Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කේමාර් රෝච් පරීක්ෂණ වික්කට් 300ක් ලබාගනිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් තුළින් ශ්‍රී ලංකාව කඩා බිඳ දමයි

29 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කේමාර් රෝච් පරීක්ෂණ වික්කට් 300ක් ලබාගනිමින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ඉනිමක් තුළින් ශ්‍රී ලංකාව කඩා බිඳ දමයි

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වේගවත් පන්දු යවන්නා කේමාර් රෝච්, සිය 300වන පරීක්ෂණ වික්කටය ලබාගනිමින් කැරිබියන් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ තම නම සදාකාලිකව සටහන් කළේ, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව ඉනිමකින් පරාජය කළ, ක්‍රිකට් රසිකයන්ගේ සිහිනෙහි රැඳෙන දිනකදීය.

රෝච්ගේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානය

දිගු කලක් තිස්සේ ක්‍රීඩා කළ මෙම වේග පන්දු යවන්නා, පරීක්ෂණ ක්‍රිකට්හිදී වටිනා වික්කට් 300 සීමාවට ළඟා වූ නවතම වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙමින්, ප්‍රදේශය නියෝජනය කළ ශ්‍රේෂ්ඨතම වේග පන්දු යවන්නන් අතර ස්ථිර ස්ථානයක් තහවුරු කරගත්තේය. සන්ධිස්ථාන වික්කටය ලබාගත් මොහොත සගයන්ගේ සතුටු සමරුවෙන් සහ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සත්කාරයෙන් සමරනු ලැබූ අතර, රෝච්ගේ ජාත්‍යන්තර වෘත්තීය ජීවිතය නිර්වචනය කළ වසර ගණනාවක කැපවීම හා දක්ෂතාව ඒ හරහා ඇගයීමට ලක් විය.

ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා ආධිපත්‍යය දැරූ වෙස්ට් ඉන්ඩීස්

තරඟය සමස්තයක් ලෙසම එකපාර්ශ්වික ස්වභාවයක් ගත් අතර, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව සමස්ත ඉනිම් ජයක් ලබාගනිමින් ක්‍රීඩාව මුළුමනින්ම ස්වකීය පාලනය යටතේ පවත්වාගෙන ගියේය. රෝච්ගේ ආවේගශීලී දස්කම් ප්‍රමුඛ, විනීත වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය ඉදිරියේ ඔවුන් ගත්ත ස්ථාවරයක් ගැනීමට අසමත් වීම ශ්‍රී ලංකාවට දැඩි කලකිරීමක් ගෙන දුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකාවට දුෂ්කර අත්දැකීමක්

ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට ඉනිම් දෙකෙහිම අර්ථවත් අරගලයක් ගොඩනඟා ගැනීමට නොහැකි විය; වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පන්දු යවන්නන් තත්ත්වයන් ඵලදායි ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගත්හ. ඉනිම් පරාජය, මාලාවේ ඉතිරි තරඟ ඉදිරිපිට ශ්‍රී ලංකා කඳවුර තුළ බරපතල ආත්මාවලෝකනයකට ඉඩ සලසනු ඇත.

කෙසේ වෙතත්, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමට මෙම ජය සහ රෝච්ගේ පෞද්ගලික සන්ධිස්ථානය සැලකිය යුතු ගෙවීමක් ලබා දී ඇති අතර, ස්වකීය පිටකඩ මත පරීක්ෂණ ක්‍රිකට්හිදී ඔවුන් තවමත් බලසම්පන්න බලවේගයක් ව සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ අතේ හදා ගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළී පිරිමි දෙදෙනෙකු මිය යයි Sinhala

ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ අතේ හදා ගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළී පිරිමි දෙදෙනෙකු මිය යයි

රිදීමාලියද්දේදී සංචාරක කණ්ඩායමක් ලොග්ගල්ල ඔය ජලාශයේ ගමන් කළ අතේ හදාගත් රෆ්ට් යානයක් පෙරළීම නිසා පිරිමි දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඛේදජනක සිදුවීමක් වාර්තා විය.…

29 Jun 2026 Discuss
ස්වීඩන් සංවර්ධන අරමුදලෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩාව්‍යාපාර අංශයට රැකියා උත්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 15ක් ආයෝජනය කෙරේ Sinhala

ස්වීඩන් සංවර්ධන අරමුදලෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩාව්‍යාපාර අංශයට රැකියා උත්පාදනය ශක්තිමත් කිරීමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 15ක් ආයෝජනය කෙරේ

ස්වීඩනයේ සංවර්ධන මූල්‍ය ආයතනය වන Swedfund, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායන් (MSMEs) ශක්තිමත් කිරීම සහ දිවයින පුරා දේශීය රැකියා අවස්ථා…

29 Jun 2026 Discuss
විශ්වාසය, බලය සහ කුල භේදය: ශ්‍රී ලාංකේය බුද්ධාගම එහි සදාචාරාත්මක දිශානතිය අහිමි කරගත් ආකාරය Sinhala

විශ්වාසය, බලය සහ කුල භේදය: ශ්‍රී ලාංකේය බුද්ධාගම එහි සදාචාරාත්මක දිශානතිය අහිමි කරගත් ආකාරය

දේශපාලනය හා වරප්‍රසාද සමඟ කටු ගැසී ගිය පූජනීය සම්ප්‍රදායක් බුද්ධාගම ශ්‍රී ලංකාවට ළඟා වූයේ සහස්‍ර දෙකකට අධික කාලයකට පෙර, කරුණාව, සමානාත්මතාව සහ දුකෙන් මිදීම…

29 Jun 2026 Discuss