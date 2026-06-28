වෙනිසියුලා භූකම්පා මරණ සංඛ්යාව 1,430 දක්වා ඉහළ යද්දී අතුරුදහන් 51,000කට වැඩි පිරිසක් සොයා ගැනීමට උත්සාහ දරයි
දරුණු භූකම්පා දෙකකින් රට පීඩාවට පත් වී දින තුනක් ගත වී ඇති අතර, වෙනිසියුලාවේ බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් දිවි ගලවාගත් අය සොයා ගැනීමට දැඩි ලෙස කටයුතු කරමින් සිටී. තහවුරු වූ මරණ සංඛ්යාව දැන් 1,430 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, 51,000කට වැඩි පිරිසක් තවමත් අතුරුදහන්ව සිටිති.
ද්විත්ව භූකම්පා මගින් පුළුල් විනාශයක් ඇතිකෙරේ
බදාදා දින ඇති වූ ද්විත්ව භූකම්පා රික්ටර් පරිමාණයේ 7.2 සහ 7.5 තීව්රතාවක් පෙන්නුම් කළේය — භූ කම්පනවල තීව්රතාව මැනීමට භාවිත කරන ලක්ෂ්ය නවයක මිනුම් දඬුවක් මත පදනම් වූ මෙම ක්රමයෙන් ඒ බව සනාථ විය. අඛණ්ඩව ඇති වූ කම්පන දෙක පුළුල් විනාශයක් ඇති කළ අතර, ජනාවාස ගොඩනැගිලි කඩා වැටී ගිය හෙයින් බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ පුරා හදිසි ප්රතිචාර දැක්වීමේ කටයුතු අවුල් සහගත වී ගියේය.
දිවි ගලවාගත් අය සොයා ගැනීමට කාලය සමඟ තරඟ කෙරේ
එක් එක් පැය ගෙවී යන විට, කුඩු කඩා වැටුණු瓦片 ගොඩ යටතේ ගොදුරු වූ අය ජීවතුන් අතර සොයා ගත හැකි කාල රාමුව සැලකිය යුතු ලෙස පටු වෙමින් පවතී. බරින් යුත් යන්ත්රෝපකරණ සහ සෙවීමේ බල්ලන්ගේ සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක වන බේරාගැනීමේ කාර්ය මණ්ඩල, සතරලු ගොඩ යටේ ජීවතුන් අතර ඇති අය වෙත ළඟාවීමේ දරදඬු ප්රයත්නයක් ලෙස කඩා වැටුණු ඉදිකිරීම් හරහා කැණීම් කරමින් සිටිති.
51,000 ඉක්මවා ගිය අතුරුදහන් වූවන්ගේ අති විශාල සංඛ්යාව, එකවරම විනාශ වූ ප්රදේශ රාශියක් හරහා මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කිරීමට ගොහොරු වෙමින් සිටින ගලවාගැනීමේ බලධාරීන් කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ගෙන ඒ ඇත.
මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
හානිවූ මාර්ග හා යටිතල පහසුකම් හේතුවෙන් තවමත් ළඟාවිය නොහැකිව පවතින ප්රදේශවලට බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් ළඟා වන විට, දැනට 1,430ක් වන මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යාමට ඉඩ ඇතැයි නිලධාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත. මහා විනාශයේ සම්පූර්ණ විස්තාරය තවමත් තක්සේරු කෙරෙමින් පවතී.
ජාත්යන්තර ප්රජාව මෙම ව්යසනය ළං ව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, වෙනිසියුලාවේ ධාරිතාවෙන් ඔබ්බට ගිය හදිසි සේවාවන්ට සහාය වීමට මානවීය ආධාර ශීඝ්රයෙන් බලමුළු ගැන්විය යුතු බවට ඉල්ලීම් ජනනය වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.