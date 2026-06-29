මැදපෙරදිග ගැටුම් ශ්රී ලාංකික පවුල්වල මුදල් පසුම්බිය හිලව් කරන්නේ කෙසේද
මැදපෙරදිග කලාපය පුරා ගැටුම් දිගින් දිගටම ජ්වලනය වෙද්දී, ඒවායේ ආර්ථික කම්පනය කිලෝමීටර් දහස් ගණනක් ඈතින් — සාමාන්ය ශ්රී ලාංකික පවුල්වල නිදන කාමරවල, මුළුතැන්ගෙවල් වල සහ බැංකු ගිණුම් වලද දැනී යයි.
තර්ජනයට ලක්ව ඇති ජීවන රේඛාව
දශක ගණනාවක් තිස්සේ, මැදපෙරදිගට කම්කරු සංක්රමණය ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් තීරණාත්මක ආර්ථික ජීවන රේඛාවක් ලෙස සේවය කර ඇත. ගෘහ සේවිකාවන් සිට ඉදිකිරීම් ශ්රමිකයන් සහ දක්ෂ වෘත්තිකයන් දක්වා ශ්රී ලාංකික කම්කරුවන් සිය ලක්ෂ ගණනක් — සෞදි අරාබිය, කුවේට්, කටාර්, එක්සත් අරාබි එමිරේට්ස් සහ ජෝර්දානය වැනි රටවල රැකියාවලින් තම ස්වදේශයේ සිටින පවුල් පෝෂණය කර ඇත. ඔවුන් යවන ප්රේෂණ ජාතික ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක ශාඛාවක් මෙන්ම දිවයිනේ නිවෙස් බොහොමයක ආර්ථික කොඳු නාරටිය ද වී තිබේ.
නමුත් කලාපය පුරා උත්සන්න වන අස්ථාවරත්වය නිසා ඒ ජීවන රේඛාව දැඩි තතිගැස්මකට ලක්ව ඇති අතර, ශ්රී ලාංකික පවුල් වැඩිවැඩියෙන් ඉහළ යන කනස්සල්ල, අඩු වන ආදායම් ප්රවාහ සහ විදේශගතව සිටින ආදරණීයයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාව වාර්තා කරනු ලැබේ.
ස්වදේශයේ මානව අගය
ගැටුම්වලට බලපෑමට ලක් වූ හෝ ගැටුම් ආශ්රිත ප්රදේශවල සේවය කරන ඥාතීන් සිටින පවුල්, දිනපතා කනස්සල්ල සහ ආර්ථික පීඩාව සමඟ ගෙන යන අරගලය විස්තර කරයි. බොහෝ සංක්රමණික කම්කරුවන්ගේ රැකියා අවස්ථා හකුළා ගොස් ඇත, ඔවුන්ගේ සේවා කොන්දේසි පිරිහී ඇත, නැතහොත් දිගු කාලීන ගැටුමේ කම්පනය කලාපීය ආර්ථිකයන් උරාගැනීමත් සමඟ ගෙදරට මුදල් යැවීමේ හැකියාව කඩාකප්පල් වී ඇත.
පාසල් ගාස්තු, වෛද්ය වියදම් සහ මූලික ආහාර පිරිවැය ආවරණය කිරීමට ප්රේෂණ මත සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ යැපෙන පවුල්වලට, ආදායම තාවකාලිකව අඩු වීමක් පවා ඉක්මනින් දුෂ්කරතා කරා ඇදා දැමිය හැකිය.
මුදල් නිත්යානුකූලව ලැබීම නතර වුණා. මොකද වෙන්නේ කියලා අපි දැනගත්තේ නැහැ. ගෙදර සෑම දෙයක්ම — කුලිය, දරුවන්ගේ පාසල — ඒ සෑම දෙයක්ම රඳා පවතින්නේ ඔහු යවන ඒ මුදල් මතයි.
එවැනි ගිණුම් ශ්රී ලංකාවේ සංක්රමණික යවන ප්රජාවන් හරහා, විශේෂයෙන් විකල්ප ආදායම් මාර්ග සීමිත සහ ප්රාදේශීය ආර්ථිකය ස්වල්ප විකල්ප ඉදිරිපත් කරන ග්රාමීය ප්රදේශවල මතු වෙමින් පවතින පුළුල් රටාවක් පිළිබිඹු කරයි.
සාර්ව ආර්ථික ඇඟවුම්
2022 දී ඇති වූ විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් තවමත් සුව ලබමින් සිටින ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය, කම්කරු ප්රේෂණ මත දැඩිව රඳා පවතී. මැදපෙරදිගෙන් ලැබෙන ප්රවාහ ඕනෑකමින් අඩු වීමක් ගෙනෙන ඇඟවුම්, තනි පවුල්වලට පමණක් නොව රටේ පුළුල් ගෙවුම් තුලනයට සහ විදේශ විනිමය සංචිතවලට ද සැලකිය යුතු ය.
ප්රාදේශීය ගැටුමේ සෘජු ප්රතිවිපාකයක් වන ඉහළ යන තෙල් මිල — ගැටලුව තව දුරටත් සංකීර්ණ කරමින්, ආනයන පිරිවැය ඉහළ නංවමින් සහ බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් වසර ගණනාවක ආර්ථික කළඹ ඉකිබිඳ ගැනීමට කළ ගාස්තුව ගෙවීමට කළ ගාස්තුව ගෙවා ඒ ගෙවා ඒ ගෙවා ගෙවා අලුතෙන් උද්ධමන පීඩනයක් සිදු කරයි.
රජයේ ක්රියාමාර්ග සඳහා ඇමතුම්
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ සංක්රමණික කම්කරු පෙනී සිටින්නන්, ශ්රී ලංකා රජය කලාපයේ කම්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට ක්රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස 촉구 කර ඇත; කොන්සල්ව සේවා ශක්තිමත් කිරීම, හදිසි නැවත රැගෙනෙවීමේ අරමුදල් පිහිටුවීම සහ විදේශයේ ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා ආරක්ෂාව ආරක්ෂා කිරීමට රාජ්යතාන්ත්රිකව සම්බන්ධ වීම ඊට ඇතුළත් ය.
ඔවුන් දේශීය රැකියා අවස්ථාවලට ආයෝජනය කිරීමෙන් රටේ මැදපෙරදිග කම්කරු සංක්රමණය මත යැපීම අඩු කිරීමට දිගු කාලීන ප්රතිපත්ති පියවරද ඉල්ලා සිටී — අනුප්
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.