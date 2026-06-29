විශ්වාසය, බලය සහ කුල භේදය: ශ්රී ලාංකේය බුද්ධාගම එහි සදාචාරාත්මක දිශානතිය අහිමි කරගත් ආකාරය
දේශපාලනය හා වරප්රසාද සමඟ කටු ගැසී ගිය පූජනීය සම්ප්රදායක්
බුද්ධාගම ශ්රී ලංකාවට ළඟා වූයේ සහස්ර දෙකකට අධික කාලයකට පෙර, කරුණාව, සමානාත්මතාව සහ දුකෙන් මිදීම පිළිබඳ ගැඹුරු පණිවිඩයක් රැගෙනය. එහෙත් අද, බොහෝ විද්වතුන් හා නිරීක්ෂකයන් තර්ක කරන්නේ, දූපතේ ජීවමාන ආගමික භාවිතය ඒ මූලික ආදර්ශයන් සමඟ කිසිදු සාම්යතාවක් නොගනී බවය. ඒ වෙනුවට මතු වී ඇත්තේ ආගමික අධිකාරිය, කුල ධූරාවලිය සහ දේශපාලන අභිලාෂයන් අතර සංකීර්ණ හා බොහෝ විට කලකිරීමට පත් කරවන ගැටගැසීමකි.
සංඝයා පිළිතුරු දීම ප්රතික්ෂේප කරන කුල ප්රශ්නය
ශ්රී ලාංකේය බුද්ධාගම තුළ පවතින වඩාත්ම ස්ථිර විරෝධාභාසයක් නම් කුල භේදයේ භූමිකාවය — බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින්ම පැහැදිලිව ප්රතික්ෂේප කරන ලද සමාජ බෙදීමකි. මෙම මූලික ධර්මදේශනය තිබියදීත්, සියවස් ගණනාවක් තිස්සේ කුල භේද, භික්ෂු සංඝයා තුළට ගැඹුරින් කාවැදී ඇත. නිකාය ලෙස හඳුන්වන ඇතැම් භික්ෂු සමාගම්, කුල පසුබිම මත පදනම්ව උපසම්පදාව සීමා කිරීම අද දක්වාත් අඛණ්ඩව සිදු කරමින්, පහළ සමාජ ස්තරවල අයට ආගමික ධූරාවලිය තුළ ඉහළ නැගීම ඵලදායී ලෙස වළකාලයි.
මෙම ආයතනික වෙනස් කොට සැලකීම, බුද්ධාගම ප්රකාශ කරන විශ්වීය සහෝදරත්වය සමඟ සෘජු ප්රතිවිරෝධයක් ගොඩනඟයි. සමාජ අසමානතාවට අභියෝග කරනු වෙනුවට, සංඝයා ඇතැම් විට එය ක්රියාශීලීව ශක්තිමත් කර ඇති බව විවේචකයෝ තර්ක කරති; දැනටමත් බලය හා වරප්රසාද හිමි අයට ප්රතිලාභ ලැබෙන ධූරාවලි ක්රමයට ආගමික නීත්යනුකූලභාවය ලබා දෙමිනි.
දේශපාලන අනුග්රහය සහ ආගමික අධිකාරියේ දූෂණය
ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධ පූජකත්වය හා දේශපාලන බලය අතර සම්බන්ධය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සූක්ෂ්ම විමර්ශනයට ලක් ව ඇත. ඓතිහාසිකව, රජවරු තම පාලනය නීත්යානුකූල කිරීමට සංඝයාගේ ආශීර්වාදය පැතූ අතර, ඒ වෙනුවෙන් භික්ෂු පර්ෂදයට ඉඩම්, ධනය සහ ආයතනික ආරක්ෂාව ලැබිණ. සිංහාසනය හා විහාරය අතර ඇති වූ මෙම ගනුදෙනු සම්බන්ධය, නූතන ප්රජාතන්ත්රීය යුගය දක්වාත් දිගු වන රටාවක් ස්ථාපිත කළේය.
සමකාලීන ශ්රී ලාංකේය දේශපාලනඥයෝ නිරන්තරයෙන් බලගතු බෞද්ධ භික්ෂූන්ගේ අනුමැතිය සොයා ගොස් ඇති අතර, පූජකත්වයේ කොටස් ද තම සදාචාරාත්මක අධිකාරිය යොදාගෙන නිශ්චිත දේශපාලන න්යාය පත්ර ඉදිරිපත් කර ඇත — බොහෝ විට සිංහල බෞද්ධ ජාතිකවාදය මත රූපගත වූ ඒවාය. ඊට ප්රතිඵලයක් ලෙස ආදි බෞද්ධත්වයේ විශ්වීය, සමාවේශී ආත්මයෙන් ක්රමයෙන් බැහැරව, ප්රජා ආතතිය හා ජනවාර්ගික ගැටුම්වලට දායක වූ, එහි ශ්රේෂ්ඨතම ආන්තිකයේ දී, ඈත් කරවන අනන්යතා දේශපාලනයක් දෙසට ගමන් කිරීමක් සිදු ව ඇත.
සිවුරු හැඳ ගත් ජාතිකවාදය
පසුගිය සියවස තුළ සිංහල බෞද්ධ ජාතිකවාදයේ නැගීම, ශ්රී ලාංකේය පොදු ජීවිතයේ වඩාත්ම නිර්ණායක — හා ශේදක — බලවේගයන්ගෙන් එකක් විය. ආගමික චරිතයෝ විවිධ අවස්ථාවල දී දෙමළ, මුස්ලිම් හා අනෙකුත් සුළුතර ප්රජාවන් පාර්ශ්වකරණය කළ ප්රතිපත්ති හා රාජ්ය භාෂාව සඳහා ශූරකම් කළ අතර, දූපත ආරක්ෂාව අවශ්ය සිංහල බෞද්ධ ශුද්ධ මාතෘභූමියක් ලෙස නිරූපණය කළහ.
එවැනි ව්යාපාර පුළුල් ජනප්රිය සහයෝගය හා දැඩි විවේචනය යන දෙකටම ලක් ව ඇත. ජනවාර්ගික ජාතිකවාදය සඳහා ආගම වාහනයක් ලෙස යොදාගැනීම බෞද්ධ පණිවිඩය මූලිකවම විකෘති කරන බවත්, ශ්රී ලංකාවේ සමාජ රටාවට ගණනය කළ නොහැකි හානියක් සිදු කර ඇති බවත් විරුද්ධවාදීහු තර්ක කරති. ආරක්ෂකයෝ, ඒ අතරේ, තමන් තර්ජනයට ලක් වූ ශිෂ්ටාචාරමය උරුමයක් ආරක්ෂා කරන බව තර්ක කරති.
ප්රතිසංස්කරණය ඉල්ලා නගන හඬ
ශ්රී ලාංකේය බෞද්ධ සම්ප්රදාය තුළ සියල්ලෝම අභියෝගයකින් තොරව මෙම තත්ත්වය පිළිග
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.