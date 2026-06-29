Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මෙlethal වසරේ වාර්තා සංඛ්‍යාව 53,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය තීව්‍ර වෙයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මෙlethal වසරේ වාර්තා සංඛ්‍යාව 53,000 ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු තත්ත්වය තීව්‍ර වෙයි

ඩෙංගු ආසාදන ව්‍යාප්තියේ බියකරු වර්ධනය මහජන සෞඛ්‍ය කනස්සල්ල මතු කරයි

නවතම සෞඛ්‍ය දත්තයන්ට අනුව, 2025 වසරේ මේ දක්වා රටපුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 53,159 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටී.

මෙම සංඛ්‍යාලේඛන, මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගයට එරෙහිව දිවයිනේ දිනෙන් දිනෙ උත්සන්න වෙමින් පවතින සටනෙහි නොසතුටුදායක තතු හෙළිදරව් කරන අතර, ජාතික සෞඛ්‍ය සේවාව හා දේශීය ප්‍රජාවන් කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කරමින් තිබේ.

ජාතික තර්ජනයක්

එඩීස් මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ස්ථීරව පවතින මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස අඛණ්ඩව පවතී. සෑම වයස් කොටසකටම බලපාන මෙම රෝගය, එහි බරපතළ ස්වරූපයෙන් නිසි කලට හඳුනාගෙන ප්‍රතිකාර නොකළේ නම් ජීවිතයට තර්ජනාත්මක සංකූලතා ඇති කළ හැකිය.

විශේෂයෙන් මදිර ජලය රැදී සිටීමට හිතකර ස්ථාන සෑදෙන දැඩි වර්ෂාපාත කාලවලදී, වැළැක්වීමේ පියවර真 真剣 ගැනීමට මහජනතාව දිරිමත් කරන ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටී.

මහජනතාවට කළ හැකි දේ

තම නිවෙස් හා අවට පරිසරය තුළ ඩෙංගු රෝගය පැතිරීමේ අවදානම අඩු කර ගැනීම සඳහා පහත පියවර ගැනීමට පුරවැසියන්ට මෙයින් මතක් කෙරේ:

  • භාජන, මල් කුඩු, ටයර් සහ මදුරුවන් වැඩෙන්නට ඉඩ දෙන අනෙකුත් ස්ථානවල රැදී ඇති මදිර ජලය ඉවත් කරන්න
  • විශේෂයෙන් මදුරු ක්‍රියාකාරිත්වය ඉහළ වන වේලාවන්හිදී මදුරු විකර්ෂකයන් හා ආවරණ ඇඳුම් භාවිත කරන්න
  • ඝන අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස බැහැර කර පිරිසිදු පරිසරයක් පවත්වා ගන්න
  • දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය හෝ ශරීර වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ මතු වුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න

බලධාරීන්ට ක්‍රියා කරන ලෙස ඉල්ලීම

රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින අතර, මහජන සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් හා ප්‍රජා නායකයන්, දෛශික පාලන වැඩසටහන් තීව්‍ර කිරීමටත්, මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර වැඩිකිරීමටත්, වැඩෙන රෝගී බරට මුහුණ දීමට රෝහල් සූදානම ශක්තිමත් කිරීමටත් මධ්‍යම හා පළාත් රජය යන දෙපාර්ශ්වයෙන්ම ඉල්ලා සිටී.

මෙවර ඩෙංගු තත්ත්වය තව දුරටත් උත්සන්න වීමට පෙර පාලනය කර ගැනීම සඳහා රට ක්‍රියා කරන මෙවේලේ, ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවධානයෙන් සිට සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ අතේ හදා ගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළී පිරිමි දෙදෙනෙකු මිය යයි Sinhala

ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ අතේ හදා ගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළී පිරිමි දෙදෙනෙකු මිය යයි

රිදීමාලියද්දේදී සංචාරක කණ්ඩායමක් ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ ගමන් කළ අතේ හදාගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළීම නිසා පිරිමි දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඛේදජනක සිදුවීමක් වාර්තා විය.…

29 Jun 2026 Discuss
කේමාර් රෝච් පරීක්ෂණ වික්කට් 300ක් ලබාගනිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් තුළින් ශ්‍රී ලංකාව කඩා බිඳ දමයි Sinhala

කේමාර් රෝච් පරීක්ෂණ වික්කට් 300ක් ලබාගනිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් තුළින් ශ්‍රී ලංකාව කඩා බිඳ දමයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගවත් පන්දු යවන්නා කේමාර් රෝච්, සිය 300වන පරීක්ෂණ වික්කටය ලබාගනිමින් කැරිබියන් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව සටහන් කළේ, වෙස්ට් ඉන්ඩීස්…

29 Jun 2026 Discuss
ස්වීඩන් සංවර්ධන අරමුදලෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩාව්‍යාපාර අංශයට රැකියා උත්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 15ක් ආයෝජනය කෙරේ Sinhala

ස්වීඩන් සංවර්ධන අරමුදලෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩාව්‍යාපාර අංශයට රැකියා උත්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 15ක් ආයෝජනය කෙරේ

ස්වීඩනයේ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය වන Swedfund, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායන් (MSMEs) ශක්තිමත් කිරීම සහ දිවයින පුරා දේශීය රැකියා අවස්ථා…

29 Jun 2026 Discuss