ස්වීඩන් සංවර්ධන අරමුදලෙන් ශ්රී ලංකාවේ කුඩාව්යාපාර අංශයට රැකියා උත්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 15ක් ආයෝජනය කෙරේ
ස්වීඩනයේ සංවර්ධන මූල්ය ආයතනය වන Swedfund, ශ්රී ලංකාවේ ක්ෂුද්ර, කුඩා හා මධ්යම ප්රමාණයේ ව්යවසායන් (MSMEs) ශක්තිමත් කිරීම සහ දිවයින පුරා දේශීය රැකියා අවස්ථා සৃජනය කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ශ්රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 15ක් ලබාදීමට කැපවී සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ෟව්යයට උපායමාර්ගික ආයෝජනයක්
මෙම ආයෝජනය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික හැකියාව කෙරෙහි ජාත්යන්තර විශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් ඇති බවට සංඥාවක් වන අතර, විශේෂයෙන් මෑත වසරවල දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව රට යළිස්ථාපිත වීමේ ගමනේ යෙදී සිටින වේලාවේ මෙය වැදගත් වේ. MSMEs ඉලක්ක කරගෙන අරමුදල් යොමු කිරීමෙන් Swedfund ශ්රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශයේ කොඳු නාරටිය — රටේ ශ්රම බලකායෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සාමූහිකව රැකියාවෙහි යොදවන ව්යාපාරික ස්ථර — ශක්තිමත් කිරීමට ඉලක්ක කරයි.
MSMEs ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් රඟ දක්වන අතර, කෘෂිකර්මය, නිෂ්පාදනය, සිල්ලර වෙළඳාම සහ සේවා ඇතුළු විවිධ අංශ හරහා ව්යාප්ත වී ඇත. එහෙත්, දිගු කලක් තිස්සේ ලාභදායී මූල්ය පහසුකම් ලබා ගැනීමේ අපහසුතාව මෙම ව්යාපාරවලට ව්යාප්ත වී අතිරේක කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම වැළැක්වීමේ ප්රධාන බාධකයක් ලෙස පවතී.
මෙම අරමුදලෙන් ඉලක්ක කෙරෙන ඉලක්ක
Swedfund ලබාදෙන ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 15ේ කැපවීම, කුඩා හා මධ්යම ව්යාපාරිකයන්ට මූල්ය ප්රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම, මෙමඟින් ව්යාපාර පුළුල් කිරීමට, උපකරණ හා යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය කිරීමට සහ අවසානයේ මූලික මට්ටමේ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා තිරසාර රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසනු ඇත.
- ක්ෂුද්ර, කුඩා හා මධ්යම ව්යවසායන්ගේ වර්ධනය හා තිරසාරභාවය සඳහා සහාය
- දේශීය ආර්ථිකයේ බහු අංශ හරහා රැකියා සৃජනය පහසු කිරීම
- සේවා නොලත් ව්යාපාරික ප්රජාවන් සඳහා සංවර්ධන මූල්ය ප්රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම
- ශ්රී ලංකාවේ දිගුකාලීන, සර්වසමාවේශී ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීම
Swedfund පිළිබඳව
Swedfund යනු ස්වීඩන් රජයේ සංවර්ධන මූල්ය ආයතනය වන අතර, සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් සහ නැගී එන වෙළෙඳපොළවල් තිරසාර ව්යාපාරවලට ආයෝජනය කිරීම එහි නිල භාරය වේ. එහි ආයෝජන තිරසාර සංවර්ධනයේ මූලධර්ම මත මෙහෙයවනු ලබන අතර, ගෞරවාන්විත රැකියා නිර්මාණය, ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය ප්රවර්ධනය සහ දරිද්රතාව අඩු කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.
Swedfund හි ආයෝජන ආකෘතිය මූල්ය ලාභ සහ මැනිය හැකි සංවර්ධන බලපෑම යන දෙකම ජනනය කිරීම කේන්ද්ර කොටගනිමින් ක්රියාත්මක වන බැවින්, එය ස්වකීය පෞද්ගලික අංශ ප්රතිනිර්මාණය කර පුළුල් කිරීමට ක්රියා කරන ආර්ථිකවලට සැලකිය යුතු හවුල්කරුවෙකු බවට පත් කරයි.
ශ්රී ලංකාව සඳහා වැදගත්කම
2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ස්වකීය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ විදේශ ආයෝජන誘致 කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාව සඳහා, මෙම සංවර්ධන ප්රාග්ධන ආවාහය ඉතා歡迎 කළ හැකි ප්රවර්ධනයකි. MSME අංශය ශක්තිමත් කිරීම, රැකියා විරහිතභාවය අඩු කිරීමට සහ පුළුල් පදනමක් සහිත ආර්ථික වර්ධනය ඇති කිරීමට ඉතාමත් ඵලදායි උපාය මාර්ගවලින් එකක් ලෙස ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් විසින් බහුලව සලකනු ලැබේ.
Swedfund ගේ කැපවීම ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික නැවත පිබිදීමට සහාය වීම අරමුණු කරගත් ජාත්යන්තර හවුල්කාරිත්වයන්ගේ වර්ධනය වෙන ලැයිස්තුවට එකතු වන අතර, දිවයිනේ නාගරික හා ග්රාමීය ප්රජාවන් දෙකෙහිම ජීවනෝපාය කෙරෙහි ස්පර්ශ කළ හැකි බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.