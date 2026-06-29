Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2025 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේංගු උවදුර තීව්‍ර වෙයි — ජාතික රෝගී සංඛ්‍යාව 53,000 ඉක්මවයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2025 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේංගු උවදුර තීව්‍ර වෙයි — ජාතික රෝගී සංඛ්‍යාව 53,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ සමස්ත දේංගු රෝගී සංඛ්‍යාව 53,000 ඉක්මවයි

මෙම වර්ෂය තුළ දිවයින පුරා වාර්තා වූ දේංගු උණ රෝගීන්ගේ සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව 53,159 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ රටේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අතර දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇති බැවින් ශ්‍රී ලංකාව මෙවර බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටී.

නගරාශ්‍රිත හා ග්‍රාමීය යන දෙආකාරයේම ප්‍රජාවන් බලපෑමට ලක් කරමින් දේංගු රෝගය දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් පුරා ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින අතර, මෙම සංඛ්‍යාලේඛන දිවයිනේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත පැටවෙන විශාල බරක් පිළිබිඹු කරයි.

මහජන සෞඛ්‍යයට නිරන්තර තර්ජනයක්

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන දේංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ නැවත නැවත පැමිණෙන ඍතුමය අභියෝගයක් ව පවතී. කෙසේ වෙතත්, මෙවර මෙතෙක් වාර්තා වූ ආසාදන ප්‍රමාණය, සම්බන්ධීකරණය වූ මහජන සෞඛ්‍ය මැදිහත්වීමක අවශ්‍යතාවය තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.

නිවාස අභ්‍යන්තරයේ හා ඒ අවට, ඉදිකිරීම් ස්ථානවල සහ පොදු ස්ථානවල고여 ඇති එකතැන පල් වූ ජලය මදුරුවන්ගේ ප්‍රධාන බිහිවීමේ භූමිය බවට පත් වන බවත්, එය රෝගය වේගයෙන් පැතිරීමට හේතු වන බවත් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අනතුරු අඟවා ඇත.

මහජනතාවට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

ආසාදන අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් විසින් පුරවැසියන්ට දිගටම අනුශාසනා කරනු ලැබේ. සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් විසින් නිර්දේශ කරන ලද ප්‍රධාන වැළැක්වීමේ ක්‍රමෝපායන් මෙසේය:

  • නිවස අවට ඇති මල් පාත්ති, රබර් රෝද සහ බඳුන්වල එකතැන පල් වූ ජලය ඉවත් කිරීම
  • විශේෂයෙන් අලුයම් සහ සන්ධ්‍යා කාලවලදී මදුරු විකර්ෂක සහ ආරක්ෂිත ඇඳුම් භාවිත කිරීම
  • වැසි ජලය රැස් විය හැකි අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
  • උණ, දරුණු හිසරදය සහ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ අත්විඳීමේදී වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සෙවීම

නිරන්තර ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඉල්ලීම්

රෝගී සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යෑම් සමගම, දේංගු වැළැක්වීමේ ව්‍යාපාරවලට ස්ථාවරව සම්බන්ධ වී සක්‍රීයව දායකත්වය දැක්වීමට ප්‍රාදේශීය රජයේ ආයතන, ප්‍රජා සංවිධාන සහ තනි පවුල් කෙරෙහි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඉල්ලීම් කරමින් සිටී.

කුඩා දරුවන් සහ වැඩිහිටියන් වැනි අවදානමට ලක් විය හැකි කණ්ඩායම් අතර විශේෂයෙන්, දේංගු රෝගය ජීවිතයට තර්ජනාත්මක වීම වැළැක්වීම සඳහා කෙටිකාලීන හඳුනා ගැනීම සහ ක්ෂණික ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතාමත් ප්‍රධාන බව වෛද්‍ය විශේෂඥයන් අවධාරණය කරයි.

නිල සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ දැනුම්දීම් හරහා යාවත්කාලීනව සිටීමටත්, ඇතැම් මදුරු බිහිවීමේ ස්ථාන පිළිබඳව ප්‍රාදේශීය බලධාරීන්ට ප්‍රමාදයකින් තොරව වාර්තා කිරීමටත් මහජනතාව දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම අඩුවීමට නියමිත බව මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

2026 දී ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ආදායම අඩුවීමට නියමිත බව මුදල් අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යාංශය 2026 වර්ෂයේ දී රජයේ ආදායම අඩුවීමට ඉඩ ඇති බව සංඥා කර ඇති අතර, එය රටේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සඳහා ගනු ලබන මෙහෙයුම් සහ ජාත්‍යන්තර ණය සහන…

29 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති රහසිගත ට්‍රැක්-II සාකච්ඡාවලින් ඉන්දියාව අත් සෝදා ගනී — ජෙනරාල්වරුන් හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන් සහභාගී වූ රැස්වීම Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති රහසිගත ට්‍රැක්-II සාකච්ඡාවලින් ඉන්දියාව අත් සෝදා ගනී — ජෙනරාල්වරුන් හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන් සහභාගී වූ රැස්වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ හෝටලයක පැවති රහසිගත රාජ්‍යතාන්ත්‍රික රැස්වීමෙන් ඉන්දියාව නිල වශයෙන් ඉවත් වී ඇති අතර, ඉන්දීය රජයේ ප්‍රභවයන්ට ආරෝපණය කෙරෙන ප්‍රකාශවලට අනුව, නව…

29 Jun 2026 Discuss
රජය යූ-ටියුබ් නාලිකා හරහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කතන්දර සකසයි — දිලිත් ජයවීර චෝදනා කරයි Sinhala

රජය යූ-ටියුබ් නාලිකා හරහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කතන්දර සකසයි — දිලිත් ජයවීර චෝදනා කරයි

විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර, රජය තෝරාගත් යූ-ටියුබ් නාලිකා හරහා ඉදිරි අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ අපේක්ෂා ජනනය කරමින් මහජන මතය…

29 Jun 2026 Discuss