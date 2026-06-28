Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද හමුදා ඉරාන ඉලක්ක වෙත නව ප්‍රහාර රැල්ලක් එල්ල කරයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද හමුදා ඉරාන ඉලක්ක වෙත නව ප්‍රහාර රැල්ලක් එල්ල කරයි

ඇමරිකානු හමුදාව කලාපයේ මෙහෙයුම් තීව්‍ර කරයි

එක්සත් ජනපද හමුදාව ඉරාන ස්ථාන ඉලක්ක කරගනිමින් අතිරේක ප්‍රහාර සිදු කර ඇති අතර, මෙය වොෂින්ටනය සහ තෙහෙරානය අතර සතුරුකම් තවදුරටත් උත්සන්න වීමක් ලෙස සලකනු ලැබ, ලොව පුරා රජයන් සහ නිරීක්ෂකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වී තිබේ.

ඉරානය මත අඛණ්ඩ හමුදා පීඩනය

නව ප්‍රහාර රැල්ල, ඉරාන ඉලක්ක වෙත එල්ල කළ පූර්ව එක්සත් ජනපද හමුදා මෙහෙයුම්වලට අනුප්‍රාප්ත වන අතර, ඇමරිකානු හමුදාව සිය මෙහෙයුම්වල ආක්‍රමණශීලී ස්වරූපය පවත්වාගෙන යන බවට ඉඟි කරයි. නවතම ප්‍රහාරවල නිශ්චිත ස්ථාන සහ පරිමාණය සම්බන්ධ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සීමිතව පැවතුණද, එවැනි මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව සිදු වීම, ජාතීන් දෙක අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින 緊張 තතනය ඉස්මතු කරයි.

මෙම වර්ධනය, මැදපෙරදිග කලාපය විවිධ ජාත්‍යන්තර බලවතුන් ඇද ගත් බහු ගැටුම් කේන්ද්‍රයන් සමඟ ගනිමිනුත්, දැනටමත් ඉහළ කලාපීය අස්ථාවරත්වයකින් පෙළෙන පරිසරයක් මධ්‍යයේ සිදු වෙමින් ඇත.

ගෝලීය ඇඟවුම්

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර ක්‍රියාත්මක හමුදා හුවමාරුව, කලාපයට පමණක් නොව ගෝලීය ස්ථාවරත්වයට, බලශක්ති වෙළෙඳපොළවලට සහ ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකත්වයට සැලකිය යුතු ඇඟවුම් රැසක් ගෙන එයි. තීරණාත්මක ආනයන සඳහා මැදපෙරදිග වෙළඳ මාර්ග මත යැපෙන ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ලොව පුරා රටවල් සැලකිය යුතු කනස්සල්ලෙන් යුතුව මෙම තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

මෙම ප්‍රහාර, මෑත ස්මරණයේ ඉරාන ඉලක්ක සමඟ සෘජු එක්සත් ජනපද හමුදා සම්බන්ධතාවයේ වඩාත් සැලකිය යුතු සිදුවීම්වලින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, ජාතීන් දෙකටම ඉදිරි මාර්ගය පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කරයි.

තත්ත්වය දිගටම වර්ධනය වන විට, තතනය අඩු කර ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ඉල්ලීම් වඩාත්声高 声高 ශබ්දාවලිය ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වොෂින්ටනය සහ තෙහෙරානය යන දෙපාර්ශ්වයම ක්‍රියාත්මක ගැටුමේ ප්‍රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙද්දී රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නාලිකා දැඩි පීඩනයකට ලක් ව පවතී.

භූමිය මත තත්ත්වය දිගටම වෙනස් වෙමින් නිල මූලාශ්‍රවලින් වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙද්දී, තවත් යාවත්කාලීන කිරීම් අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

සෞඛ්‍ය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය පිළිගැනීමක් දිනා ගන්නා දූපත් රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වැඩිම ජනප්‍රියතාවක් ලබන සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහන ත්වරාන්විත කිරීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩොලර් මිලියන 57.4ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර,…

28 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සහ එම යුරෝපීය රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා…

28 Jun 2026 Discuss