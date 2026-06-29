ශ්රී ලංකාවේ පැවති රහසිගත ට්රැක්-II සාකච්ඡාවලින් ඉන්දියාව අත් සෝදා ගනී — ජෙනරාල්වරුන් හා රාජ්යතාන්ත්රිකයන් සහභාගී වූ රැස්වීම
ශ්රී ලංකාවේ හෝටලයක පැවති රහසිගත රාජ්යතාන්ත්රික රැස්වීමෙන් ඉන්දියාව නිල වශයෙන් ඉවත් වී ඇති අතර, ඉන්දීය රජයේ ප්රභවයන්ට ආරෝපණය කෙරෙන ප්රකාශවලට අනුව, නව දිල්ලියේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් එම රැස්වීම "කිසිදු වටිනාකමක් නොදරන" බව හඳුන්වා දී ඇත.
著名 පෞද්ගලිකත්වයන්ගේ රහසිගත රැස්වීමක්
ට්රැක්-II සංවාදයක් ලෙස සංලක්ෂිත මෙම රැස්වීම — නිල නොවන, රාජ්ය නොවන රාජ්යතාන්ත්රික සහභාගීත්වයේ ආකාරයක් වන අතර, නිල මාර්ග වලින් බැහැරව සංවේදී කරුණු ගවේෂණය කිරීම සඳහා බොහෝ විට භාවිතා කෙරේ — කලාපයේ විශ්රාමික හමුදා ජෙනරාල්වරුන් හා හිටපු තානාපතිවරුන් එක්රැස් කළ බව වාර්තා වේ. ස්ථානය ශ්රී ලංකාවේ හෝටලයක් වූ නමුත්, නිශ්චිත ස්ථානය හා රැස්වීම පැවති නිවැරදි දිනය කිසිදු පාර්ශ්වයක් විසින් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
ට්රැක්-II රාජ්යතන්ත්රය සාමාන්යයෙන් හිටපු නිලධාරීන්, විද්යාඥයන් හා ප්රතිපත්ති විශේෂඥයන් සම්බන්ධ කර ගනිමින්, ඔවුන්ගේ සාකච්ඡා අවසානයේ නිල රාජ්ය ස්ථාවරයන්ට දායක විය හැකි බැව් අවබෝධයෙන් යුතුව, ආරවාදිත කරුණු පිළිබඳ අනිල වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීම ඇතුළත් වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම විශේෂ රැස්වීම ඉන්දියාවේ ඇස්වලින් එවැනි කිසිදු බරක් නොදරන බව නව දිල්ලිය පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
නව දිල්ලිය රැස්වීමේ වැදගත්කම තදින් ප්රතික්ෂේප කරයි
ඉන්දීය රජයේ ප්රභවයන් සාකච්ඡා ප්රතික්ෂේප කිරීමේදී නිශ්චිත ස්ථාවරයක් ගත් අතර, නිල ඉන්දීය විදේශ ප්රතිපත්තිය අදාළ වන තාක් දුරට, සාකච්ඡා "කිසිදු වටිනාකමක් නොදරන" බව ප්රකාශ කළේය. භාවිතා කළ තීව්ර භාෂාව, රැස්වීමේ ස්වභාවය සහ සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන් සම්බන්ධයෙන් නව දිල්ලියේ අපහසුතාවය සංඥා කරන නමුත්, සාකච්ඡාවල නිශ්චිත අන්තර්ගතය හෝ සහභාගිවන්නන් සියලු දෙනාගේ නම් ප්රකාශ කිරීමෙන් ඉන්දියාව වැළකී ඇත.
මෙම ප්රතික්ෂේපය, රැස්වීම කැඳවූයේ කවුරුන් ද, කුමන න්යාය පත්රයක් ඉදිරිපත් වූයේ ද, සහ වෙනත් කලාපීය රජයන් සංවාදය පහසු කිරීමේදී දැන සිටියේ ද, නැතහොත් සම්බන්ධ වූයේ ද යන ප්රශ්න මතු කරයි.
කලාපීය රාජ්යතන්ත්රය සඳහා ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකාව, ඉන්දියාව හා චීනය යන ශක්තිමත් අසල්වැසි රටවල් දෙක අතර දිගු කලක් සිට සියුම් සමතුලිතතාවයක් පවත්වා ගෙන ආ රටක් වශයෙන්, නැවතත් කලාපීය භූ-දේශපාලන අවධානයේ මධ්යයේ සිටී. එවැනි සංවේදී රැස්වීමක් සඳහා ශ්රී ලංකා හෝටලයක් ස්ථානය ලෙස තෝරා ගැනීම, ඉන්දියානු සාගරයේ ද්වීප රාජ්යයේ උපායමාර්ගික ස්ථානය පිළිබිඹු කරමින්, ස්වයංව කථා කරයි.
ට්රැක්-II රැස්වීම් අනිල වශයෙන් වුවද, ඒවායේ සංයුතිය හෝ ස්ථානය කලාතුරකින් අහම්බයක් නොවන බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙති. විශ්රාමික ජෙනරාල්වරුන් හා හිටපු රාජ්යතාන්ත්රිකයන්ගේ සහභාගීත්වය, සාකච්ඡා පුළුල් දකුණු ආසියානු හෝ ඉන්දියානු සාගර සන්දර්භය තුළ ආරක්ෂාව, හමුදා ස්ථාවරය, හෝ සංවේදී ද්විපාර්ශ්වික කරුණු ස්පර්ශ කර ඇති බවට යෝජනා කරයි.
ශ්රී ලංකාව තවමත් නිල වශයෙන් ප්රතිචාර දක්වා නොමැත
වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, ශ්රී ලංකා රජය රැස්වීම හෝ එය රටේ භූමියේ සිදු වූ බැව් පිළිබඳ ඕනෑම දැනුවත් භාවය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණ. රැස්වීමට පෙර කොළඹ සාකච්ඡා කෙරුණේ ද, නැතහොත් ප්රතිඵල ගැන දැනුවත් කෙරුණේ ද යන්න තවමත් අපැහැදිලිය.
මෙම සිදුවීම, ශ්රී ලංකාව වැනි කුඩා රටවල් තරඟකාරී කලාපීය බලවතුන් අතර සිරවී සිටින බව දක්නා, දකුණු ආසියාවේ නිල රාජ්ය සම්බන්ධතාවලට යටින් ක්රියාත්මක වීමට දිගටම ඉඩ දෙන අනිල රාජ්යතන්ත්රයේ සංකීර්ණ ජ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.