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායන් (MSMEs) ශක්තිමත් කිරීම සහ දිවයින පුරා දේශීය රැකියා අවස්ථා…

29 Jun 2026 Discuss
විශ්වාසය, බලය සහ කුල භේදය: ශ්‍රී ලාංකේය බුද්ධාගම එහි සදාචාරාත්මක දිශානතිය අහිමි කරගත් ආකාරය Sinhala

විශ්වාසය, බලය සහ කුල භේදය: ශ්‍රී ලාංකේය බුද්ධාගම එහි සදාචාරාත්මක දිශානතිය අහිමි කරගත් ආකාරය

දේශපාලනය හා වරප්‍රසාද සමඟ කටු ගැසී ගිය පූජනීය සම්ප්‍රදායක් බුද්ධාගම ශ්‍රී ලංකාවට ළඟා වූයේ සහස්‍ර දෙකකට අධික කාලයකට පෙර, කරුණාව, සමානාත්මතාව සහ දුකෙන් මිදීම…

29 Jun 2026 Discuss