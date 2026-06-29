ශ්රී ලංකාව ඩෙංගු රැගෙන එන මදුරුවන්ට එරෙහි ගුවන් සටනට හමුදා ඩ්රෝනයන් යොදා ගනී
ශ්රී ලංකාව ඩෙංගු උණට එරෙහි සටනේදී අසාමාන්ය පියවරක් ගනිමින්, දිවයිනේ ඇතිවිය හැකි මාරාන්තික රෝගය පතුරවන මදුරු ජනගහනය මර්දනය කිරීම සඳහා හමුදා ශ්රේණියේ ඩ්රෝනයන් යොදාගෙන ඇත.
වර්ධනය වන මහජන සෞඛ්ය අර්බුදයකට අධිතාක්ෂණික ප්රතිචාරයක්
රටේ නිතර නිතර ඇතිවන ඩෙංගු උණ වසංගත පාලනය යටතට ගැනීම සඳහා දියත් කරන ලද තීව්ර වූ ව්යාපාරයේ කොටසක් ලෙස ශ්රී ලංකා බලධාරීන් ගුවන් තාක්ෂණය වෙත යොමු වී ඇත. සාම්ප්රදායික භූමි මත පදනම් වූ ක්රමවලට සාපේක්ෂව වඩා වේගයෙන් හා කාර්යක්ෂමව මදුරු ප්රජනන භූමි ඉලක්ක කරගෙන පුළුල් ප්රදේශ ආවරණය කිරීමට හමුදා ඩ්රෝනයන් දැනට යොදාගනු ලැබේ.
මෙම ක්රියාමාර්ගය රටේ මහජන සෞඛ්ය උපාය මාර්ගයේ සැලකිය යුතු තීව්රතාවයක් සනිටුහන් කරන අතර, විශේෂයෙන් මදුරු ජනගහනය විශාල ලෙස ඉහළ යන තෙත් සමයන්හිදී ඩෙංගු රෝගය ව්යාප්ත වීමේ පරිමාණය හා අඛණ්ඩ බව ගැන නිලධාරීන් අතර වැඩෙන කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.
ඩ්රෝනයන් ඇයි?
දුම් දැමීමේ මෙහෙයුම් සහ ප්රජා පිරිසිදු කිරීමේ ව්යාපාර ඇතුළු සාම්ප්රදායික මදුරු මර්දන ප්රයත්නයන් දිගු කලක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු විරෝධී ව්යාපාරවල කොඳු නාරටිය වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, ඝන නාගරික පදිංචි ප්රදේශ, විශාල වතු කලාප සහ දුෂ්කර භූමි ප්රදේශ ආවරණය කිරීමේදී මෙම ක්රම බොහෝ විට ප්රමාණවත් නොවේ.
මෙම සන්දර්භය තුළ ඩ්රෝනයන් ප්රධාන වාසි කිහිපයක් ලබා දෙයි:
- භූමි කණ්ඩායම් වලට අවශ්ය කාලයෙන් කොටසක් තුළ විශාල භෞගෝලික ප්රදේශ ආවරණය කිරීමේ හැකියාව
- එකතු ව සිටින ජල තටාක සහ හඳුනාගත් ප්රජනන ස්ථාන නිවැරදිව ඉලක්ක කිරීම
- වසංගත කලාපවල සේවය කරන මහජන සෞඛ්ය සේවකයන්ට ඇති අවදානම අවම කිරීම
- අන්ය ක්රම මඟින් ළඟාවීමට දුෂ්කර ප්රදේශවල සේවය කිරීමේ හැකියාව
ඩෙංගු රෝගය බරපතල තර්ජනයක් ලෙස පවතී
ශ්රී ලංකාවේ දිගු කාලීනව පවතින ප්රධාන මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් ලෙස ඩෙංගු උණ දිගටම පවතී. මූලිකව Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටයෙන් බෝ වන මෙම රෝගය දරුණු උණ රෝග ලක්ෂණ ඇති කරන අතර, නිසි වේලාවට ප්රතිකාර නොකළහොත් ජීවිතයට තර්ජනාත්මක සංකූලතාවලට හේතු විය හැකිය.
ශ්රී ලංකාව දශක ගණනාවක් තිස්සේ නැවත නැවත ඇතිවන වසංගතවලට මුහුණ දී ඇති අතර, සමහර වර්ෂවල දස දහස් ගණනක් ස්ථිරව තහවුරු වූ රෝගීන් සහා සැලකිය යුතු මරණ සංඛ්යාවක් වාර්තා වී ඇත. සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිරන්තරව මහජනතාවට නිවාස අවට සිටින එකතු ව ඇති ජලය ඉවත් කිරීමටත්, රෝග ලක්ෂණ ආරම්භ වූ වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමටත් ආග්රහ කර ඇත.
වේගයෙන් ඉදිරි ගමන් කරන කලාපීය ප්රවණතාවක්
දෛශික පාලනය සඳහා ඩ්රෝන තාක්ෂණය අනුගමනය කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාව, මදුරුවන් මඟින් බෝ වන රෝග කළමනාකරණය සඳහා නව්ය විසඳුම් සොයා බලමින් සිටින ආසියාව හා ඉන් ඔබ්බේ වෙනත් රටවල් ගණනාවකට අතර ස්ථානගත කරයි. සිවිල් මහජන සෞඛ්ය කාර්යයන් සඳහා හමුදා සම්පත් ඒකාබද්ධ කිරීම, රජය වර්තමාන වසංගතය කෙරෙහි දක්වන බැරෑරුම් ආකල්පය අවධාරණය කරයි.
සෞඛ්ය බලධාරීන් ප්රජාවන්ට පිරිසිදු පරිසරයක් පවත්වා ගෙන යාමෙන් හා සැකකටයුතු ප්රජනන ස්ථාන ස්ථානීය නිලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමෙන් මෙම ප්රයත්නයන් අනුපූරකව සහාය දෙන ලෙස ආග්රහ කරමින්, ඩෙංගු රෝගයට එරෙහි සටනේදී තාක්ෂණයට තනිව මහජන සහයෝගය ආදේශ කළ නොහැකි බව අවධාරණය කළහ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.