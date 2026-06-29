රජය යූ-ටියුබ් නාලිකා හරහා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කතන්දර සකසයි — දිලිත් ජයවීර චෝදනා කරයි
විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී දිලිත් ජයවීර, රජය තෝරාගත් යූ-ටියුබ් නාලිකා හරහා ඉදිරි අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් ජනතාව තුළ අපේක්ෂා ජනනය කරමින් මහජන මතය හිතාමතාම හැසිරවීමට උත්සාහ කරන බවට රජයට එරෙහිව බරපතළ චෝදනා එල්ල කර ඇත.
සම්බන්ධීකරණය වූ මාධ්ය උපාය මාර්ගයක් පිළිබඳ චෝදනා
ජයවීර මහතා පෙන්වා දුන්නේ, පාලන පරිපාලනය විසින් ඉදිරියේදී සිදු කෙරෙන අත්අඩංගුවට ගැනීම් වලට පෙර මහජන කතිකාව හැසිරවීමේ ගණනය කළ උත්සාහයක කොටසක් ලෙස, විශේෂයෙන් යූ-ටියුබ් නාලිකා ක්රියාත්මක කරන ඇතැම් අන්තර්ජාල මාධ්ය පුද්ගලයන් වෙත උපායශීලීව තොරතුරු සපයමින් ඇති බවයි.
විපක්ෂ මන්ත්රීවරයා ප්රකාශ කළේ, මෙම ප්රවේශය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ සහ අධිකරණ ක්රියාවලීන් ස්වාධීනව හා පාරදෘශ්යව ක්රියාත්මක වීමට ඉඩ දීම වෙනුවට, අවිධිමත් මාධ්ය වේදිකා දේශපාලන පණිවිඩ මෙවලම් ලෙස භාවිත කිරීමේ කනස්සල්ලට කාරණා වන රටාවක් නියෝජනය කරන බවයි.
මාධ්ය හැසිරවීම පිළිබඳ කනස්සල්ල
ජයවීර මහතාගේ ප්රකාශ, ශ්රී ලංකාවේ යූ-ටියුබ් පදනම් කරගත් ප්රවෘත්ති මාධ්ය ආයතනවල වර්ධනය වෙමින් පවතින බලපෑම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. මෙම ආයතන මෑත වසරවලදී ඉතා ශීඝ්රයෙන් විශාල අනුගාමික පිරිසක් ලබා ගෙන ඇත. එවැනි වේදිකා බොහෝ දුරට නියාමනය නොකළ ස්වභාවය හේතුවෙන් දේශපාලන අවශ්යතා සඳහා සූරාකෑමට ලක් විය හැකි බවට විවේචකයන් දීර්ඝ කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත.
විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයා, සම්බන්ධ බවට කියැවෙන නිශ්චිත නාලිකා නම් කිරීමෙන් වැළකී සිටිය ද, රජයේ මෙම හැසිරීම රටේ නීතිමය ආයතනවල අඛණ්ඩතාව යටපත් කරමින් මාධ්ය හරහා නඩු විභාගයක් පැවැත්වීමේ උත්සාහයකට සමාන බව ස්ථිරව පවත්වා ගත්තේය.
පුළුල් ඇඟවීම්
මෙම චෝදනා එළිදරව් වන්නේ ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් දේශපාලන 緊張 ජනනය වී ඇති පසුබිමක් මධ්යේ ය. රාජ්ය බලය තෝරාගත් හා දේශපාලනිකව අභිලාෂකාමී ලෙස භාවිත කරන බවට විපක්ෂ නායකයන් ক්රමයෙන් හඬ නඟමින් සිටිති. ජයවීර මහතාගේ චෝදනා, නීත්යානුකූල රාජ්ය සන්නිවේදනය හා මහජන කතිකාව හිතාමතාම හැසිරවීම අතර සීමාවන් පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි.
විපක්ෂ මන්ත්රීවරයාගේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් රජය තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් ප්රකාශ කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.